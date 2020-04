Teletrabajar en tiempos de coronavirus: 9 consejos para trabajar desde casa

Tras la declaración del Estado de Alarma, un alto porcentaje de los trabajadores de España se han visto de la noche a la mañana poniendo en práctica el teletrabajo, un método nuevo para la gran mayoría de ellos y que han hecho de él su nueva rutina laboral: dar un salto de la cama a la silla del escritorio en cuestión de minutos.

Una nueva realidad a la que no queda más remedio que acostumbrarse y que se plantea también como un reto para aquello que además tienen niños en casa o personas dependientes a las que cuidar.

Y para hacer más llevadero el teletrabajo os presentamos 9 consejos, elaborado por Actiu, que ayuda a crear en el hogar espacios que favorezcan la concentración y mantengan la energía que nos requieren las labores propias del trabajo durante el Estado de Alarma.

1- Buscar un lugar con una buena iluminación. El espacio seleccionado debe tener una buena luz natural. La luz es un elemento fundamental de productividad. Cuidar de este aspecto potencia el bienestar, aumenta la creatividad y facilita el desarrollo de las tareas de forma más ágil y eficaz. Tamizar la luz solar en función de la orientación de la fachada, aprovechar los patios o utilizar planos de vidrio para permitir su paso a los rincones más oscuros son algunas de las soluciones que permiten optimizar la iluminación natural a favor de espacios más eficientes.

2- Acondicionar un espacio silencioso: Está demostrado que la exposición a un nivel excesivo de ruido está directamente relacionada con problemas de salud. Es básico que el sitio para teletrabajar no sea ruidoso para que incite a la concentración. Estar cambiando de espacio a lo largo del día para estar con más gente de la familia no es nada recomendable ya que son sitios con mucho ruido y donde podrías dispersarte con mayor facilidad. Si no es una estancia independiente, sería conveniente optar por un panel fonoabsorbente, que aísle el área y permita la concentración.

3- Emplear mesas y sillas confortables: Es importante contar con una mesa y una silla adecuadas para la labor que se ha de realizar y con capacidad para todos los elementos que se vayan a necesitar. La comodidad y la ergonomía han de ser factores clave. Una mesa que se adapte en tamaño y altura y una silla que cuide de la espalda y facilite una postura adecuada.

4- Ordenar el lugar de estudio y mesa de trabajo: Un espacio desordenado no incita a la concentración. Ordenar el despacho o escritorio antes de empezar es más que necesario y contar con un espacio de trabajo lo suficientemente amplio como para tener todo a mano facilitará las cosas. Los elementos que permitan el archivo y clasificación del material de trabajo de forma sencilla e invisible resultan también muy útiles.

5- Dotar de versatilidad al espacio: Tener un entorno donde poder desconectar es imprescindible. Una opción muy confortable pasa por crear un espacio polivalente donde poder cambiar de tarea, desde poder leer un libro hasta realizar ejercicio. En este caso, el mobiliario polivalente con conectividad y desplazable es muy práctico.

6- Realizar una planificación de horarios: Mantener una rutina y orden se hace esencial para conciliar la armonía y eficacia familiar. Es muy importante planificar y seguir horarios. Levantarse a la misma hora, empezar a trabajar y finalizar de acuerdo a tu horario laboral, mantener momentos de ocio o ejercicio físico entre otros, etc.

7- Relacionarse con los compañeros: Dentro de las rutinas programadas a lo largo de la jornada es importante dedicar tiempo al ocio y a mantener vínculos sociales activos. Mantener el contacto diario con una red de apoyo, ya sean familiares, amigos o seres queridos, atenuará el sentimiento de aislamiento.

8- Ventilar la habitación y optimizar la temperatura: El confort térmico depende del equilibrio entre la actividad física, la vestimenta, la humedad relativa, la temperatura y la velocidad del aire. Una ventilación y temperatura adecuadas aumentarán el confort y rendimiento de sus ocupantes.

9- Usar los recursos tecnológicos adecuados: En estos momentos en los que se está teletrabajando con videoconferencias y conectado gran parte del tiempo, es esencial contar con unos recursos apropiados tecnológicos, que permitan seguir las reuniones sin ningún tipo de inconveniente. Emplear las vías que la tecnología pone al alcance de todos: desde mail, videoconferencias o plataformas de contenidos compartidos.

Recomendaciones para teletrabajar de forma segura

Consejos para reducir el riesgo de incidentes y evitar ciberataques

La crisis sanitaria provocada por el Coronavirus y el Estado de Alarma han acelerado la adopción del teletrabajo, incluso en empresas que nunca antes habían contemplado esta opción y no estaban preparadas para ello. Estas han tenido que adaptarse con mayor rapidez gracias a la evolución de la tecnología, a la existencia de unas infraestructuras de acceso a Internet de calidad que facilitan la disponibilidad y acceso a la información desde cualquier sitio.

Ante este panorama de incertidumbre, las empresas se han visto obligadas a utilizar los medios a su alcance para garantizar la seguridad de los sistemas, preservar sus datos y evitar o reducir el impacto en el negocio de un incidente de seguridad.

Para reducir el riesgo de incidentes y evitar ciberataques, Fujitsu ha elaborado unas recomendaciones para teletrabajar de forma segura:

1- Securizar la WiFi

Posiblemente usemos una conexión Wi-Fi para acceder a los recursos de la empresa y hay que asegurarse de que no hay nadie "ajeno" conectado. Para ello, es recomendable cambiar la contraseña por defecto del router doméstico, utilizar cifrado WPA2 y desactivar WPS.

2- Mantener el Sistema actualizado

El ransomware -secuestro de información- se aprovecha de las vulnerabilidades del sistema operativo y del software instalado, por lo que es esencial que los puestos de trabajo tengan todos los parches de seguridad y las últimas versiones de las aplicaciones, como navegador (incluido plugins y extensiones), lector PDF, etc.

3- Usar un antivirus

Es esencial disponer de un sistema antivirus activo y con las firmas actualizadas, para detectar y eliminar posible malware en los puestos de trabajo. Antes de conectarnos a la red de uso profesional, conviene asegurarse de que el equipo está limpio para evitar infectar al resto de usuarios y servidores de la organización.

4- Cuidado con el correo

La mayoría de los cibercriminales utilizan el correo electrónico como medio para ejecutar y propagar malware y ransomware, y son los usuarios quienes lo ejecutan. Por eso, no deben abrirse enlaces ni descargar ficheros adjuntos procedentes de un correo electrónico que no sea de confianza.

5- Utilizar contraseñas seguras

Recomendar a los usuarios no repetir la misma contraseña en varias cuentas, que sean robustas (al menos 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas y números) y actualizarlas cada cierto tiempo para evitar comprometer sus cuentas y los servicios corporativos.

6- Sólo los servicios necesarios

Los ciberatacantes y el malware suelen atacar y propagarse a través de servicios inseguros o poco protegidos, como el RDP (Remote Desktop Protocol). Todos los servicios que no se usen deberían desactivarse y, si son necesarios, restringir su acceso por IP origen de los usuarios o a través de una VPN.

7- Conexiones seguras

Ya se disponga de VPN para acceder de forma remota al puesto de trabajo o a la red de la organización, es importante confirmar que los usuarios sólo tienen acceso a lo estrictamente necesario y con el mínimo privilegio posible.

8- Información corporativa

Si los usuarios disponen de dispositivos corporativos para el teletrabajo, no deben compartir información sensible en sus dispositivos personales. Hay que prestar especial atención si usan un equipo personal. Se recomienda almacenar la información en una cloud corporativa y no en dispositivos USB.