Revive estos conciertos únicos de grandes artistas en Kinépolis

Seguro que siempre has querido asistir a los grandes conciertos de Londres, Berlín, París... Ahora, con Kinépolis puedes disfrutarlos con la mejor calidad de imagen y sonido, el sueño de todo amante de la música.

Kinépolis presenta un contenido diferente para que puedas disfrutar este verano de distintas formas con Kine Music Festival se revivirán una serie de conciertos únicos para sentir la música en la gran pantalla. Vívelos en primera fila, casi como un VIP. En formato 3D, en directo o grabados, no te pierdas ninguno de los conciertos de tus cantantes favoritos. También podrás descubrir documentales únicos de tu artistas preferidos.

Amy Winehouse, 6 de agosto a las 20:00 horas

El próximo jueves 6 de agosto revive el excepcional canto y el encanto salvaje de Amy Winehouse en la cima de su carrera. Esta conmovedora actuación en el festival de Eurockéennes pone de relieve el ambiente retro y el incomparable talento del cantante. Tiene una duración de 53 minutos.

Sting, 7 de agosto a las 20:00 horas

Con sus músicos y el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf, Sting devolvió la vida al Bataclan, un año después de los ataques que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis, incluidos 90 en la sala de París, completamente renovados desde el drama. Tiene una duración de 104 minutos.

The Cure, 13 de agosto a las 20:00 horas

The Cure, una de las mejores bandas en directo, se sube al escenario de Hyde Park en Londres el sábado 7 de julio de 2018 para celebrar sus cuatro décadas en la música.

"Anniversary 1978 - 2018", dirigida por Tim Pope, habitual colaborador de la banda responsable de la mayoría de sus icónicos videoclips, captura este concierto en calidad 4k. La mezcla de audio de Robert Smith y Paul Corkett complementa y completa esta maravillosa experiencia cinematográfica.

Tiene una duración de 137 minutos.

The Rolling Stones, 14 de agosto a las 20:00 horas

El viernes 14 de agosto podrás ver el histórico concierto, único en la vida, de The Rolling Stones en La Habana, capturado por Havana Moon.

Dirigida por Paul Dugdale (Adele, Coldplay) este épico concierto que rompe récords presenta los éxitos 'Jumpin' Jack Flash ',' It's Only Rock 'n Roll', 'Gimme Shelter', 'Brown Sugar', "Satisfacción" y muchos más.

Filmado al final del América Latina Olé Tour 2016, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood interpretan un set realmente espectacular para más de 1,2 millones de fans.

98 minutos para deleitarte con la música de The Rolling Stones.

Mika, 20 de agosto a las 20:00 horas

Cuatro años después de su último álbum, Mika vuelve con "My Name Is Michael Holbrook". Mika se embarcó en una gira de trece fechas por toda Francia, incluyendo un concierto en el AccorHotels Arena de París el 22 de diciembre de 2019. Un espectáculo colorido que dura 93 minutos y que se podrá volver a ver el próximo jueves 20 de agosto en Kinépolis.

Black Sabbath, 21 de agosto a las 20:00 horas

The End of The End" recoge la gira final de la banda que forjó el sonido del metal: Black Sabbath. El 4 de febrero de 2017, la banda se subió a los escenarios en Birmingham, la ciudad donde empezó todo, para dar su concierto número 81, el punto final de toda su carrera como cierre de la gira "The End", bajando el telón de una carrera musical de casi medio siglo.

Esta cinta ofrece a los fans una mirada íntima de la relación entre los miembros de la banda, bromas incluidas, con recuerdos de Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler.

Los fieles seguidores de la banda traspasan generaciones, y esta es la oportunidad para que todos, fans jóvenes y no tan jóvenes, se reúnan y vean a la banda de Birmingham haciendo lo que mejor se les da, casi 50 años después de sus inicios. El punto final de la mejor banda de metal de todos los tiempos. Duración de 124 minutos.

Entradas ya a la venta en su web.

Más información:

Teléfono: 965 220 191

Dirección: Avinguda de Dénia, s/n, Alicante

Ubicación: