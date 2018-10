Marzà inicia los trabajos para el nuevo modelo de titulaciones universitarias

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, aseguró ayer que su departamento está trabajando con las cinco universidades públicas valencianas para llegar a un acuerdo en cuanto al futuro mapa de titulaciones universitarias.

El responsable de Educación realizó estas declaraciones durante la presentación de los primeros Premios de la Música Valenciana de la Generalitat en el Teatro Principal de Castellón.

Según recordó, en paralelo se está diseñando el sistema de financiación de las universidades, «para lo que hay una comisión que está trabajando técnicamente para decidir cuál es el mejor modelo y cuáles son los criterios para repartir los fondos», y al mismo tiempo se están reuniendo «para mirar la oferta que están teniendo las cinco universidades públicas valencianas» y ver «de qué manera estamos llegando a las necesidades del pueblo valenciano y cómo podemos trabajar para adaptarnos mejor».

«Eso no es un trabajo inmediato, pero sí se está haciendo, pues ya estamos hablando con las universidades para acompasar y que no pase como en el pasado, en que cada universidad iba por libre y decidía qué títulos quería sin tener en cuenta la oferta que se hacía en el conjunto del territorio valenciano financiada con fondos públicos, y eso no tenía ningún sentido», aseveró.

El mapa de titulaciones al que se refirió el conseller es una reivindicación que se ha repetido en los últimos años en el mundo académico.

Recientemente, el rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, volvió a ponerla sobre la mesa durante el transcurso del Foro Club INFORMACIÓN-UA-Bankia-CEV cuando habló sobre el «Futuro de las universidades valencianas». Según manifestó es necesario acometer una «evaluación profunda» del Plan Bolonia para poder realizar las «modificaciones que se considere oportunas» que desemboquen en un Mapa de Titulaciones Universitarias. Se trata de consensuar un modelo a medio-largo plazo que facilite la «orientación de la oferta y unas expectativas favorables de inserción laboral» evitando la sobreoferta.