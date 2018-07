Dan Martin se impone en el Muro de Bretaña

El irlandés Daniel Martin (UAE Emirates) fue este jueves el más poderoso en el Muro de Bretaña y, merced a un fulminante ataque dentro del último kilómetro, logró imponerse en la sexta etapa del Tour por delante del francés Pierre Latour (AG2R) y el español Alejandro Valverde (Movistar).



Martin, de 31 años y sobrino de Stephen Roche -ganador del Tour'87-, coronó la cima del "pequeño Alpe d'Huez" de Bretaña como vencedor con un tiempo de 4h.13.43 en el trayecto entre Brest y el muro donde Alejandro Valverde se quedó con la miel en los labios después de una remontada que le dejó en la tercera plaza.



La subida de 2 kilómetros al 8 por ciento no causó estragos entre los favoritos, pero hubo disgustos importantes por inoportunas averías, que afectaron al holandés Tom Dumoulin, que perdió 50 segundos y pasó de la séptima plaza a la decimoquinta de la general, y al francés Romain Bardet, que se dejó 28.



No hubo sangre en la explosiva subida. Valverde dio tiempo a Richie Porte, el líder Van Avermaet, Nairo Quintana, Mikl Landa y Vincenzo Nibali. Se despistaron en la refriega otros, como Chris Froome, que perdió 5 segundos, y el colombiano Rigoberto Urán, que cedió 8.







???? @GregVanAvermaet is the first road race Olympic champion to wear the Maillot Jaune after his Olympic title since 1903.

???? Van Avermaet est le premier champion olympique de la course en ligne à porter le Maillot Jaune après son titre olympique depuis 1903.#TDF2018 pic.twitter.com/OZpXdquGZF