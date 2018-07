La UA consolida el Festival de Teatre Clàssic de L´Alcúdia amb huit representacions

La Universitat d´Alacant organitza el VI Festival de Teatre Clàssic L´Alcúdia-Universitat d´Alacant, que tindrà lloc des del 10 fins al 27 de juliol al jaciment arqueològic de L´Alcúdia (Elx).

Aquesta mostra teatral es consolida dins l´espai cultural estiuenc i oferirà huit produccions, quatre de companyies professionals de gran rellevància i quatre de companyies universitàries i d´Instituts d´Educació Secundària (IES).

Per al Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, que dirigeix Carles Cortés, la resposta de patrocinadors i col·laboradors posa de manifest que es tracta d´una proposta cultural que «amb la sisena edició d´aquest any, el festival aconsegueix consolidar-se com un esdeveniment ferm, amb companyies de primera línia per a la part professional i amb el foment del teatre i del públic jove, amb les actuacions de grups universitaris i d´un institut», explica el vicerector.

A més de la qualitat dramàtica de les companyies professionals que hi participen, com ara una producció del famós Festival de Teatro Clásico de Mérida, del festival destaquen altres vessants «per les que hem de vetlar com institució pública que som», comenta Cortés.

«Amb el programa i l´escenari de les representacions posem en valor el teatre clàssic i el jaciment de L´Alcúdia. Unim cultura i arqueologia per al públic. D´altra banda, amb les companyies universitàries i d´IES tractem de fomentar el teatre entre els joves, tant en interpretació com en la creació de nous públics», afegeix el vicerector.



Concretament, el programa d´enguany inclou vuit representacions a l'aire lliure, que tindran lloc en el jaciment arqueològic de L´Alcúdia, del 10 al 27 de juliol. La inauguració de la sisena edició del festival serà el dimarts 10 de juliol, a les 22 hores, amb l´obra de teatre Hècuba, d´Eurípides, basada en la traducció de Juan A. López Férez, dirigida per Pascual Carbonell i interpretada per l´Aula de Teatre de la UA. L´obra ha sigut guardonada durant la seua preestrena, el passat mes de maig, en el III Festival de Teatro Amateur Clásico Prima Festum que va tindre lloc a Garray (Sòria).

La segona representació serà el dimecres 11 de juliol a càrrec de Teatrumumh (Companyia de Teatre de la Universitat Miguel Hernández) amb l´obra Aulularia, una versió lliure d´Adán Rodríguez, basada en l´original de Plaute.

El dijous 12 de juliol, el grup TEADA, integrat per alumnat del màster en Art Dramàtic Aplicat de la UA i dirigit per Pollux Hernúñez, estrena Fedra, de Sèneca.

Finalment, el divendres 13 de juliol serà el torn d´Artistic Batx (companyia de l´IES La Foia, d´Ibi), que representarà Medea, d´Eurípides, una adaptació d´Emilio Flor guardonada amb el primer premi del III Certamen de Teatre Grecollatí, esdeveniment organitzat també per la Universitat d´Alacant i els Ajuntaments d´Alacant i Elx que premia la millor obra representada per un institut de la província amb l´actuació a L´Alcúdia dins el festival.

Companyies professionals

El dijous 19 de juliol comença el torn de les companyies professionals amb Verb Produccions, que presenta Viriato, de Florián Recio, obra dirigida per Paco Carrillo.



Coriolano



El divendres 20 de juliol la companyia Criadero de Morsas representarà Coriolano después de William Shakespeare, dirigida per Jorge Muñoz. La programació del festival també tindrà una obra representada en valencià, com és el cas d´Antígona, de Sòfocles, a càrrec de la Cia. Ferroviària SL, dirigida per Paco Macià, el 26 de juliol.

Producciones Equivocadas/Telón Corto representarà Líbera, dirigida per José María del Castillo, que tancarà la mostra el 27 de juliol.



Compra d´entrades

Les entrades per al VI Festival de Teatre Clàssic L´Alcúdia-Universitat d´Alacant ja es poden adquirir en Instanticket, i des de les 19 hores en el mateix jaciment els dies de les representacions.

L´obertura de portes serà a les 20 hores i les representacions teatrals a les 22 hores. Durant aquest termini de temps, entre l´obertura de portes i la representació, el jaciment de L´Alcúdia disposarà de servei de restauració per a aquells que vulguen gaudir de la zona arqueològica habilitada al públic abans de les representacions.

A més, el Vicerectorat de Cultura dóna més informació açí.

El VI Festival de Teatre Clàssic L´Alcúdia-Universitat d´Alacant compta amb el patrocini de l´Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana), l´Ajuntament d´Elx, la Diputació d´Alacant i la Fundació Mutua Levante i amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.