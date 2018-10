Investigadors desenvolupen una arena que produeix llum blanca semblant a la del Sol

L´equip de recerca està liderat pel químic-tecnòleg Rubén Costa, de l´IMDEA Materials, i els químics Javier García, de la Universitat d´Alacant, i Jesús Berenguer, de la Universitat de La Rioja

El grup ha superat amb aquest treball un dels esculls més grans en l´avanç cap a noves fonts d´il·luminació artificial més saludables.

L´alt contingut de llum blava que presenten els LED actuals pot ser lesiu per a la retina humana, especialment per als xiquets, i té un impacte negatiu en la química del cervell.

Rubén Costa, investigador de l´Institut IMDEA Materials de Madrid; Elena Lalinde i Jesús Berenguer, de la Universitat de la Rioja, i Javier García, de la Universitat d´Alacant, han aconseguit produir un material semblant a l´arena (nanopartícules de sílice) que emet una llum blanca de gran qualitat per a una nova generació de LED híbrids. En eliminar la llum blava, l´arena produïda pels investigadors espanyols evita els riscos per a la salut que tenen els LED actuals.

El desenvolupament de noves nanopartícules de sílice que emeten llum és un dels camps més competitius i amb més aplicacions en la investigació de noves fonts de llum artificial, ja que a més de reduir l´impacte negatiu sobre la vista poden fabricar-se més respectuosament amb el medi ambient.

Dins d´aquest camp, els investigadors de la Universitat de La Rioja i de la Universitat d´Alacant són experts en l´ús de la química de la coordinació anomenada sol-gel, una tècnica que permet preparar òxids metàl·lics amb noves propietats. Per la seua banda, Rubén Costa, un dels líders internacionals en el disseny de dispositius luminescents, com els LED, i en el desenvolupament de l´energia fotovoltaica, investiga les propietats d´aquests òxids juntament amb el grup que lidera a IMDEA Materials.

L´aportació fonamental d´aquest treball és que s´ha aconseguit produir llum blanca, que destaca per l´estabilitat que té, la qualitat excel·lent i que no danya la vista. Fins ara, altres investigadors havien aconseguit produir materials semblants que emetien llum verda, blava o roja, però no blanca que és el color clau per a la seua explotació futura.

A més, els LED preparats amb aquest nou material presenten un rècord d´estabilitat molt per damunt dels que s´havien desenvolupat amb anterioritat en altres colors. La llum que emeten aquests nous LED és molt semblant a la llum solar, la qual cosa fa que també siga més saludable. L´interès pràctic d´aquesta arena emissora de llum blanca és que podria substituir els actuals filtres de color basats en terres estranyes com l´itri, l´extracció i l´explotació del qual causa importants efectes negatius sobre el medi ambient.

El treball d´aquest equip de pioners espanyols ha sigut publicat per la revista Materials Horizons, una de les revistes científiques internacionals més important en el camp de les aplicacions de nous materials.