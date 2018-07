Degenkolb se impone en el infierno del ´pavés´

El ciclista alemán John Degenkolb (Trek-Segafredo) ha ganado este domingo al sprint la novena etapa del Tour de Francia, disputada sobre 156,5 kilómetros entre las localidades de Arras Citadelle y de Roubaix, mientras que el belga Greg Van Avermaet (BMC Racing) se ha mantenido como portador del maillot amarillo de líder en la clasificación general.



Un día después de la Fiesta Nacional que cada 14 de julio conmemora la toma de la Bastilla, la 'Grande Boucle' vivió otra etapa rodeada de patriotismo al coincidir en fecha con la presencia de su selección de fútbol en la finalísima del Mundial. Los corredores se toparon con multitud de banderas francesas y camisetas de Paul Pogba, Antoine Griezmann y compañía, durante una jornada marcada por un total de 21,7 km rodando sobre adoquinado.





