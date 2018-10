La Fundació Manuel Peláez renova el seu compromís de patrocini amb l´OFUA de la UA

La Fundació Manuel Peláez i la Universitat d’Alacant han renovat un any més el conveni de patrocini del projecte musical de l’Orquestra Filharmònica de la UA.

L’acord, subscrit en el despatx rectoral per la presidenta de la Fundació Manuel Peláez, Carmen Robles, i pel rector de la Universitat, Manuel Palomar, va comptar també amb la presència de la vicerectora de Planificació Econòmica i vicepresidenta de la Fundació General de la UA, Mónica Martí, el vicerector de Cultura, Esport i Llengües, Carles Cortés, la secretària general de la UA, Esther Algarra, i la directora de la Fundació Manuel Peláez, Concha Aldave.

El mecenatge de la Fundació Manuel Peláez permet finançar beques de formació per als músics de l’OFUA, així com la celebració de cicles de concerts que anualment organitza la Universitat.

El rector, Manuel Palomar, ha volgut destacar el caràcter formatiu de l’OFUA i ha agraït la col·laboració de la Fundació Manuel Peláez, «que any rere any aporta els mitjans que permeten que un projecte com el de l’OFUA puga tirar endavant».

La Fundació Manuel Peláez va ser el primer patrocinador que, des del 2008, ha donat suport a aquest projecte musical i formatiu, un suport que s’ha mantingut de manera ininterrompuda durant aquests anys.