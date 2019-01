Alumnos de la UA se plantan ante un profesor y no hacen un examen

El vicerrector de Ordenación Académica inicia un expediente disciplinario contra el docente. El decano de Económicas admite que la "situación es lamentable" y asegura que "trabajamos para solucionarla"

Rebelión en la Universidad de Alicante (UA). Alumnos de cuarto curso de Publicidad y Relaciones Públicas se han plantado esta mañana y se han negado a realizar un examen de asignatura de Producción y Realización en Medios Impresos por el modo de impartir la asignatura de su profesor.

El vicerrector de Ordenación Académica, José Penadés ha acudido al aula donde se iba a celebrar el examen y ha anunciado a los alumnos que iniciará la tramitación de un expediente disciplinario contra el profesor del grado "por un posible reiterado incumplimiento de las labores docentes".

Ante la "avalancha de quejas recibidas" también han ido al aula el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Raúl Ruiz Callado, quien ha admitido que la "situación es lamentable". La vicedecana del Grado, Natalia Papí, la directora del Departamento de Comunicación y Psicología Social, Carmen Carretón y el subdirector del mismo, Vicente García y la coordinadora de Calidad de la Facultad, Rosa Ayela también han estado presentes.

Penadés ha explicado que la Universidad "ya había emprendido determinadas acciones que, por la naturaleza de las reclamaciones, sólo podían ser de carácter informativo". Tras la precipitación de los acontecimientos -con motivo de la convocatoria de un examen esta misma mañana- y la cantidad de quejas argumentadas recibidas en las últimas 24 horas, el vicerrector ha determinado poner el caso en manos del Servicio Jurídico de la Universidad e iniciar la tramitación de un expediente disciplinario.

Otras de las medidas adoptadas pasan por apartar al profesor de la coordinación de la asignatura hasta que se resuelva el caso y establecer, junto a los estudiantes, una nueva línea de evaluación que se determinará con el nuevo coordinador en colaboración con el departamento y el decanato.

El nuevo coordinador se reunirá el lunes con los cuatro delegados del curso para valorar cómo se puede evaluar la asignatura.

El profesor en cuestión, Alessandro Cavaliere, presentó ayer una baja médica y no ha acudido hoy a la Universidad.

Los alumnos han manifestado que llevan años quejándose de que este docente "no cumple con sus obligaciones, no da la materia adecuadamente, se marcha antes de tiempo del aula e incluso en otros cursos ha llegado a suspender a todos y en el examen de recuperación no se ha presentado y ha otorgado el aprobado general", según denuncian los estudiantes.

"El problema ya no es que te apruebe o te suspenda, es que no hemos aprendido nada en una asignatura que es cuatrimestral y obligatoria. No nos puede evaluar porque no sabemos nada", argumentan alumnos.

Por su parte, el decano, Raúl Ruiz Callado, ha agradecido a los estudiantes que hayan manifestado su malestar "por los cauces reglamentarios". "Su acción ha sido útil y necesaria y tendrá, sin duda, una repercusión positiva", ha manifestado y ha explicado que "lo que ha ocurrido hoy ha sido el factor precipitador de una situación que a nuestro juicio revestía gravedad y en cuya solución llevamos trabajando meses sin escatimar esfuerzos".

Desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se ha emitido un comunicado en el que recuerdan que "hemos recibido numerosas quejas, aunque desgraciadamente muchas de ellas no se hacen por cauces adecuados". La Delegación ha respaldado la actuación del decanato y demás instancias universitarias destacando "la predisposición a buscar una solución".