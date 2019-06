Teresa Ruiz Cantero, catedrática de la UA, dirige el primer monográfico sobre "Perspectiva de Género en Medicina"

Las mujeres son peor diagnosticadas que los hombres en, al menos, 700 patologías, según el libro "Perspectiva de género en medicina", coordinado por la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, María Teresa Ruiz Cantero, y publicado por la Fundación Dr. Antoni Esteve.

"Con el conocimiento existente, ya no podemos utilizar el modelo de 'talla única' donde la forma de enfermar es la de los hombres, puesto que sus consecuencias se miden en demora y errores en el diagnóstico, sesgos de género en el tratamiento, y en el aumento de la morbilidad y mortalidad evitable en las mujeres", explica María Teresa Ruiz Cantero. Tal y como se identifica en esta obra, el retraso diagnóstico mayor en las mujeres que en los hombres se ha identificado en al menos 700 enfermedades, con la única excepción de la osteoporosis. "Las estrategias nacionales establecidas deben considerar las diferencias entre ambos sexos en los síntomas y signos", añade la catedrática de la UA.

A pesar de que varios estudios científicos concluyen que las mujeres que toman medicamentos cardiovasculares tienten entre 2 y 2,5 veces más probabilidades de padecer efectos secundarios y adversos que los hombres con el mismo fármaco, los profesionales sanitarios siguen utilizando las mismas dosis para ambos sexos. En el infarto, también se ha demostrado el sesgo diagnóstico que supone para las mujeres utilizar el patrón de síntomas masculino, que puede conducir a falsos negativos. Son solo dos ejemplos de cómo los sesgos de género pueden influir en la atención sanitaria, en la educación médica y en la investigación.

Antecedentes

"Perspectiva de género en medicina" es el primer libro que aborda la experiencia de aplicación de la perspectiva de género de un grupo de profesionales de diferentes especialidades dentro de los ámbitos asistenciales y de investigación. La monografía surge de una mesa redonda realizada en Barcelona en 2018 en la que 24 profesionales abordaron esta cuestión desde diferentes disciplinas, desde las enfermedades infecciosas, cardiovasculares y respiratorias hasta la nefrología y la reumatología, pasando por la hipercolesterolemia, la pediatría y la ginecología y obstetricia.

El sesgo de género en la atención sanitaria se produce "cuando a igual necesidad sanitaria en hombres y mujeres se realiza un mayor esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro, pudiendo contribuir a desigualdades en salud entre hombres y mujeres". El concepto surgió en 1991 a raíz de un artículo publicado en The New England Journal of Medicine. En él se detectó una diferencia significativa según el sexo en la realización de angiografías coronarias en pacientes de los hospitales de Harvard y New Haven por enfermedad coronaria, mayor en los hombres que en las mujeres. Ante la presunción errónea de igualdad entre hombres y mujeres en el curso de la enfermedad, en muchas ocasiones la enfermedad no es sospechada en las mujeres.

"La perspectiva de género aporta información que ayuda a repensar por qué y cómo los sesgos de género pueden llevar a un concepto erróneo de ciertas enfermedades, sobre todo en las mujeres, e influir en sesgos de género en el proceso asistencial, tanto en el esfuerzo diagnóstico (acceso, demora y espera desigual a la atención sanitaria oportuna desde el comienzo de los síntomas, errores diagnósticos) como en el esfuerzo derivado (tipos de estrategias terapéuticas, consumo y gasto por sexo, y sobreprescripción de terapias)", concluye la catedrática de la UA.