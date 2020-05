Yummy Mamy: Cualquier día es perfecto para darte el «gustazo»

Yummy Mamy desembarca en Alicante con un claro objetivo: ofrecer un espacio acogedor para quienes quieran disfrutar del buen comer y pasar un buen rato entre amigos, pareja y familiares, ya que cuentan con una acogedora sala para los más pequeños, convirtiéndose así en un punto de encuentro en Alicante, muy cerca de la Playa de San Juan.

Su plato estrella son las hamburguesas, pero puedes encontrar gran variedad en su carta: ensaladas, bocadillos, pizzas, costillas, postres...

El restaurante está abierto para disfrutar desde un rico desayuno, para probar su menú del mediodía, disfrutar de sus ricos postre caseros, ver el atardecer con un Vermut en su agradable terraza o disfrutar de las mejores hamburguesas a de la zona para cenar, ya que su cocina permanece abierta durante todo el día, utilizando procedimientos caseros, evitando técnicas que afecten al sabor y propiedades de la comida. De esta manera, Yummy Mamy presenta opciones lo más frescas posibles, para que las degustes con plenitud.

Sus hamburguesas destacan por sus 200gr carne, cuyo ingrediente secreto es la combinación de sabores de América Latina y Europa, aportada por sus dueños, pareja de venezolanos y griegos. En la carta destaca la hamburguesa Venezolana con queso, jamón, bacón y huevo y la Griega con una salsa tzatziki, queso feta y vegetales.

En Yummy Mamy no existe la prisa, el estrés ni las preocupaciones; está pensado para convertirse en el lugar ideal para hacer esa pausa tan necesaria en tu día. Contamos con servicio take way y delivery (a recoger y a domicilio).

Puedes seguirles en Instagram y compartir tu experiencia con el hashtag #yummydelicias, convirtiéndote en el protagonista de su web. También puedes seguirles en Facebook para no perderte detalle y participar en los concursos, sorteos, promociones y sorpresas que tienen preparadas para ti.

Av. Historiador Vicente Ramos, 28, Local 8, Playa San Juan, Alicante

Tlf: 966 14 94 77

