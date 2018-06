Quatre universitats europees competeixen en els premis sobre edificació impulsats per la Càtedra Marjal Healthy de la UA

La Universitat d´Alacant lliurarà els premis convocats per la Càtedra Internacional Marjal Healthy sobre Edificació Saludable que enguany celebra la dotzena edició. L´objectiu principal d´aquests premis és cercar nous talents entre estudiants europeus dedicats al disseny d´estructures i espais d´habitatge en els quals es conjugue la sostenibilitat, l´adaptació, el menor impacte a l´espai i l´accessibilitat.

En el repte participen equips formats per alumnat procedent de la Universitat d´Alacant (UA), la Robert Gordon University (Aberdeen, Regne Unit), Beuth Hochschule für Technik (Berlín, Alemanya) i la Hogeschool van Amsterdam (Holanda). L´equip guardonat s´anunciarà en la cerimònia de lliurament del premi que tindrà lloc dimarts que ve, 26 de juny, a les 18.00 hores a la Sala Cool del Museu de la UA.

La convocatòria d´aquest any s´ha centrat en el col·lectiu de persones grans. Les idees s´han d´enfocar, segons les bases, en projectes innovadors que prevegen la creació de deu apartaments destinats a ciutadans de la tercera edat de l´àmbit europeu.

Les propostes poden estar localitzades en qualsevol dels quatre espais en què se situen les universitats competidores, adaptant el disseny a les circumstàncies climatològiques, mediambientals i socials d´aquests territoris.

Els projectes competidors havien d´incloure, dins de la superfície establida en les bases del concurs, instal·lacions accessibles, amb banys adaptats, una sala multiusos per a la pràctica de tallers o exercici físic, i també una sala comuna per a un espai d´oci, televisió, menjador i cuina comunes.

Els Premis d´Edificació Saludable de la Càtedra Internacional Marjal Healthy pretenen incentivar el desenvolupament de nous projectes entre estudiants universitaris que generen idees innovadores en matèria de disseny d´habitatges integrats en l´entorn, amb una relació adequada amb el medi ambient i la tecnologia.

«Amb aquests premis aconseguim dos objectius bàsics. Un, millorar la formació dels nostres estudiants que, motivats en aquest certamen, posen en pràctica els seus coneixements teòrics universitaris; dos, generem espais de reflexió, bastim un laboratori d'idees en matèria d´edificació i construcció d´espais amb nous criteris adaptats a les exigències socials del segle XXI», ha explicat el director de la càtedra, Felipe Ruíz Moreno.

La decisió del jurat dividirà els guardons en diverses modalitats. D´una banda, es concedirà un premi al projecte que millor relacione disseny, modelització, construcció i el concepte saludable, dotat amb 1.000 euros i diploma acreditatiu. Al mateix temps, hi haurà tres premis més de 500 euros als millors projectes finalistes. La Fundació Marjal oferirà també als guanyadors dues beques per a fer pràctiques en una de les empreses del Grup Marjal.

La Càtedra Internacional Marjal Healthy de la Universitat d´Alacant, gràcies al mecenatge de la Fundació Marjal, té com a objectiu esdevenir un nucli de reflexió, debat i investigació en el camp dels paràmetres de vida i construcció saludable en un ampli espectre de temes d´interès.

Se centra, sobretot, en estudis i treballs que naixen dels valors saludables europeus i s´orienten a millorar la qualitat de vida de les persones a partir de les seues necessitats i inquietuds. El desenvolupament d´iniciatives noves dins d´aquests camps és l´objectiu principal d´aquests premis. En aquesta edició, el desenvolupament d´eines de simulació per al disseny d´edificis i la seua immediata aplicació a Europa porten a integrar-les com a part fonamental del certamen amb l´objectiu de dotar l´estudiant d´informació suficient per al seu ús futur.