¿Qué esconden los agujeros negros y la explosión de estrellas?

El Grupo de Astronomía de Rayos X de la Universidad de Alicante organiza el Congreso "Spanish X-ray Astronomy 2019: present, future and synergies (XSA)" que se desarrolla hoy y mañana en el campus. Este encuentro bienal reúne a la comunidad científica española involucrada en la Astrofísica de rayos X, cubriendo todos los temas de la astronomía de rayos X, tanto desde un punto de vista observacional como teórico. En la reunión se presentan tanto los resultados científicos en los distintos campos de la astronomía en rayos X, tales como observaciones, teoría, estudios multifrecuencia sinergias, como el estado de las misiones espaciales en las que la participación española es relevante.

Además, la comunidad astronómica española en el rango de rayos X ha demostrado su gran capacidad para (co-)liderar misiones espaciales tanto a nivel tecnológico (instrumentación) como a nivel científico. Entre las misiones en las que cabe destacar una importante participación española estarían Athena (Advanced Telescope for High Energy Astrophysics), misión de clase L (grande) de la Agencia Espacial Europea (ESA) con lanzamiento previsto para 2030, en la que la UA participa como miembro del consorcio internacional, eXTP (Enhanced X-ray Timing and Polarimetry) misión que incluye instituciones de China, Europa y Estados Unidos con lanzamiento previsto antes de 2025, o THESEUS (Transient High Energy Sky and Early Universe Surveyor) misión de tamaño mediano seleccionada por la ESA el 7 de mayo de 2018 para una fase de estudio y evaluación.

Participarán en el Congreso expertos, tanto internacionales como nacionales, involucrados en el diseño y desarrollo de instrumentación para estos proyectos de telescopios espaciales para rayos X. El estudio multi-longitud de onda es esencial para entender la astrofísica que emerge de los objetos que emiten en el rango de las altas energías.

El próximo día 10 de diciembre se cumplen veinte años de la misión Ariane-5 (1999). El cohete Arianne-5 despegó con el telescopio de rayos XMM. Norbert Schartel, del Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), comentará este hito de esta misión y habla sobre la próxima década de la misión XMM-Newton (Agencia Espacial Europea).

Schartel es uno de los tres ponentes plenarios. Elena Cuoco, del Observatorio Europeo de Ondas Gravitacionales (EGO), hablará sobre el Observatorio Europeo de Ondas Gravitacionales. Cuoco sustituye a Stavros Katsanevas, que ha disculpado su ausencia. Hablará del EGO, sobre las detecciones y el futuro del Observatorio.

Elisa Costantini, del Instituto Holandés de Investigación Espacial (SRON, Utrecht), es experta en estudiar el medio interestelar. Constantini realiza una presentación del polvo interestelar visto en rayos X. "Normalmente se suele utilizar la banda infrarroja en el medio interestelar ya que penetra mucho más en las nubes y se pueden observar otros fenómenos. Los rayos X también interaccionan con ese polvo interestelar y da más trazas, caracterización que permite analizar su composición química. Cuanto mejor conozcas cómo es ese medio interestelar y esa interacción, mejor puedes caracterizar", explica José Joaquín Rodes, miembro del Comité local del Congreso.

El programa incluye charlas relacionadas con las futuras misiones Athena y eXTP para conocer la actualidad sobre la situación de las mismas. La reunión permitirá exponer sus trabajos los congresistas, entre los que se cuentan estudiantes de doctorado, postdoc, y profesorado investigador.

Entre otros especialistas que acudirán está Margarita Hernanz, que es la representante española en la misión eXTP en colaboración con China. Participará contando en qué punto se encuentra esta misión.