Palomar vuelve a reivindicar el grado de Medicina en la UA

"Hemos abusado de la contención para no interferir en la toma de decisiones", ha afirmado hoy el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, en referencia a la espera de la decisión del Consell para implantar el grado de Medicina.

Palomar ha recordado que el deber de la institución académica es identificar las demandas y necesidades sociales y, en su opinión, implantar Medicina lo es en la provincia de Alicante.

Ha destacado que el grado ya cuenta con la aprobación de la Aneca y que la Comunidad Valenciana necesitará 4.000 nuevos médicos en los próximos diez años.

Además, se ha mostrado convencido de que si no se cursan estos estudios en la universidad pública, la privada suplirá la oferta.

"No entenderemos que una provincia infradotada deba permanecer sumida dócilmente en su desalentador estado", ha dicho. Y se ha referido al bíblico "efecto Mateo": "Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene incluso lo que no tiene se le quitará".

La Universidad de Alicante ha celebrado esta mañana la clausura del curso académico 2018-2019 en un acto en el que también se ha investido doctora Honoris Causa a la catedrática de Historia de la Medicina de la Universidad de Granada Teresa Ortiz.

Ortiz es pionera en los estudios con perspectiva de género y ha contribuido a impulsar el conocimiento y la investigación en este campo. También ha luchado por la implantación de la planificación familiar y para que las mujeres tuvieran un mayor conocimiento de su cuerpo y de la reproducción.

En su intervención tras ser investida con la máxima distinción universitaria Ortiz ha reivindicado la inclusión de asignaturas de historia de las mujeres y con perspectiva de género en los programas docentes y no sólo como optativas o secundarias. "De esta forma se conseguirá un futuro más igualitario", ha señalado.

Durante el acto el rector ha investido también a 62 nuevos doctores por la Universidad de Alicante.