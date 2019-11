Formació del màster d'Arrossos i Alta Cuina Mediterrània en la UA

El rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, i l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, van signar la setmana passada un conveni de col·laboració per a treballar conjuntament en la promoció dels programes de Gastronomia que la institució acadèmica dedica a la formació i la professionalització «com un mitjà per a donar suport al desenvolupament empresarial en aquest sector que aporta un creixent impacte turístic i econòmic a la nostra ciutat», com han afirmat.

La Universitat d'Alacant va implantar el passat curs acadèmic el màster d'Arrossos i Alta Cuina Mediterrània en el qual incorpora noves línies d'investigació que afavoreixen la innovació i la transferència de coneixement en el camp de la Gastronomia. Impulsat per la regidoria de Comerç i Hostaleria, l'acord marc preveu la concessió d'una beca de 4.000 euros per a sufragar els costos acadèmics del màster d'Arrossos i Alta Cuina Mediterrània de la UA.

El rector de la Universitat d'Alacant va destacar que «la signatura d'aquest conveni per segon any consecutiu renova l'aposta de l'Ajuntament d'Alacant per la formació dels joves alacantins», Manuel Palomar també va assenyalar que «la beca implica fer un treball final de màster centrat en algun dels interessos de la gastronomia de la ciutat d'Alacant».

Aquesta és una de les iniciatives que s'impulsen per l'Ajuntament per a «fomentar i promocionar el turisme gastronòmic d'Alacant, un pilar fonamental en l'actualitat i en tendència a nivell mundial», va indicar l'alcalde alacantí.