Los mejores planes de ocio de Alicante para disfrutar del verano

Avanza el verano más atípico de nuestras vidas, pero el tiempo de disfrutar sigue vigente. Sacarle el máximo partido a las vacaciones es responsabilidad de cada uno, pero INFORMACIÓN te ayuda dándote propuestas infalibles para convertir agosto a un mes de disfrute respetando las medidas anticovid.

La Costa Blanca cuenta con más de 200 kilómetros de costa, alrededor de un centenar de playas, una buena parte de ellas distinguidas con banderas azules que demuestran la gran calidad de sus aguas y de los servicios que prestan.

Música en el puerto, la mejor y más variada gastronomía, paseos nocturnos, visitas teatralizadas, cine al aire libre, senderismo, rutas en bicicleta, maniobras de escapismo, descubrir una isla de piratas€ Los planes son infinitos, este fin de semana te ofrecemos dos para que los disfrutes a lo grande.



Xcapate, el «escape room» más emocionante de Alicante

Las tres propuestas de aventura de XCAPATE.

Un «escape room» es una actividad muy divertida, perfecta para disfrutar en familia, con amigos o con ambos a la vez. En la compañía XCAPATE se toman muy en serio la seguridad de sus clientes y por eso adopta todas las medidas necesarias para garantizar la máxima higiene en sus salas: mascarilla obligatoria para los participantes, desinfección de manos con gel y limpieza minuciosa de las estancias antes y después de cada sesión.

Todos los grupos tienen su horario de entrada y no se mezclan entre sí. Se puede decir que ir a divertirse a Xcapate es más seguro que ir a cualquier bar porque no hay contacto con gente que no pertenezca a tu propio grupo.

Se ofrecen tres temáticas a elegir para todos los gustos y niveles: La Casa Encantada (para los más valientes), Apocalipsis (que incluye la última tecnología) y Operación Corleone (una sala clásica para los amantes de la investigación deductiva al más puro estilo de Sherlock Holmes).

Una propuesta para todos los públicos que convierte a sus participantes en los héroes de una aventura 100% segura.

Puedes hacer tu reserva en su página web o llamando al 634 227 697.



Más información

Teléfono: 634 227 697

Web: www.xcapate.com

Correo: info@xcapate.com

Dirección: Calle Canónigo Manuel Penalva, 5. Local 3. 03013-Alicante.

El placer de navegar por la bahía con un clásico: KONTIKI

Uno de los barcos de Kontiki zarpa del puerto de Alicante rumbo a Tabarca.

Seña de la identidad empresarial de la provincia, Kontiki Cruceros, fundada en 1966, conecta cada día Alicante con uno de los parajes más bellos del Mediterráneo: la isla de Tabarca. La naviera, con estación permanente de llegada y salida en la Marina del puerto de la capital, ofrece al viajero la opción de comprar los billetes online en su web para ahorrarse las esperas, o en la taquilla hasta un minuto antes de que zarpe el barco.

En verano, el horario de salidas es el siguiente: desde Alicante, 10, 11, 12.15 y 13.30 horas; y desde Tabarca, 16.30, 17.30 y 19 horas, de lunes a domingo. Por solo 20 euros (los menores de 4 años viajan gratis), Kontiki posibilita un viaje tranquilo de ida y vuelta para disfrutar de espléndidas vistas de la bahía alicantina con todas las medidas sanitarias anticovid. Además, para una mayor garantía, el trayecto puede realizarse en cubierta, al aire libre.

Kontiki también alquila su flota para eventos privados, celebración de cumpleaños, fiestas o viajes en grupo para más de 20 personas. La naviera alicantina es pionera en el trasporte de pasajeros.



Más información

Teléfonos: 686 994 540 | 622 20 81 27 | 686 99 45 39

Web: www.cruceroskontiki.com

Correo: kontiki@cruceroskontiki.com

Embarque y taquilla: Paseo Mártires de la Libertad, s/n. 03002-Alicante.