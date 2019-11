L'Arxiu de la Democràcia ret homenatge als nous donants

La seu d'Alacant va ser escenari dimarts passat de l'acte que any rere any celebra l'Arxiu de la Democràcia de la Universitat d'Alacant en què s'homenatgen totes aquelles persones o entitats que han contribuït al fons de l'arxiu al llarg de l'any.

El rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, va presidir un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, l'exconseller i impulsor de l'Arxiu de la Democràcia, Manuel Alcaraz, membres de l'equip de govern de la UA i també de la corporació municipal d'Alacant, entre d'altres.

L'acte va estar marcat per la figura del metge Pascual Pérez Devesa (Finestrat, 1888-Alacant, 1950). El seu arxiu personal és una de les noves incorporacions amb fotografies, reflexions, escrits, records, correspondència política i obra literària. Un material que ha arribat de la mà de la néta del metge, Mercedes Pascual Artiaga, que ahir va prendre la paraula per a explicar que «en principi no tenia la intenció de desfer-me'n, però quan em van parlar de l'Arxiu de la Democràcia i em van convidar a conèixer-lo vaig decidir que estaria en bones mans i, a més, accessible per a ser consultat».

Francisco Moreno Sáez, membre del Consell Assessor de l'Arxiu de la Democràcia, també va intervenir en l'acte per a descriure la figura de Pascual Pérez devesa, un personatge de gran rellevància en l'Alacant de començaments de segle. Nascut a Finestrat, es va llicenciar en Medicina a la Universitat de València i, a banda de la seua reconeguda tasca professional, el seus ideals el van dur a participar activament de la vida social i política de l'època. Es va afiliar a partits com Acció Republicana, Aliança Republicana, Esquerra Republicana o el Front Popular, i va participar en la divulgació de les seues idees. Va ser maçó i va participar en els diferents cercles republicans, com l'Ateneu o el Cercle de Belles Arts, i va arribar a ser president de la Gestora de les Fogueres d'Alacant.

El rector, Manuel Palomar, i José María Perea, coordinador de l'Arxiu de la Democràcia, van ser els encarregats de lliurar les distincions als nous donants: Vicent Noguera, soci de diferents associacions culturals i cíviques de la Marina Alta; Pollux Herñúnez, doctor en Filologia Clàssica per la Sorbona; Cecilio Alonso, catedràtic de Literatura, expert en la figura de Manuel Ciges Aparicio; Encarna Marín, bibliotecària de la Universitat de València, i Enrique Pérez, humorista gràfic alacantí.

Palomar, en la seua intervenció, va destacar que l'Arxiu de la Democràcia «compleix catorze anys i ha esdevingut un punt de referència en la història contemporània del nostre país» i va agrair la tasca que realitza el Consell Assessor que li ha valgut «el reconeixement de la nostra universitat en forma del Premi Maisonnave que li serà lliurat d'ací a pocs dies».