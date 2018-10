Si no sabes qué grado universitario estudiar asiste a UNITOUR Alicante y sal de dudas

Hoy, 23 de octubre, se celebra en el ADDA (Auditorio de Alicante) la XIII edición del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, que recorrerá 24 ciudades españolas, cinco italianas, tres mexicanas, una portuguesa y Andorra.

UNITOUR Alicante estará abierto al público de 10:00 a 14:00h. y de 15:30 a 17:00h. No obstante, los alumnos de varios colegios de la zona ya tienen cita previa y acudirán bajo la tutela de sus profesores en horario de mañana, mientras que por la tarde la feria acogerá a todo el que acuda en busca de información.



¿Qué es UNITOUR?

Gastronomía, Creación de Videojuegos, Biomedicina, Relaciones Internacionales, etc. Durante los últimos años las universidades están adaptando sus títulos a las demandas del mercado y cada vez hay más grados y más opciones disponibles, pero muchos jóvenes todavía no conocen todas las posibilidades que tienen.

El Salón de Orientación Universitaria nació hace trece años precisamente para intentar que los estudiantes de bachillerato tomaran su decisión de elección de carrera de una forma mucho más meditada.

Se dirige a estudiantes de bachillerato, padres y educadores interesados en recibir consejos que orienten a los alumnos de una manera más certera sobre su elección de grado: titulaciones y universidades a las que pueden acceder, grados que se imparten en cada centro, planes de estudios, tarifas y precios de matriculación, becas, alojamiento en las residencias universitarias de los propios centros, etc.









De esta forma, en este encuentro de universidades los asistentes conocerán una oferta amplia de centros universitarios y grados y resolviendo de forma personalizada todas las dudas para las que no encuentran respuesta por otras vías.

Este año la feria, con entrada gratuita, cuenta de nuevo como colaborador en Alicante con las residencias universitarias Resa y Nexo, que acudirán para informar a los usuarios sobre sus instalaciones.





El método de ESIC para la la transformación digital









Nos encontramos inmersos en un proceso en el que la transformación digital se presenta como un fenómeno disruptivo que obliga a la sociedad y, por tanto, al tejido empresarial, a adaptar sus métodos de trabajo a las nuevas tecnologías que se incorporan de modo trepidante.

Consciente de esta situación, ESIC Business & Marketing School, como centro universitario y escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing, Empresa, Economía Digital, Comunicación y Publicidad en España, siempre se ha anticipado y adaptado a la realidad económica, social y cultural.

Así lo ha hecho durante más de 50 años, ya que su dilatada trayectoria ha estado definida por su cercanía al ámbito empresarial. Esta circunstancia le ha permitido pronosticar las necesidades latentes en el mercado laboral.

Como centro universitario, el objetivo de ESIC es preparar profesionales globales para la empresa y el marketing, sin descuidar aspectos como el emprendimiento y la economía digital.

Por ello, la oferta formativa de ESIC se ha centrado siempre en el ámbito de la gestión empresarial, abarcando cualquier disciplina que intervenga en el día a día de una organización.





Grados Oficiales de ESIC

Los Grados Oficiales que actualmente se imparten en ESIC son los de Gestión Comercial y Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación y Relaciones Públicas e International Business, que dan respuesta a las nuevas exigencias profesionales del contexto en el que nos vemos inmersos.

Todos los grados oficiales de ESIC pueden combinarse con las Titulaciones Superiores, obteniendo una doble titulación, que están orientadas a afrontar las diversas situaciones que pueden presentarse en el ámbito laboral. Los contenidos de estas titulaciones se adaptan constantemente a un entorno profesional voluble y exigente, desde un prisma innovador y orientado a la empleabilidad.

Desde ESIC, el reto marcado por la transformación digital, se ha visualizado como una oportunidad para sus alumnos, entendiendo el valor que el fenómeno digital puede aportar a la empresa para reducir costes o incrementar la productividad.

De hecho, uno de los principales objetivos de ESIC es formar a alumnos que, en un futuro muy próximo, lideren la transformación digital de las empresas, siempre desde un profundo sentido ético.

La proximidad de ESIC al ámbito empresarial le permite diferenciarse del resto de instituciones y, de ese modo, contar con un claustro procedente de entidades nacionales e internacionales, expertos conocedores de las auténticas demandas del mercado.

La oferta académica de esta institución educativa, además de incorporar una elevada componente práctica, también promueve el desarrollo de competencias y habilidades que debe integrar cada alumno para convertirse en un profesional de éxito.





ESIC, entre los mejores centros universitarios de negocios del mundo

La formación académica de calidad que ofrece ESIC queda avalada por su posición destacada en los rankings más prestigiosos, tanto empresariales como del sector de la educación.

Así, el Ranking U-Multirank sitúa a ESIC entre los 30 mejores centros universitarios en el área Business Studies a nivel mundial y como el tercer mejor centro universitario de España en esta misma área.





Actividades emprendedoras y creativas para fomentar el pensamiento crítico

En su afán por brindar una formación excelente y alineada con la realidad empresarial, ESIC trabaja por ubicar al alumno en el centro de su estrategia de enseñanza-aprendizaje.

Precisamente, con el fin de mejorar el pensamiento crítico y la comunicación eficaz de los estudiantes ESIC desarrolla Torneos de Debate entre los alumnos de las titulaciones de grado y postgrado, pero también en ámbitos escolares y preuniversitarios.

Los Premios a la Mejor Iniciativa Emprendedora representan una acción orientada a la potenciación de las competencias emprendedoras y creativas de los estudiantes. Por otra parte, la importancia concedida al desempeño profesional de las habilidades de los alumnos ha traído consigo la celebración anual del Simposio Internacional de Innovación Aplicada IMAT, donde se comparten las experiencias en el aula.

La demanda que las organizaciones hacen de los titulados por ESIC sitúa su tasa de empleabilidad en un 93% de los antiguos alumnos. Y es que estudiar en ESIC Business & Marketing School supone acceder a una formación basada en la excelencia y en la innovación, sin dejar de lado las tendencias que dibujarán el contexto socioeconómico venidero.





Nueva Doble Titulación de Derecho y Master in International Management en el IEB









El Instituto de Estudios Bursátiles ha lanzado una nueva Doble Titulación en 4 años, en la que se imparte el Grado en Derecho, junto al Master in International Management, con el objetivo de desarrollar en los estudiantes del área jurídica habilidades de gestión, liderazgo, negociación, trabajo en equipo, etc.

Para lograr estos objetivos, aparte de utilizar en clase la metodología Learning by Doing, se incluyen diferentes actividades como la gastronomía, el deporte, visitas a empresas, conferencias de emprendedores, etc..

El pasado mes, los alumnos realizaron un viaje a San Sebastián donde visitaron el Basque Culinary Center, y tuvieron la oportunidad de compartir la experiencia de Jesús María Herrasti, ex presidente de Mondragón Internacional y actual miembro del consejo de administración de KutxaBank.

Estas actividades son idóneas para estimular la creatividad, y hacerlo además mediante otros valores como son el trabajo en equipo, la comunicación, la reflexión e incluso la curiosidad.

De este modo, gastronomía y deporte se unen y permiten poner en práctica valores y habilidades aplicables tanto en la vida académica como profesional. Pero sobre todo, permiten generar una sensación de aprendizaje estimulante y de la cual sentirse orgulloso. Tal y como dijo Einstein, disfrutar es la mejor manera de estimular la creatividad.

Esta nueva carrera se une a las otras dos Dobles Titulaciones reconocidas, de ADE y Derecho junto al Master en Bolsa y Mercados Financieros, que igualmente se imparten en 4 años.

Además, todos los alumnos de 4º del Instituto de Estudios Bursátiles cursan parte de sus estudios en prestigiosas Universidades en el extranjero, London School of Economics y CASS en Londres y Fordham en Nueva York.









¿Te interesan los dobles grados internacionales? Estos son los 4 de la UA





Ana María Cárdaba y Rafael Caulín (a la derecha), junto a uno de sus profesores en el día de su graduación en Luisiana.





La perspectiva internacional en la formación es una de las principales ventajas que valoran los estudiantes a la hora de escoger un título de grado o máster. A los conocimientos de idiomas se suma la especialización en las disciplinas que se estudian y, por ello, la oportunidad de una titulación doble internacional entre dos universidades es un valor añadido en la formación académica actual.

En esta línea trabaja la Universidad de Alicante desde hace algunos años y ya se empiezan a ver resultados.

Actualmente, la Universidad de Alicante ofrece tres dobles grados y un doble máster que se pueden alcanzar estudiando en el campus alicantino y, durante un determinado periodo de tiempo, en universidades de países como Estados Unidos, Alemania o Brasil.

En concreto, el alumnado que se matricule y consiga una de las plazas reservadas para ello, puede cursar los dobles grados internacionales en ADE por la Universidad de Alicante y en Business Administration por la Northwestern State University de Luisiana, en Estados Unidos; un doble grado de Derecho en la UA y en la Universidad do Vale do Itajai (UNIVALI), de Brasil, o un doble grado y máster en filologías con la universidad alemana de Bamberg, que es el último acuerdo alcanzado por la institución y arranca este mismo curso.

Con estos dobles títulos internacionales se consigue tener un grado por la Universidad de Alicante y también un grado por una universidad extranjera cursando entre seis meses y un año en la otra universidad, del mismo modo que sucede en el título de máster, aunque en este caso vinculado también al título de grado.

Precisamente, este año se graduaron los primeros dobles titulados en Luisiana y en Alicante.

Para cursar estos estudios es necesario hacer una solicitud y, posteriormente, ésta se evaluará a través de una comisión especializada en la que se tiene muy en cuenta el expediente académico.

A este respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Raúl Ruiz Callado, del que depende la coordinación del título con Estados Unidos, indica que «desde hace tiempo estamos apostando firmemente por la internacionalización de los estudios y, además, lo hacemos creando estas dobles titulaciones. Es una demanda creciente y respondemos a lo que necesita nuestro alumnado para obtener la mejor y más útil formación universitaria».

Además, el decano comenta que «estamos cerca de sellar otro acuerdo e implantar un nuevo doble grado internacional», algo que califica como «un indicador de calidad y un símbolo de prestigio que nos hace destacar y tener más visibilidad internacional como institución gracias a nuestros estudiantes, profesorado y universidades socias», añade.





Dobles grados nacionales en la UA

Por otra parte, también destacan los cuatro dobles grados que la Universidad de Alicante mantiene ofertados actualmente. En concreto, los estudiantes cursan DADE (Derecho y ADE), TADE (Turismo y ADE), DECRIM (Derecho y Criminología) e I2ADE, (Ingeniería Informática y ADE), con la posibilidad de ampliarlos con los títulos internacionales.