Claves para practicar sexo a distancia durante la cuarentena

El confinamiento por el estado de alarma sanitaria ha hecho que desempolvemos los juegos de mesa que teníamos olvidados, que nos pringuemos en la cocina ahora que tenemos tiempo o que prestemos más atención a pequeñas cosas que antes pasaban inadvertidas. Aquellos que tengan pareja y les haya tocado vivir esta experiencia inédita por separado bien saben que supone una prueba de fuego en todo lo que a una relación se refiere, y sí, el sexo también es un aspecto que hemos de cuidar durante la cuarentena y de nosotros dependerá romper tabúes y dejarnos llevar por la imaginación para no dejar caer la pasión.

Dado que las relaciones sexuales abarcan desde caricias, besos, sexo oral o masturbación, y que el contacto físico es importante para los seres humanos en tanto que somos seres sociales, ¿cómo pueden reinventarse las parejas para no dejar caer la libido durante la cuarentena?

"Gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir teniendo una buena comunicación, seguir fomentado la intimidad e incluso tener espacios de erotismo, sensualidad y sexualidad. De forma que Internet va a ser tu mayor aliado en estos días, pero esto no implica que debáis estar 24/7 pegados al teléfono, eso tampoco es sano. Hay que establecer unas rutinas para poder fomentar también, el espacio personal y el espacio de pareja de calidad", explica la psicóloga y sexóloga Cristina Callao.

La imaginación, un componente intrínseco de la condición humana, va a ser también vuestra gran aliada, como apunta la sexóloga y psicóloga Patricia Hidalgo. "Es un momento maravilloso para desarrollar una mente erótica. Usar nuestra imaginación, ver por separado una película o leer un libro erótico y comentarlo después, ponerse música sugerente y bailar, repasar nuestro mapa erótico y descubrir las zonas de nuestro cuerpo que nos producen placer, y que puede que haya zonas que nunca has acariciado y no sabías que te gustaban), son algunos ejemplos."

Como indica la experta, "la primera herramienta sexual es el cerebro. Cuánto más desarrollada tengamos la mente erótica, más creativos y abiertos seremos. Por otro lado, la juguetería erótica o el sexting son buenos aliados durante el confinamiento en casa".

¿Cómo disfrutar del sexo virtual durante la cuarentena?

A través de videollamadas se pueden compartir baños, cenas o automasajes

Como recomienda Patricia, "gracias a las videollamadas creo que tenemos un abanico de posibilidades muy grande. Podéis organizar una cena romántica, vestirse sexys (lo que cada uno considere sexy) o cenar en ropa interior, bailar sensualmente, compartir baños, enseñar al otro/a como se dan un automasaje€¡la imaginación al poder!"

Y volviendo al sexting, una práctica muy habitual que consiste en el envío de contenido erótico a través de mensajes o fotos picantes o provocativas para avivar el deseo y la excitación, la experta indica que "lo primero y más importante es que cada uno de los miembros de la pareja lo haga porque lo desea, no porque el otro se lo demande. Después, si se quieren enviar fotos o vídeos, lo recomendable es que no se vea la cara o alguna marca o tatuaje que sea identificativo. También contamos con herramientas como los chats secretos de Telegram, con un cifrado especial, donde no se puede hacer capturas de pantalla, no se puede reenviar los mensajes y se autodestruyen, por lo que lo hace bastante seguro."

Por su parte, Cristina sostiene que "el sexting es un recurso para amantes con madurez, y que se practica en una esfera íntima por personas que tienen una relación de respeto inquebrantable". Puedes consultar sus beneficios en su canal de Youtube.

Para los más pudorosos existen otras alternativas, como la que recomienda Patricia, y es volver a los orígenes, el texto. "Con el texto hay espacio para ser creativo, más descriptivo. Compartir con la pareja algún escrito sugerente o erótico, narrar lo que estamos sintiendo y mientras pedir al otro/a que se acaricie."

Las parejas pueden recurrir al cibersexo y compartir sus fantasías

Por otro lado las parejas pueden recurrir al cibersexo, una opción más interactiva y a tiempo real. En el cibersexo, como en el sexo, hay que adecuar un escenario, un clima. Y para ello, Cristina recomienda que os vistáis para la ocasión. Se trata de dar rienda suelta a vuestro imaginario erótico y vuestros deseos y compartirlos con tu pareja.

Y como no, el telesexo, una de las prácticas más excitantes y es que se trata de juguetes eróticos para dar y recibir placer que funcionan a través de apps o con un mando a distancia. El factor sorpresa es la clave de esta modalidad. Como indica Patricia, "en el caso de que no os estéis viendo, se juega con la sorpresa y el dejarse llevar, ya que la otra persona es la que tiene el control del juguete y no saber cuándo lo van a activar, puede ser muy excitante. Si os estáis viendo, aumenta la cercanía con el otro/a, ya que ayuda a imaginar que es la otra persona la que nos produce ese placer".

Por ejemplo, un escenario perfecto para el telesexo es si os estáis dando un baño o en la cena romántica, llevar un juguete introducido en la vagina y no saber cuando lo van a encender.

¿Y qué me decís del uso de juguetes sexuales con la pareja? Vuelve a darle vida a tu íntimo amigo Satisfyer, que, aunque se trata de un juguete que ha dado voz al placer femenino y reconocimiento de la importancia del clítoris en la sexualidad femenina, no solo es de uso personal y exclusivo. Como comenta Cristina, "éste y otros juguetes pueden ser grandes aliados en nuestras interacciones sexuales. Lo podemos usar mientras la pareja nos mira, nos acaricia, nos besa o puedes ceder "los mandos" a la otra persona y que con tus indicaciones podáis disfrutar del encuentro".

Cabe destacar que al ser un juguete centrado para el clítoris, pierde versatilidad pero "podéis probar a usarlo en los pezones para ver si sentís sus ondas y os estimulan", recomienda la sexóloga.

El autoconocimiento erótico (con o sin pareja)

Es el momento perfecto para dedicarle tiempo a nuestro cuerpo sin prisas

La cuarentena también es el momento idóneo para el autoconocimiento erótico, dedicarse tiempo a uno mismo sin prisas. Cualquier juguete erótico puede usarse para darnos autoamor, pero a la experta en sexo se le ocurren los siguientes:

- Aceites de masaje para recorrer el órgano más importante después del cerebro que es la piel.

- Una bala vibradora, pequeñita pero muy funcional y versátil ya que con ella se puede explorar todo el cuerpo con sus vibraciones.

- Plugs anales, para quién quiera descubrir y jugar con una parte del cuerpo con muchísimas terminaciones nerviosas –para la zona anal, no vale cualquier juguete, tienen que ser específicos para esa zona.-

- Geles o lubricantes para fomentar e incrementar nuevas sensaciones. Hay que empezar a desterrar la idea de que los lubricantes son solo para personas con sequedad vaginal. Son para todas aquellas personas que quieran usarlo.

- Huevos vibradores con mano, para introducirlo en la vagina y ceder, si se quiere, el mando a la pareja para que controle la intensidad y el modo de vibración y que las sensaciones sean pura sorpresa.

Apps para jugar en pareja y fomentar la sexualidad

Y como comentábamos al inicio de este artículo, las nuevas tecnologías y el sexo forman una relación íntimamente ligada. Existen innumerables aplicaciones para amantes que fomentan la intimidad y la sexualidad a través de retos, compartiendo fotos, juegos, etc. Algunas de las que recomienda Cristina son:

- Desire: Ofrece retos para mandarnos, crear los nuestros propios y lanzarnos a probar nuevas formas de jugar. La aplicación facilita opciones de mensajes que mandar a tu pareja de juegos, dulces o picantes. Cada prueba superada se compensa con puntos que permiten desbloquear otros nuevos, cada vez más calientes.

- Bliss: La aplicación hace que las parejas puedan llegar a practicar el cibersexo. Al contar con 700 retos para que puedan disfrutar juntos. Esto hará que a medida que van avanzando los juegos sean más sexuales y eróticos.

Las aplicaciones fomentan la sexualidad a través de retos o compartiendo fotos

- Couple: Es una aplicación diseñada exclusivamente para las personas que tienen una relación a distancia. La red social se hizo para poder tener conversaciones a través de chat, notas de voz, fotos, videos, dibujar y compartir la ubicación para hablar con el único contacto que puede tener en Couple que es su pareja.

Además todo lo que se envíen queda guardado automáticamente en una carpeta independiente. También da la opción de poner una contraseña para evitar que cuando preste su teléfono cualquiera pueda acceder a las conversaciones subidas de tono.

- Swiitt: Permite compartir ideas para planes en pareja y, una vez realizados, añadir fotos o comentarios. También se puede agregar una lista de deseos, como ir a un determinado restaurante o a ver una película que se estrenará cuando la pareja vuelva a estar junta. Muy recomendable para ilusionarse, en los típicos momentos de bajón, con todo lo que podrán hacer cuando la proximidad lo permita.

- Avocado: Las funciones de esta app es que sepa todo lo que su pareja está haciendo en tiempo real. Les permite enviar mensajes privados, videos y fotografías. Además cuenta con un calendario de tareas, permite enviar la localización e incluso permite compartir los datos de las redes sociales de cada uno, desde correo hasta las contraseñas. Otras de las funciones que da Avocado es que si quieres enviar un abrazo solo tienes que acercar el teléfono a tu pecho, y para mandar besos basta con tocar la pantalla.

La cuarentena separados ¿Un reto?

Pero para que todo esto funcione, la regla número uno en cualquier relación que se precie es la comunicación y saber lo que al otro le gusta, algo en lo que coinciden ambas especialistas. Para ello no siempre es necesario hablar, el lenguaje no verbal juega aquí un papel fundamental. Para fomentar la creatividad erótica en situaciones de cuarentena es importante saber qué quiero, cómo lo quiero y qué alternativas existen para poder negociar y llevar a cabo aquellas actividades que me hagan sentir bien.

La cuarentena es una oportunidad para analizar la relación y lo que quiere cada miembro de la pareja

Los kilómetros que os separan pueden tener una ventaja y es que a veces, la necesidad te empuja a desinhibirte y romper las barreras convencionales. A ser creativo/a y eso es un recurso indispensable para la sexualidad", comenta Cristina.

Para Patricia esta separación obligatoria puede suponer un reto "para aquellas parejas que antes de esta situación, la relación ya no estuviera bien, no fuera una relación sana o no tuvieran una buena comunicación. Esta situación podría empeorar esos aspectos o, por el contrario, aprovechar esta oportunidad para analizar la relación, lo que quiere cada miembro de la pareja, mejorar la comunicación por romper la rutina de verse más a menudo, etc".

"Así pues, sea como sea que te haya pillado la cuarentena disfruta de tu tiempo personal, del espacio compartido esté o no la pareja presente y dale, sobre todo, a la imaginación", anima Cristina a nuestros lectores.