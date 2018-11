Presentació del I Pla de Responsabilitat Social de la UA i l'estratègia Plàstic 2.0

El rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, presenta aquest dimarts el I Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant i l’estratègia Plàstic 2.0 en un acte a la sala multimèdia de l’edifici del Rectorat a les 12 hores.

El Pla de Responsabilitat Social és una aposta institucional per a instaurar una relació ètica i transparent de la Universitat d’Alacant amb la societat, i implica l’establiment d’estratègies per a l’acció orientada a contribuir al desenvolupament sostenible de la comunitat, preservar els recursos naturals, el patrimoni artisticocultural, respectar la diversitat etnicocultural i promoure la reducció de les desigualtats socials per qualsevol causa.

Plàstic 2.0 forma part del Programa de Responsabilitat Social i té com a objectiu la dràstica reducció del consum de plàstic a la Universitat d’Alacant a través d’una estratègia dividida en tres eixos: reducció del consum de plàstics i envasos, augment de l’eficiència del reciclatge de residus, i millora de la sensibilització de la comunitat universitària.