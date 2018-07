Reconocimiento a Salvador Llinares, catedrático de Didáctica de la Matemática

Salvador Llinares, catedrático de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Alicante y coordinador del Grupo de Investigación "Innovación y Formación Didáctica" que incluye al grupo de investigación de excelencia Prometeo 2017 de la Generalitat Valenciana, ha sido galardonado con la Medalla Luis Santaló que otorga el Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM), informan desde la UA.

Este reconocimiento se libra cada cuatro años a personas que han tenido una relevante trayectoria intelectual en la educación matemática internacional y que han tenido vínculos especiales con las Américas.

Llinares recibirá el galardón en la ceremonia inaugural de la XV CIAEM, que se celebrará en Medellín, Colombia, del 5 al 10 de mayo del 2019, donde el investigador de la UA pronunciará una conferencia.

La trayectoria académica de este investigador y profesor español es de un "altísimo nivel, es una figura reconocida en la Educación Matemática Internacional", explican las mismas fuentes.

Ha publicado artículos en revistas indexadas en el ámbito de la formación de profesores de matemáticas y participa en la gestión de la investigación como Associate Editor de la revista Journal of Mathematics Teacher Education (Springer, 2016- actualidad), y como miembro del Editorial Board de diferentes revistas internacionales en el ámbito de la Educación Matemática (Acta Scientiea Brasil; Educación Matemática-México; AIEM-Avances de Investigación en Educación Matemática- España).

También ha participado en diferentes monografias internacionales: Encyclopedia of Mathematics Education (Springer, 2014); International Encyclopedia of Education (Elsevier, 2010) y en el International Handbook of Mathematics Teacher Education (Sense Publishers, 2008).

Llinares ha tenido una vocación especial hacia América Latina. Ha sido conferenciante en varias Conferencias Interamericanas de Educación Matemática (CIAEM) y Congresos de Educación Matemática de América Central y El Caribe (CEMACYC).

También es cofundador de la Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe (REDUMATE)), y miembro de los comités científicos internacionales de CEMACYC y CIAEM.