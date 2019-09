El CEU lanza el título de Experto en Reeducación del Suelo Pélvico

La Universidad Cardenal Herrera CEU de Elche iniciará el próximo mes de septiembre la I Edición del Experto Universitario en Reeducación de Suelo Pélvico, una titulación de postgrado del CEU con la que sus responsables quieren ofrecer a los fisioterapeutas una formación especializada y de calidad, en cuanto a la intervención en el suelo pélvico, ese conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior y sobre los que cada día existe una mayor demanda de intervención y tratamiento, por parte de los pacientes.

Las doctoras Cristina Salar y Cristina Orts, coordinadoras de esta especialización, junto a la vicedecana del Grado de Fisioterapia, la doctora Yolanda Noguera, destacan la idoneidad de esta formación específica en el CEU de Elche porque «con este curso damos respuesta desde la Fisioterapia, a una necesidad de la sociedad, que en la actualidad se ha hecho visible, consciente y fundamental para la calidad de vida de los pacientes».

Una mayor demanda que, en opinión de Cristina Salar, «se debe a que la sociedad se ha quitado muchos de los tabúes relacionados con las dolencias que genera el suelo pélvico, lo que también se ha ido unido a una concienciación, cada vez mayor, de la necesidad de cuidarse, junto con otros procesos como el embarazo, los procesos oncológicos, el deporte y el envejecimiento general de la población».

Y es que, los problemas que surgen a raíz de las disfunciones relacionadas con el suelo pélvico, son variados y afectan tanto a hombres como a mujeres, e incluso a niños. Al respecto Cristina Orts explica que la fisioterapia en pelviperineología «es una disciplina terapéutica que permite evaluar y tratar disfunciones del suelo pélvico y de la esfera sexual que acompañan a la mujer en el posparto y la menopausia, y también al hombre, sobre todo después de la cirugía de próstata.

Pero no solo estos aspecto, ya que también pueden necesitar un tratamiento preventivo o rehabilitador las mujeres que no hayan dado a luz ni estén en periodo perimenopáusico, así como los hombres que jamás hayan pasado por un quirófano para que les realicen una prostatectomía».

En esta línea, prosigue la coordinadora, «incluso los niños pueden tener problemas de suelo pélvico si, por ejemplo, siguen haciéndose pis en la cama con más de siete años (enuresis o incontinencia urinaria nocturna); o también las mujeres que realizan deportes de alto impacto o hiperpresivos (running, tenis, crossfit€) o los hombres ante la realización de ciertos deportes, incluso en ambos sexos el tratamiento del dolor pélvico crónico asociado al estrés y los malos hábitos posturales, y también las patologías asociadas al dolor lumbar o relacionadas con la menstruación».

En cuanto a los datos estadísticos, el 59% de las mujeres sufrirá incontinencia urinaria en algún momento de su vida y el 39% de los hombres y el 70% de los casos de patología del suelo pélvico se podrían prevenir y tratar con éxito si se acudieran a unidades especializadas.

«El fisioterapeuta es quien tiene la responsabilidad de prevenir y ayudar a la mejora del paciente utilizando diversas técnicas como la terapia manual, la electroterapia o la aparatología específica, fortaleciendo y mejorando los tejidos por medio del tratamiento, pero también haciendo una evaluación del paciente y previniendo patologías asociadas», recalca Cristina Salar.

Una intervención específica que, desde su punto de vista, debe tener una visión integral, por lo que el título de especialista abordará esta problemática teniendo en cuenta áreas tan diferentes como la fisioterápica, la médica, la psicológica, la enfermería y la educación física.

El objetivo es que el fisioterapeuta esté capacitado para tratar diferentes disfunciones y patologías urológicas, ginecológicas y coloproctológicas «teniendo conocimientos muy concretos sobre la morfología, fisiopatología y tratamiento conservador», resalta Cristina Orts.



Diez meses de duración

El Título de Especialista Universitario en Reeducación de Suelo Pélvico, que cuenta con ponentes expertos en la materia a nivel internacional, comenzará el 20 de septiembre de este año y tendrá una duración de 10 meses y 28 ECTS. Con número de plazas limitado a 28 personas, este curso es presencial en Elche y las sesiones tendrán lugar los viernes, sábados y domingos.



Terapias y técnicas manuales

Aplicadas en las diferentes patologías abdomino pelvianas

Prácticas con pacientes reales.

Adquisición de habilidades necesarias para el fisioterapeuta en el parto a través de la simulación.

Disección.

Abordaje integral de la coloproctología .

Adquisición de la metodología y práctica terapéutica de las diferentes disfunciones masculinas .

Abordaje de la actividad física y prevención y tratamiento del suelo pélvico en la misma.

Abordaje del suelo pélvico desde la pediatría hasta la geriatría .

Adquisición de la metodología necesaria para el tratamiento del paciente neurológico con incontinencia .

Tratamiento fisioterápico del dolor pélvico crónico .

Tratamiento y prácticas reales en medio acuático.



«Un profesor que es profesional de la Fisioterapia te aporta una experiencia mucho más cercana y valiosa»

Ana Fernández Junoy, estudiante de la Universidad CEU Cardenal Herrera

Durante todo un curso académico, Ana Fernández Junoy, una malagueña estudiante de Fisioterapia en el CEU de Elche, ha conocido el funcionamiento de esta disciplina en un entorno internacional. Durante un año, esta joven aficionada al deporte, en especial al baloncesto y a su Málaga CF, se ha formado en diferentes clínicas y centros especializados de Rennes, en la Bretaña francesa, donde ha completado sus conocimientos en músculo esquelético, cardio-respiratorio, neurología, geriatría y pediatría.

Durante este periodo de tiempo ha ido rotando por la Polyclinique St Laurent, la Pôle Saint Helier, la Clinique Saint Yves, el Cabinet du sport (Chartres de Bretagne), el Cabinet pediatrique Perdriat- Durieux y la Pôle geriatrique Rennais, para la especialización de geriatría.

- ¿Qué fue lo que te motivó a irte a otro país a seguir formándote?

Elegí hacer mis prácticas en Francia porque vi una gran oportunidad no solo para mi futuro profesional si no también para abrirme las puertas a nuevas experiencias y de paso aprender un idioma.

- En términos globales. ¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de formarte en Francia? ¿Repetirías la experiencia?

Ha supuesto crecer en muchos sentidos. Me he puesto a prueba cada mes que cambiaba de centro y cada vez que tenía que pasar cinco semanas con personas desconocidas, que al final se convertían en compañeros. He tenido que romper muchos miedos y dejar a un lado la vergüenza y la timidez ya que para que para poder darme a conocer debía hablar en francés.

He aprendido mucho en cada centro, la forma de trabajar, las relaciones interdisciplinares y el trato con los pacientes. Muchos pacientes me han enseñado, de una forma u otra, a valorar más la vida. Por lo que sí repetiría la experiencia, puesto que incluso de los momentos más negativos me he llevado un aprendizaje.

- Desde el punto de vista profesional. ¿Qué te ha aportado?

He conocido un poquito más la realidad después de la universidad, la seriedad de tener ciertas responsabilidades y la importancia de llevar acabo un buen trabajo.

- Con la perspectiva de conocer dos modelos de Fisioterapia, el español y el francés. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentras entre ambos?

La principal diferencia que existe es que en Francia la fisioterapia acoge a todo el mundo económicamente, ya que está pagada por la Seguridad Social, tanto la fisioterapia en hospital como en clínica privada. Por otro lado, pienso que en España la fisioterapia va un poco más avanzada en cuanto a técnicas innovadoras, aunque Francia está empezando a modernizarse poco a poco.

- Después de esta experiencia. ¿Hacia dónde quieres encaminar tu futuro profesional?

De momento me muevo en el presente y lo que tengo claro es que me gustaría continuar la experiencia en Francia para seguir mejorando el idioma y aprender sobre la fisioterapia desde otro punto de vista. También me gustaría, una vez que empiece a tener independencia económica, moverme por otras partes del mundo, continuar formándome y actualizando toda la teoría o práctica que me pueda ser útil a la hora de tratar a los pacientes.

- ¿Qué te ha aportado el CEU en cuanto a tu formación?

El CEU me ha aportado muchas cosas, desde formación teórica en muchos ámbitos importantes hasta darme la oportunidad de irme a otro país para realizar mis prácticas.

- Teniendo a tu disposición diferentes opciones. ¿Por qué elegiste el CEU para cursar la carrera?

En realidad, nunca tuve en mente elegir una universidad privada para realizar mis estudios de grado, pero en el año que realicé el examen de acceso a la universidad, la nota media para entrar en fisioterapia en mi comunidad autónoma subió bastante por lo que mi familia y yo planteamos otras opciones y el CEU fue la que más nos convenció. Por las instalaciones, el profesorado y la implicación en la fisioterapia.

- ¿Cómo valoras la formación que has recibido en el CEU desde el punto de vista teórico y del práctico?

El CEU me ha enseñado a conocer qué es la fisioterapia y qué herramientas son necesarias para llegar a ser un buen fisioterapeuta. Estoy contenta de haber realizado mis estudios universitarios en este centro donde muchos de los profesores que imparten clases teóricas y prácticas son profesionales de la fisioterapia, lo que te da un punto de vista y una experiencia mucho más cercana y valiosa que aquellos que no viven la fisioterapia día a día.