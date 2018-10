La UMH inaugura el curso académico 2018/19 con Nuria Oliver como Honoris Causa

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche celebró el pasado jueves, 4 de octubre, la apertura del curso académico 2018/2019. Acto que el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, presidió y que tuvo lugar a las 12:00 horas en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

Durante la ceremonia, se invistió como Doctora Honoris Causa a la ingeniera de Telecomunicaciones Nuria Oliver, cuyo padrino ha sido el profesor del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UMH Federico Botella. En el acto también se entregaron distinciones por fallecimiento o fin de servicios de miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS).

Más de 100 plazas de profesorado

La institución académica, entre otros asuntos, ofreció una serie de datos muy positivos como, por ejemplo, el proceso de provisión de plazas de profesorado más amplió de la última década, con algo más de un centenar de plazas.

Adicionalmente, la UMH también ha recibido la autorización para el pago de complementos retributivos al personal laboral estable y a los profesores titulares acreditados como catedráticos. Algo similar está sucediendo con el PAS y la oferta de empleo público para este colectivo, que permitirá cubrir más de 110 plazas.

El máximo responsable de la Universidad quiso agradecer a la Conselleria de Educación su decisión de reducir de nuevo las tasas de los universitarios valencianos en un 8% para el próximo año, mensaje que recibió de primera mano Miguel Soler. El secretario autonómico de Educación también intervino durante el acto con el que la UMH dio la bienvenida a un nuevo curso.

Mujeres en carreras tecnológicas

«Espero, deseo y sueño que cada vez haya más mujeres investigadoras, inventoras e innovadoras en tecnología, que sean excepcionales y reconocidas no por su condición de ser mujeres, sino por la brillantez de sus ideas y el impacto de su trabajo». Con estas palabras, a modo de resumen de una sus principales ideas, concluyó Nuria Oliver su discurso tras ser investida como nueva Doctora Honoris Causa de la UMH.

Tanto en el discurso que pronunció en el salón de actos como en su comparecencia previa, la reputada ingeniera de Telecomunicaciones quiso dejar patente su descontento con la situación actual que prolifera en las universidades europeas y americanas, en las que existe una falta de diversidad de género en las carreras tecnológicas, con unos datos muchos peores que en la década de los ochenta.

Según la información que maneja la alicantina, hace treinta años la presencia de mujeres en el campo de la ingeniería y la informática estaba en el 40%, mientras que en la actualidad ha descendido hasta un 10%.

Sobre Nuria Oliver

Nuria Oliver es Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora con honores por el Massachusetts Institute of Technology. Actualmente, es la primera directora de investigación en Data Science en Vodafone, Ltd.

Su investigación se centra en el modelado computacional del comportamiento humano, a partir de datos que usa técnicas de inteligencia artificial, y en el desarrollo de interfaces de usuario inteligentes. Asimismo, ha realizado el trabajo fundacional del desarrollo de modelos probabilísticos del comportamiento humano tanto a nivel individual (reconocimiento de expresiones faciales, de gestos, de maniobras de la conducción) como de interacciones humanas a partir de variedad de fuentes de datos: cámaras, micrófonos, sensores en coches, wearables, sensores en los móviles, Big Data capturado por la red de telefonía móvil.

Además, es co-inventora de 40 patentes en las áreas del modelado del comportamiento humano, la inteligencia artificial, los interfaces inteligentes, la informática persuasiva y el análisis de datos.

Ha recibido diversos premios como el Young Innovator Award y el Rising Talent del Women´s Forum for the Economy and Society, y ha sido la primera española en obtenerlos.