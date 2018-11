La UA i el Lucentum renoven la seua aliança en la formació d'idiomes

El Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant (CSIUA) i la Fundació Lucentum han signat la renovació de l’acord de col·laboració per a la formació en idiomes dels membres del primer equip de la Fundació.

El conveni, que han rubricat la consellera delegada del Centre Superior d’Idiomes de la UA, Mónica Martí, i el president de la Fundació Lucentum, Antonio Gallego, preveu que el CSIUA facilite beques completes als jugadors i els tècnics del primer equip de la Fundació Lucentum per a l’estudi dels diferents idiomes que aquest ofereix, i també d’espanyol per a estrangers.

Martí ha destacat la bona sintonia entre la Fundació Lucentum i la Universitat a través d’un acord que «serveix per a oferir formació a jugadors i equip tècnic en una eina tan fonamental com són els idiomes, tant per als que vénen de fora i necessiten aprendre espanyol com per als d’ací que volen formar-se en llengües estrangeres».

El president de la Fundació Lucentum, Antonio Gallego, ha agraït a la Universitat la col·laboració i ha assegurat que «aquest acord ofereix una oportunitat de formació excel·lent als nostres jugadors i tècnics».

Julián López, director del CSI, ha destacat la col·laboració mútua, «amb aquest conveni es promociona el Centre Superior d’Idiomes entre els socis i els aficionats del Lucentum i, al mateix temps, els estudiants estrangers que vénen a la UA tenen l’oportunitat de conèixer el club i veure’n algun partit».

A través d’aquest conveni, el Lucentum promociona el Centre Superior d’Idiomes de la UA i la seua oferta de cursos entre els socis de l’entitat i a través dels diferents suports de comunicació i publicitaris de la mateixa Fundació. L’acord també preveu descomptes en els cursos per als socis i els familiars de jugadors i tècnics.