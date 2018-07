"Me vuelvo a presentar para subir nota porque quiero estudiar Enfermería"

«Me vuelvo a presentar para subir nota porque quiero hacer Enfermería, me piden un 11 y tenía un 10. Estoy contenta con el primer examen, el de Historia, porque era fácil, nada rebuscado». Como Noelia Martínez, 797 estudiantes en total han acudido a la Universidad de Alicante (UA) para realizar la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se prolongará hasta el jueves.

Las pruebas acogen a quienes quieren subir nota, a los que suspendieron en la pasada convocatoria de junio y a quienes no se pudieron presentar porque les quedaron asignaturas en el colegio o instituto.

Dentro de este último grupo estaban Marta Campos y Marina Gregory, ambas satisfechas tras el examen de Historia, en el que pudieron elegir entre el siglo XIX con el «Manifiesto de Manzanares» e Isabel II y el siglo XX con la Guerra Civil.

En concreto, la prueba consistía en la lectura de dos documentos y el comentario sobre ellos, pudiendo elegir una de dos opciones: la primera opción con el texto "Manifiesto de Manzanares" y relativo a la Constitución española de 1845, la reina Isabel II y los conceptos "progresistas" y "moderados".

En la segunda opción, dos textos: uno de Emilio Mola, firmado el 25 de abril de 1936, y el segundo de Manuel Azaña, de 1939, han servido de base para contestar a cuestiones relacionadas con su contexto histórico y explicar términos como "golpe de Estado" y "guerra civil", así como para hablar sobre la situación de las libertades y derechos civiles en los regímenes políticos habidos en España en durante la primera mitad del siglo XX.

Marta Campos asegura que ha llegado al primer examen "muy nerviosa, pero como me ha salido bien ya afronto el resto de otra manera". Aún no sabe qué estudiará, pero no puede tardar en decidirlo porque tal y como ha recordado la directora del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Mariola Molina, "todos los estudiantes deben preinscribirse para la Universidad antes del 6 de julio, aunque las calificaciones de la prueba de PAU de julio no se comuniquen hasta el próximo 11 de julio".



Por su parte, Marina Gregory está decidida a ir a Eslovaquia para entrar en Medicina y continuar en la UMH a partir de tercero. "Como me he tenido que presentar ahora sé que no voy a tener plaza aquí, pero quiero ser médico y he visto que la Miguel Hernández tiene un convenio con una universidad allí, así que iré y cuando tenga los créditos suficientes me vuelvo. Y de paso mejoro el nivel de inglés", afirma.

Precisamente Lengua Extranjera, la mayor parte Inglés, ha sido el segundo examen de la mañana y ya por la tarde los alumnos se han enfrentado a Latín o Matemáticas y Fundamentos del Arte o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

En general, los estudiantes han salido contentos de la primera prueba y algunos incluso habían intuido lo que iba a "caer" como Andrés Calderón que nada más salir del aula gritó un "te lo dije, sabía que caía la Guerra Civil y me la había preparado bien". Su interlocutor, Álvaro Mangada, le había hecho caso afortunadamente y también se la había estudiado.