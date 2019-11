La UA inaugura la Seu Universitària de la Vila Joiosa amb gran expectació

La Vila Joiosa s'ha incorporat a la xarxa de seus de la Universitat d'Alacant per la porta gran. L'acte de presentació en societat de la nova extensió universitària va aplegar més d'un centenar de persones a les instal·lacions de Vilamuseu, dimecres passat, on es va presentar el logotip de la seu i els primers actes programats per als pròxims mesos.

El rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, i l'alcalde de la localitat, Andreu Verdú, van ser els encarregats de descobrir la placa de la Seu Universitària en la façana de les instal·lacions de Vilamuseu.

Palomar va assenyalar que «obrir una seu universitària a la Vila Joiosa era una aspiració que avui es fa realitat i que ens permetrà aportar tot el coneixement de la Universitat d'Alacant a la societat vilera i a tota la comarca». El rector també va destacar que la seu «ha de ser un vehicle útil per a la societat i ha de servir per a abordar, des de la formació i la investigació, qüestions d'interès per al teixit social i econòmic de la comarca, com és el cas del turisme o l'aplicació de les noves tecnologies».

Per la seua part, l'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, va declarar que «aquesta seu universitària té una gran importància per a la Vila. A més de suposar un sinergia de benefici mutu entre les dues institucions, és un reconeixement a la localitat, a les seues possibilitats i a la vocació d'esdevenir referent acadèmic en matèria de patrimoni i noves tecnologies aplicades al turisme de la comarca».

El professor Jaime Ramis, director de la nova seu, també va intervenir en un acte que va servir, entre altres qüestions, per a fer públic el logotip de la seu, fruit d'un concurs al qual s'han presentat més de trenta propostes. Va assegurar que «la seu ha de respondre a la personalitat social, cultural i econòmica de la Vila i de la comarca, i ens ha d'ajudar a preparar-nos per als desafiaments que ens proposa una societat tan canviant com la nostra».

L'acte, al qual van assistir, a més de l'alcalde de la localitat i el rector, membres de l'equip de direcció de la Universitat d'Alacant i també de la corporació municipal, va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Vicent del Raspeig, Jesús Villar, i del director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Herick Campos. El quartet de corda de l'Orquestra Filharmònica de la UA (OFUA) va ser l'encarregat de cloure l'acte amb la interpretació de diferents peces.



Programació

Hui dimarts, 19 de novembre, tindrà lloc la conferència «Escapismo matemático», a càrrec d'Ángela Buforn Lloret, professora del Departament d'Innovació i Formació Didàctica. Didàctica de la Matemàtica (Universitat d'Alacant) en el context del projecte «Vilamàtiques», i el dia 21, també a la seu universitària, el professor Josep Ivars, oferirà la conferència «Destinos turísticos intel·ligentes», amb l'objectiu d'analitzar l'enfocament de les destinacions turístiques intel·ligents com a eina de planificació i gestió de destinacions.