Un teler manual en miniatura representa des de hui a Benilloba en la Universitat d'Alacant

L'Aula Universitària de Benilloba està representada des de divendres passat al Rectorat de la Universitat d'Alacant per una reproducció en miniatura d'un teler de fusta manual. Un símbol de la industria tèxtil de la localitat del Comtat que durant segles ha configurat l'economia del municipi.

El rector, Manuel Palomar, destaca que «amb aquest símbol inaugurem la representació de les diferents aules de la Universitat d'Alacant que estaran representades, de la mateixa manera que les seus, al Rectorat de la UA».

Palomar va agrair a l'alcaldessa l'obsequi, que «representa una part de la història de Benilloba i de la seua gent a través de l'economia. L'Aula Universitària de Benilloba», i va assenyalae que «és una clara mostra de la voluntat de la nostra universitat per estar present arreu del territori on al llarg dels darrers quatre anys hem desenvolupat tota mena d'activitats culturals i de formació, una tasca que ens ha permès consolidar-nos com a referent entre la població de totes les edats».

L'alcaldessa de Benilloba, Ana Delia Gisbert, que no s'ha presentat de nou al càrrec, va mostrar el seu agraïment a la Universitat d'Alacant i al rector per la «intensa relació que he mantingut els darrers anys, que ens ha permès mantenir una programació estable amb cursos de formació, activitats culturals, xarrades o conferències, entre d'altres». Gisbert va destacar el benefici que ha significat aquesta relació de la qual ens hem beneficiat mútuament i que ha fet que la gent de Benilloba veja la UA com el seu referent universitari».