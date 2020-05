Sexo y confinamiento: Los juguetes eróticos que están arrasando en cuarentena

El confinamiento por el estado de alarma sanitaria ha hecho que desempolvemos los juegos de mesa que teníamos olvidados, que nos pringuemos en la cocina ahora que tenemos tiempo o que prestemos más atención a pequeñas cosas que antes pasaban inadvertidas.

Aquellos que tengan pareja y les haya tocado vivir esta experiencia inédita por separado bien saben que supone una prueba de fuego en todo lo que a una relación se refiere, y sí, el sexo también es un aspecto que hemos de cuidar durante la cuarentena y de nosotros dependerá romper tabúes y dejarnos llevar por la imaginación para no dejar caer la pasión.

Dado que las relaciones sexuales abarcan desde caricias, besos, sexo oral o masturbación, y que el contacto físico es importante para los seres humanos en tanto que somos seres sociales, ¿cómo pueden reinventarse las parejas para no dejar caer la libido durante la cuarentena?

"Gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir teniendo una buena comunicación, seguir fomentado la intimidad e incluso tener espacios de erotismo, sensualidad y sexualidad. De forma que Internet va a ser tu mayor aliado en estos días, pero esto no implica que debáis estar las 24 horas y los 7 días de la semana pegados al teléfono, eso tampoco es sano. Hay que establecer unas rutinas para poder fomentar también, el espacio personal y el espacio de pareja de calidad", explica la psicóloga y sexóloga Cristina Callao.

La imaginación, un componente intrínseco de la condición humana, va a ser también vuestra gran aliada, como apunta la sexóloga y psicóloga Patricia Hidalgo. "Es un momento maravilloso para desarrollar una mente erótica. Usar nuestra imaginación, ver por separado una película o leer un libro erótico y comentarlo después, ponerse música sugerente y bailar, repasar nuestro mapa erótico y descubrir las zonas de nuestro cuerpo que nos producen placer, y que puede que haya zonas que nunca has acariciado y no sabías que te gustaban), son algunos ejemplos."

Como indica la experta, "la primera herramienta sexual es el cerebro. Cuánto más desarrollada tengamos la mente erótica, más creativos y abiertos seremos. Por otro lado, la juguetería erótica o el sexting son buenos aliados durante el confinamiento en casa".



Los países que más juguetes eróticos venden durante el confinamiento



El comercio online de productos sexuales está siendo todo un éxito, y no solo en España donde se han disparado las ventas de manera exponencial, sino también en muchos países de todo el mundo. Sin ir más lejos, LELO ha visto como sus ventas crecían hasta un 60% en las últimas semanas.

En lugares como Colombia, las ventas han aumentado hasta un 50% con muchos productos totalmente agotados, según datos de Reuters. Y en Nueva Zelanda se triplicaron dos días después de que se impusiera el confinamiento, así como en Dinamarca, donde las ventas también se han duplicado.

Apps para jugar en pareja y fomentar la sexualidad

Como comentábamos al inicio de este artículo, las nuevas tecnologías y el sexo forman una relación íntimamente ligada. Existen innumerables aplicaciones para amantes que fomentan la intimidad y la sexualidad a través de retos, compartiendo fotos, juegos, etc. Algunas de las que recomienda Cristina son:

- Desire: Ofrece retos para mandarnos, crear los nuestros propios y lanzarnos a probar nuevas formas de jugar. La aplicación facilita opciones de mensajes que mandar a tu pareja de juegos, dulces o picantes. Cada prueba superada se compensa con puntos que permiten desbloquear otros nuevos, cada vez más calientes.

- Bliss: La aplicación hace que las parejas puedan llegar a practicar el cibersexo. Al contar con 700 retos para que puedan disfrutar juntos. Esto hará que a medida que van avanzando los juegos sean más sexuales y eróticos.



- Couple: Es una aplicación diseñada exclusivamente para las personas que tienen una relación a distancia. La red social se hizo para poder tener conversaciones a través de chat, notas de voz, fotos, videos, dibujar y compartir la ubicación para hablar con el único contacto que puede tener en Couple que es su pareja.

Además todo lo que se envíen queda guardado automáticamente en una carpeta independiente. También da la opción de poner una contraseña para evitar que cuando preste su teléfono cualquiera pueda acceder a las conversaciones subidas de tono.

- Swiitt: Permite compartir ideas para planes en pareja y, una vez realizados, añadir fotos o comentarios. También se puede agregar una lista de deseos, como ir a un determinado restaurante o a ver una película que se estrenará cuando la pareja vuelva a estar junta. Muy recomendable para ilusionarse, en los típicos momentos de bajón, con todo lo que podrán hacer cuando la proximidad lo permita.

- Avocado: Las funciones de esta app es que sepa todo lo que su pareja está haciendo en tiempo real. Les permite enviar mensajes privados, videos y fotografías. Además cuenta con un calendario de tareas, permite enviar la localización e incluso permite compartir los datos de las redes sociales de cada uno, desde correo hasta las contraseñas. Otras de las funciones que da Avocado es que si quieres enviar un abrazo solo tienes que acercar el teléfono a tu pecho, y para mandar besos basta con tocar la pantalla.



La cuarentena separados ¿Un reto?



Pero para que todo esto funcione, la regla número uno en cualquier relación que se precie es la comunicación y saber lo que al otro le gusta, algo en lo que coinciden ambas especialistas. Para ello no siempre es necesario hablar, el lenguaje no verbal juega aquí un papel fundamental. Para fomentar la creatividad erótica en situaciones de cuarentena es importante saber qué quiero, cómo lo quiero y qué alternativas existen para poder negociar y llevar a cabo aquellas actividades que me hagan sentir bien.

Los kilómetros que os separan pueden tener una ventaja y es que a veces, la necesidad te empuja a desinhibirte y romper las barreras convencionales. A ser creativo/a y eso es un recurso indispensable para la sexualidad", comenta Cristina.

Para Patricia esta separación obligatoria puede suponer un reto "para aquellas parejas que antes de esta situación, la relación ya no estuviera bien, no fuera una relación sana o no tuvieran una buena comunicación. Esta situación podría empeorar esos aspectos o, por el contrario, aprovechar esta oportunidad para analizar la relación, lo que quiere cada miembro de la pareja, mejorar la comunicación por romper la rutina de verse más a menudo, etc".

"Así pues, sea como sea que te haya pillado la cuarentena disfruta de tu tiempo personal, del espacio compartido esté o no la pareja presente y dale, sobre todo, a la imaginación", anima Cristina a nuestros lectores.