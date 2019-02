FITUR 2019 premia un treball de la UA com a millor investigació del sector turístic

La Fira Internacional de Turisme, FITUR, que organitza IFEMA en col·laboració amb l'Associació Espanyola d'Experts en Turisme (AECIT), ha comunicat el guanyador del Premi Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera, destinat a reconèixer el millor treball de recerca acadèmica relacionat amb el sector del turisme.

En aquesta vintena edició, la distinció ha recaigut en el treball «Rentabilidad y competitividad en los distritos turísticos de la costa espanyola», els autors de la qual són Bartolomé Marco, Enrique Claver, Mercedes Úbeda, Francisco García i Patrocinio Carmen Zaragoza, del Departament d'Organització d'Empreses i de l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques de la Universitat d'Alacant.

En aquest treball s'ha aplicat la teoria dels districtes industrials al sector turístic espanyol per a donar origen al que es coneix com a teoria dels districtes turístics. Després d'identificar els districtes turístics a la costa espanyola, seguint per a fer-ho la metodologia ISTAT, el treball analitza en quina mesura es genera el denominat efecte districte per a ajudar els hotels a ser més rendibles, a créixer més ràpidament i a ser més competitius internacionalment.

També estudia l'efecte arrossegament que l'aglomeració d'aquests districtes té cap a la inversió hotelera procedent de l'exterior, tant de països avançats com de països emergents i en vies de desenvolupament.

La decisió ha volgut reconèixer amb aquest premi l'esforç i la dedicació que els experts, mitjançant l'estudi i la investigació, han realitzat per a aconseguir una indústria turística d'excel·lència. Tenint en compte els criteris següents: el grau d'innovació, la metodologia, l'estructura del treball i la bibliografia utilitzada.

El guanyador ha sigut triat per un jurat d'experts format per un comitè tecnicocientífic de selecció entre els membres d'AECIT, al qual s'incorporen els patrocinadors d'aquesta tribuna i representants de FITUR.