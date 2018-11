Gasterra organitza unes jornades a Dénia sobre l'alimentació a persones dependents

El Centre de Gastronomia del Mediterrani Gasterra, creat en aliança col·laborativa entre la Universitat d´Alacant, l´Ajuntament de Dénia i Turisme Comunitat Valenciana, organitza en col·laboració amb l´Associació Gerontològica del Mediterrani, les Jornades Gerontologia 2018, que tindran lloc els dies 14 i 15 de novembre en horari de 16 a 20 hores al col·legi públic Llebeig, passeig de Ramón Ortega 13 de Dénia.

En línia amb les activitats d´assistència a la dependència que organitza la Seu de la Universitat d´Alacant a Dénia, Gasterra continuarà oferint actuacions de formació basada en la millora de l´alimentació de persones dependents, posant el focus a millorar els aspectes de qualitat i seguretat alimentària de les persones grans.

El curs Gerontologia 2018 s´adreça a totes les persones interessades a obtenir formació i informació útil per a tenir cura de les persones grans a càrrec seu. Per a participar en les jornades és necessari inscriure´s a través d´asogeromed@gmail.com o gasterra@ua.es.

Participen com a ponents en aquestes jornades: la professora Concepción Bru Ronda de la Comissió de Formació i Educació de l´Associació Gerontològica del Mediterrani (AGM) i directora de la Universitat Permanent de la Universitat d´Alacant (UPUA), així com Alfonso Soler Gomis, president d´AGM. Igualment hi intervenen: Francisco Mas-Magro y Magro, vicepresident d´AGM, José Miguel Martínez Sanz, professor de la Facultat de Ciències de la Salut de la UA i tècnic del Gabinet d´Alimentació i Nutrició de la Universitat d´Alacant (ALINUA), i Rosa M. Torres Valdés, de la Comissió de Comunicació d´AGM i professora del Departament de Comunicació i Psicologia Social de la UA. També hi intervé en representació d´AGM Manuel Lillo Crespo, Jorge Riquelme Galindo, Emilia M. Tonda Monllor i Alberto Plaza Salán.