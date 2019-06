"Me encantaría trabajar en un gran despacho en Madrid"

"Me encantaría trabajar en un gran despacho en Madrid y especializarme en Derecho Mercantil", afirma la ganadora del Premio Jóvenes Juristas del Centro de Estudios Garrigues y la Fundación Garrigues. Celia Herrero, estudiante de doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante (UA), asegura estar en "shock" tras recibir ayer en Madrid este prestigioso galardón frente a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y el presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives.

No le ha dado tiempo a digerir la noticia porque hoy tenía examen de Fiscal, pero tiene pensado celebrarlo con su familia y amigos en cuanto acabe los exámenes. Y ello pese a que ya está realizando prácticas en la sede del citado despacho en Alicante y a que sigue dirigiendo el Club de Debate de la UA.

La prueba a la que se enfrentó junto a otros 11 finalistas, todos ellos alumnos con expedientes brillantes de toda España fue dura. Tras una primera fase para la que fueron seleccionados 30 estudiantes, la "final" quedó entre doce.

"Y cinco éramos de la Universidad de Alicante, lo que da idea y dice mucho del gran nivel y prestigio que tenemos en Derecho", explica.

De hecho, cuatro de ellos forman parte de su grupo de amigos de la facultad por lo que "nos preparamos juntos y nos hizo mucha ilusión compartir todo esto".

En la fase final les proporcionaron un caso de Derecho de Empresa. Disponían de cinco horas para realizarlo y después debían pasar por una exposición oral frente a un jurado de reputados juristas.

"El caso consistió en la creación de una start up pero tocaba todos los palos del Derecho de Empresa, desde fusiones hasta problemas en la junta de socios e inversiones", cuenta. "Era complicado pero me encantó hacerlo", añade.

Sus tablas como miembro del Club de Debate en la UA la ayudaron a enfrentarse a la exposición oral en la que escogió desarrollar las retribuciones a los administradores pero en la que tuvo que contestar a las distintas preguntas que le iban formulando los miembros del tribunal.

Gracias a su brillante ejercicio y exposición resultó la ganadora. El premio consiste en 6.000 euros y una beca completa para cursar el Máster de Acceso a la Abogacía, especialidad Empresarial, del Centro de Estudios Garrigues, en Madrid.

"Me voy en octubre. Es una oportunidad increíble y además es lo que me gusta", afirma ilusionada. Al ser preguntada sobre si le gustaría quedarse en Garrigues a desarrollar su carrera profesional contesta que "claro que sí" aunque no se cierra puertas a lo que pueda suceder en un futuro.

"Eso sí, me gustaría un despacho grande como éste y en Madrid por el tipo de casos que ven en Derecho de Empresa", indica.