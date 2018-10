L´Arxiu de la Democràcia rep el fons històric del Moviment d´Objecció de Consciència

La història del moviment pacifista i d´objecció de consciència a Alacant, València i Castelló entre el 1971 i el 2002 –els anys del consell de guerra a la primera persona que es va negar a incorporar-se a files per motius polítics i el de la fi del servei militar obligatori– es resumeixen en una cinquantena de caixes que contenen tot el material d´una època cabdal de la nostra història recent i que, des de la setmana passada, es troben a la seu de l´Arxiu de la Democràcia a la Universitat d´Alacant.

Al seu interior, ara esperant fer l´inventari, catalogació i digitalització dels fons, es troba documentació original; cartells, revistes i fotografies amb imatges com les de la marxa per la pau celebrada al Saler de València, campanyes contra els joguets bèl·lics, de manifestacions, o de processos judicials; publicacions com ara El Caracol (boletín desorientador del MOC), En pie de paz o La puça i el general; gravacions sonores i audiovisuals; dossiers de campanyes de suport a processos judicials i projectes per a regular el moviment d´objecció de consciència, a més de quatre llibres d´actes del MOC, que, malgrat ser una organització il·legal, prenia acta de les seues reunions i debats.





Tot aquest material, acumulat al llarg dels anys, ha trobat la voluntat dels seus propietaris de fer-ne un ús social i apostar per la divulgació. La cinquantena de caixes que han arribat a la Universitat d´Alacant provenen de vuit donants particulars, Santiago Almiñana, Jesús Eduard Alonso, Josep Tarrassó, Josep Francesc Blai, Pasqual Pastor, Rafael Rodrigo, Josep Antoni Tomàs i Francesc Garcia Barberà, i els dos col·lectius MOC que encara perviuen, el grup Tortuga d´Elx-Alacant i Antimilitaristes-MOC de València.

La iniciativa de crear l´Arxiu Històric del Moviment d´Objectors de Consciència al País Valencià naix l´any 2017 en una trobada de veterans i joves antimilitaristes a Llíria i va prendre forma en una reunió al si de l´Arxiu Històric de Gandia el passat 23 de juny, on es van començar a recollir els fons dispersos per tal de donar forma a un arxiu del MOC que arreplegués els fons conservats i a partir del qual es puguen plantejar processos d´investigació i anàlisi, així com la digitalització, difusió i aprofitament a través del web i altres mitjans.

No va ser fins al mes de juliol quan es va decidir que la seua destinació final seria la Universitat d´Alacant, en una reunió entre representants del MOC i la directora de l´Arxiu de la UA, Mercedes Guijarro, i l´arxiver Jesús Alonso. L´arrelament i dimensions del projecte de l´Arxiu de la Democràcia i l´equip de professionals que hi treballa ofereixen garanties per a la correcta descripció i difusió de l´arxiu de nova creació.

Arxiu de la democràcia

L´Arxiu de la Democràcia és una iniciativa de la Universitat d´Alacant, l´objectiu principal de la qual és recollir els fons documentals escrits, gràfics i sonors de persones o entitats destacades en el món de la política, la cultura o l´economia alacantines, especialment des del final del franquisme fins als nostres dies.

Amb això es pretén assegurar la conservació de la memòria documental de la transició política i consolidació de la democràcia a Alacant i, a través dels processos de catalogació i digitalització, fer-la accessible als especialistes i al públic en general.









L´Arxiu de la Democràcia també persegueix estimular el coneixement de la nostra història a través d´accions divulgatives i publicacions i contribuir així a l´enfortiment d´una memòria col·lectiva cívica i democràtica. Es tracta d´un projecte obert a la participació dels ciutadans, que es nodreix de les donacions d´arxius i publicacions.

El projecte va entrar en funcionament el gener del 2004, si bé amb anterioritat la Universitat d´Alacant ja havia rebut les donacions dels fons documentals de l´exdiputat Manuel Alcaraz Ramos i del primer conseller de Cultura, exsenador i exvicepresident del Congrés dels Diputats Josep Bevià Pastor. L´Arxiu de la Democràcia disposa en l´actualitat de més de 112 subfons de gran interès, en què destaquen les col·leccions d´adhesius, fullets, audiovisuals, revistes i cartells del període de la transició democràtica a les comarques d´Alacant.