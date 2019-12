Aules de conversa en valencià gratuïtes a set municipis de la província

La Universitat d'Alacant, a través del Servei de Llengües, en col·laboració amb l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, ha posat en marxa un Programa d'Aules de Conversa als seus campus d'Alcoi i de Sant Vicent del Raspeig, a més dels municipis d'Elda, Oriola, Saix, Torrevella i Villena, a través de les seus i aules universitàries en aquestes localitats i amb el suport dels ajuntaments i d'Escola Valenciana.

Les aules de conversa són gratuïtes i persegueixen afavorir l'aprenentatge del valencià amb pràctiques orals que inclouen debats sobre temes d'actualitat, situacions comunicatives habituals i l'exposició d'opinions. Els grups són reduïts, d'unes sis persones, amb professorat del Servei de Llengües de la UA.

Per a participar en les aules de conversa d'Alcoi i Villena és necessari fer una reserva prèvia, i la inscripció prèvia també és necessària per al campus de Sant Vicent. Per a Elda, Oriola, Saix i Torrevella no cal cap tràmit previ.