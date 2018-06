Quarta edició de GigabytGirl: Informàtica i Tecnologies de la Informació

L´Escola Politècnica Superior de la UA, en col·laboració amb el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, va acollir alumnes de 2n i 3r de Secundària a descobrir d´una forma lúdica les carreres relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la quarta edició del Campus Gigabytgirl, que va tindre lloc entre l´11 i el 15 de juny del 2018.

En aquest quart campus Gigabytgirl les joves estudiants descobriren la informàtica. Tallers de robòtica i multimèdia, amb modelatge i animació 3D per ordinador o sobre com aprendre a construir aplicacions mòbils a través de jocs, són algunes de les propostes que es van dur a terme al llarg d´una intensa setmana en què participaren docents amb una dilatada experiència professional i acadèmica, que els permet descobrir els aspectes més fascinants d´aquest treball i les àmplies possibilitats professionals que hi té.

El campus proposa una sèrie d´activitats lúdiques amb les quals les joves estudiants descobreixen que la informàtica, a més de ser un camp creatiu i divertit, pot resoldre molts problemes pràctics de la vida real i contribueix al fet que el món siga més segur, amable i saludable.

Les activitats estan dirigides i tutelades per professorat, estudiants i dones professionals rellevants en el món de la informàtica que comparteixen amb les alumnes les seues trajectòries acadèmiques, professionals i personals com a docents. Investigadores, emprenedores, executives, dissenyadores i desenvolupadores.