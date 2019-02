Beques de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària de la UA

La Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària de la Universitat d'Alacant ha fet públiques fins a set convocatòries de premis i beques per a l'any 2019. Uns guardons i ajudes que tenen com a objectiu distingir i donar suport a la investigació en l'especialitat d'Infermeria Comunitària.

La convocatòria compta amb la Beca d'Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària, dotada amb 1500 euros i diploma acreditatiu per al resident que resulte elegit i 500 euros i diploma acreditatiu per a la unitat docent on estiga fent la formació el resident que l'obtinga.

També s'han convocat quatre beques de Divulgació Científica en Infermeria Familiar i Comunitària amb el propòsit de donar suport a la divulgació científica, i convoca 4 beques per a l'assistència a congressos nacionals o internacionals de l'àmbit de la infermeria familiar i comunitària, dotada amb 300 euros per a les despeses d'inscripció cada beca.

El Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant també ha publicat la convocatòria d'una beca de finançament per a la realització de projecte de recerca científica sobre programes o projectes d'intervenció / participació comunitària en l'àmbit de la salut dotada amb 6.000 euros, a la qual poden concórrer els equips de recerca de centres sanitaris o universitats formats per almenys 3 investigadors o investigadores vinculats estatutàriament o contractualment al seu centre a temps complet i en el període d'execució del projecte.

Amb el propòsit de fomentar i donar suport a la investigació sobre infermeria familiar i comunitària en el període de realització d'una tesi doctoral, la càtedra convoca la beca per a la realització de tesis doctoral sobre infermeria familiar i comunitària, dotada amb 6.000 euros.

De la mateixa manera, la càtedra ha convocat el Premi al Millor Treball de Final de Grau i Final de Màster que tracten sobre infermeria familiar i comunitària fets per estudiants de grau d'Infermeria o en qualsevol màster desenvolupat en alguna universitat espanyola.

També s'ha fet públic el Premi a la Millor Unitat Docent de l'Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària, que constarà d'un diploma acreditatiu i difusió en els mitjans de comunicació. El Millor Treball de Final de Residència també rebrà un reconeixement dotat amb un premi de 500 euros i un diploma acreditatiu.

En la pàgina web de la Càtedra d'Infermeria Familiar i Comunitària es pot trobar tota la informació sobre els terminis i requisits per a optar a les beques i premis convocats amb l'objectiu de fomentar i donar suport a la investigació sobre la infermeria familiar i comunitària.