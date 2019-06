La Universidad de Alicante reúne a expertos de un centenar de universidades en las jornadas de investigación e innovación en docencia universitaria

Durante los días 6 y 7 de junio de 2019 tuvo lugar, en la Universidad de Alicante, REDES-INNOVAESTIC 2019. Se trata de un encuentro internacional de primer orden y punta de lanza en las macro-áreas de los dos eventos que engloba, las XVII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2019) y el III Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2019). El lema elegido para esta edición define los objetivos del encuentro, "Investigación e innovación en la enseñanza superior. Nuevos contextos, nuevas ideas".

Más de 1.100 expertos procedentes de 47 universidades españolas y otras 52 de Europa y América se han inscrito el encuentro internacional que organiza el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.

El encuentro internacional de referencia en investigación e innovación en docencia universitaria ha aceptado un total de 368 comunicaciones programadas (259 comunicaciones orales, 109 pósteres) –después de superar un riguroso proceso de selección por double blind peer review—, entre comunicaciones orales y pósteres, rubricadas por un total de 1.117 autores distintos y cuyas temáticas giran en torno a la investigación referida al ámbito de la docencia en Educación Superior, experiencias educativas innovadoras, la calidad y la evaluación para la mejora de la educación superior, la accesibilidad e igualdad de oportunidades, la tutorización, apoyo y orientación al estudiante para la mejora del aprendizaje y la calidad educativa, nuevos escenarios digitales, así como la innovación en educación no universitaria con el fin de tender puentes con la educación superior.

La inauguración de REDES-INNOVAESTIC 2019, el pasado jueves 6 de junio, tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Educación que dio paso a las actividades programadas, tales como conferencias plenarias, talleres, paneles de expertos, así como sesiones de comunicaciones y pósteres. Entre los principales ponentes destacaron personalidades de talla internacional como el profesor Enric Mallorquí-Ruscalleda (Indiana University-Purdue University, EEUU), la profesora Karina Fuerte (Tecnológico de Monterrey, México) o la profesora Olga María Alegre de la Rosa (Universidad de La Laguna). Especialistas que participaron en la sesión plenaria inaugural, que abordaron "La articulación de las TIC y la innovación en la docencia universitaria", bajo la coordinación del profesor Julio Cabero Almenara (Universidad de Sevilla).

El 6 por la tarde se desarrolló el panel de expertos "Ser un buen docente en el contexto universitario. Experiencias y propuestas". En este panel, bajo la coordinación del profesor Francisco Torres, vicerrector de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante, intervinieron el profesor José Ramón Martínez Riera (Universidad de Alicante), la profesora María Luisa Sevillano García (UNED) y la profesora María Cecilia Gómez Lucas (Defensora Universitaria de la Universidad de Alicante).

El segundo día, el 7 de junio, la ponencia plenaria estuvo a cargo del profesor Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), sobre "La innovación en la enseñanza universitaria. Tendencias internacionales".

Participó también el profesor Fernando Reimers (Harvard University), director de la Ford Foundation Professor of Practice in International Education Faculty y de la International Education Policy. Además, preside el programa Think Tank on Global Education. A través de la Harvard Extension School imparte un curso en línea sobre política educativa e innovación educativa. Es director del International Education Policy masters program, dirige la Global Education Innovation Initiative, un esfuerzo internacional para avanzar en la mejora de la educación pública hacia una mayor relevancia en el apoyo a los estudiantes para que adquieran las competencias cognitivas y socioemocionales esenciales para prosperar en el siglo XXI.

El mismo día 7 se programaron 9 talleres: Taller 1 (dirigido a editores de revistas): "Actualización de los Criterios de Selección y Proceso de Evaluación de Revistas en la plataforma Web of Science", impartido por la doctora Mila Cahué (Clarivate Analytics); Taller 2: "Iniciación al Breakout EDU o Escape room como recurso didáctico y de evaluación en el aula universitaria", impartido por el profesor Pedro Martínez Ortiz (Universidad de Alicante); Taller 3: "Aprendiendo inglés cooperativamente", impartido por la profesora Mª Elena Gómez Parra (Universidad de Córdoba); Taller 4: "¿Cómo crear materiales digitales accesibles para todos?", impartido por José María Fernández Gil (Universidad de Alicante); Taller 5: "Flipped Classroom: Herramientas tecnológicas para implementar la clase invertida", impartido por la profesora Mariana González (University of Birmingham, Reino Unido); Taller 6: "Visual thinking como recurso en el aula universitaria", impartido por el profesor Pedro Cifuentes (IES Miquel Peris i Segarra, Castelló de la Plana); Taller 7: "Crea tu propio Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)", impartido por la profesora Rosalía Romero Tena y el profesor Julio Barroso Osuna (Universidad de Sevilla); Taller 8: "La realidad aumentada como recurso didáctico en el aula universitaria", impartido por el profesor Juan Francisco Álvarez Herrero (Universidad de Alicante); Taller 9: "Recursos y dinámicas en el desarrollo de la tutoría universitaria", impartido por la profesora Remedios de Haro Rodríguez (Universidad de Murcia). Estos talleres aportaron un contacto directo con algunas de las "New Trends" o nuevas tendencias en la investigación, el desarrollo y la innovación en Docencia Universitaria y TIC aplicadas a la Enseñanza Superior. Los talleres, además, aportaron un alto grado de interactuación entre los ponentes y los investigadores a fin de que pudiera haber una transferencia y renovación de conocimientos efectiva y aplicable.

Además, como valor añadido, de REDES-INNOVAESTIC 2019 consolida la relación con la editorial Octaedro (Barcelona). Ésta cuenta con un referencial impacto y gran influencia en la especialidad (como atestigua su alto posicionamiento en el selectivo ranking Scholarly Publishers Indicators del CSIC: Q1). Como ya sucediera en la edición de 2018, Octaedro publicará los materiales y contenidos del congreso internacional.