Recetas de cocina para hacer con niños

El confinamiento al que debemos de atenernos por la situación de alarma sanitaria que vivimos con el fin de frenar el Covid-19 nos está haciendo experimentar situaciones jamás vividas en muchos hogares españoles. Los niños encerrados en casa las 24 horas del día a causa del cierre de los colegios, y el teletrabajo, en muchos casos, de los adultos no ayuda a los padres a lidiar con sus hijos y conseguir que estos no exploten de aburrimiento. Ello obliga a los papás y mamás a desarrollar su creatividad e inventar nuevos juegos.

Cocinar puede ser una de las actividades que resulta más enriquecedora, y nunca mejor dicho, puesto que aúna diversión con una parte didáctica, y es que enseña la importancia de una alimentación sana y variada. Se puede empezar con recetas fáciles para niños, a la par que introducimos recetas sanas para que los pequeños sean conscientes del valor de una buena alimentación y dieta equilibrada.

Cocinar es divertido y didáctico

A continuación os proponemos algunas recetas para hacer con niños en casa.

Recetas de cocina para niños

- Pizza de cinco quesos:

Cómo prepara una pizza

Ingredientes para cuatro personas: 1 masa para pizza refrigerada o casera, 1 mozzarella fresca, 3 cucharadas de salsa de tomate, queso gorgonzola, queso cheddar, queso de cabra, queso emmental y orégano seco.

Elaboración: Extendemos la masa de pizza sobre una fuente de horno y la cubrimos con la salsa de tomate. Repartimos la mozzarella troceada por la superficie. Añadimos el resto de los quesos en las cantidades y forma que más nos guste (lonchas, rallado, en dados, etc). Podemos usar otros quesos. Horneamos a 230 ºC hasta que los bordes de la pizza estén bien dorados. Servimos inmediatamente tras espolvorearla con un buen pellizco de orégano que completará su aroma.

- Huevos rellenos:

Cómo hacer huevos rellenos

Ingredientes para 12 unidades: 6 huevos L, 200 g de bonito del Norte en conserva en aceite de oliva, 1 lata de pimiento morrón, sal y mayonesa.

Elaboración: Cocemos los huevos y los pelamos una vez fríos. Los abrimos por la mitad y sacamos todas las yemas con cuidado de no romper las claras. En un cuenco aparte ponemos las yemas, reservando una, el bonito muy bien escurrido, el pimiento morrón troceado, tres cucharadas de mayonesa y una pizca de sal. Mezclamos muy bien todo con ayuda de un tenedor, a la vez que presionamos para que los ingredientes se deshagan un poco. Rellenamos con esta mezcla cada mitad de huevo. Cubrimos con un poco de mayonesa y adornamos con unas tiras de pimiento y yema rallada. Conservamos tapados en la nevera hasta el momento justo de consumir. Quedan mucho más ricos si hacemos nosotros mismos la mayonesa.

- Espaguetis con albóndigas:

Espaguetis con albóndigas

Ingredientes: 1 paquete de espaguetis, salsa de tomate casera, 1 taza de pan rallado, 1/3 taza de leche, 250 g de carne picada de ternera, 250 g de carne picada de cerdo, 1 taza de queso parmesano rallado, 1 cucharadita de sal, 1/3 taza de perejil picado, 1/2 cucharadita de nuez moscada molida, 1/4 cucharadita de pimienta molida, 2 huevos (batidos), 2 dientes de ajo, finamente picados.

Elaboración: Mezclar la leche y el pan rallado en un tazón pequeño. Dejar apartado. Colocar la carne de cerdo y la de ternera en un bol grande y agregar el queso, la sal, la pimienta, el perejil, el ajo, la nuez moscada y los huevos batidos. Escurrir la leche del pan rallado y agregar a la mezcla de carne. Mezclar todos los ingredientes suavemente con la mano. Intentar no comprimir o presionar la mezcla de carne. Se trata únicamente de mezclarlos bien. Refrigerar 20 minutos para que sea más fácil dar forma a las albóndigas. Mientras, preparamos la salsa de tomate casera.

Una receta diliciosa

Una vez pasados los 20 minutos en el frigorífico sacamos la mezcla de carne picada y vamos a formar las albóndigas del tamaño de una pelota de golf con un toque suave. Añadir directamente a la salsa de tomate casera 30 minutos antes de que la salsa se termine de hacer.

Mientras vamos cociendo los espagueti, mezclamos la salsa de tomate con albóndigas con los espagueti y espolvoreamos con queso rallado.

- Barquitos de verdura:

Ingredientes: 2 calabacines, ¼ de cebolla cortadita, ½ diente de ajo picado, 2 zanahorias cortadas en dados, ½ pimiento verde cortado, ¼ de pimiento rojo cortado, una patata mediana, 4 cucharadas soperas de maíz, 1 lata de atún (opcional), queso rallado al gusto (opcional), aceite virgen extra, sal y pimienta.

Elaboración: Lavar bien todas las hortalizas y cortarlas. Cortarle las puntas al calabacín y cortarlos a la mitad longitudinalmente y transversalmente. Con un sacabolas o una cuchara pequeña retiramos la pulpa del calabacín. Colocar todos los calabacines sin pulpa en un plato, taparlos con papel de film y realizar unas pequeñas incisiones en el plástico, poner en el microondas 5 minutos a máxima potencia. Si no disponéis de microondas, escaldarlos 5 minutos en agua hirviendo. Retirar con cuidado el film y reservar o escurrir del escaldado y reservar.

En un sartén con un chorrito de aceite pochar la cebolla junto con el ajo a fuego bajo durante 5-7 minutos hasta que la cebolla este pochada (semitransparente). Agregar los pimientos y por último la zanahoria, rehogar 8 minutos o hasta que las verduras estén más blandas, pero con un toque crujiente (al dente). Cocinar una patata con piel 5 minutos en el microondas o cocida y agregarla a la sartén sin piel y en dados para acabar de dorarla.

En el último momento agregar el maíz, el atún y el queso (estos dos último opcionalmente).

Rellenar las barquitas de calabacín con las verduras y decorar con una "vela" hecha con zanahoria y pinchada con un palillo.

- Galletas de Lacasitos:

Adornamos con los Lacasitos

Ingredientes para 15 unidades: 50 g de azúcar moreno, 50 g de azúcar blanco, media cucharadita de esencia de vainilla, 90 g de mantequilla en punto pomada, 1 huevo L, 155 g de harina de repostería, una pizca de sal, media cucharadita de bicarbonato sódico y Lacasitos para adornar.

Elaboración: Calentamos el horno a 180 ºC con calor arriba abajo sin aire. Batimos los azúcares junto a la mantequilla hasta conseguir una crema. Agregamos entonces la esencia de vainilla y el huevo mientras seguimos batiendo. Espolvoreamos encima la mezcla de harina, bicarbonato y sal tamizadas y unimos con una lengua pastelera hasta que esté todo perfectamente unido. Con ayuda de una cuchara hacemos bolitas de masa que colocamos sobre una bandeja de horno forrada con papel especial. Si nos resulta complicado manejar la masa nos ayudaremos para darle forma de un poco de agua, nos mojamos los dedos y con cuidado lo hacemos. Aplastamos ligeramente, casi nada, ya que luego durante la cocción de expanden mucho, y las colocamos bastante separadas unas de otras. Adornamos con los Lacasitos y horneamos durante unos 10 ó 12 minutos hasta que las galletas estén un poco doradas. Sacamos del horno, dejamos reposar sobre la bandeja cinco minutos y pasamos a una rejilla para que se enfríen totalmente antes de consumirlas.

- Crepes: Para elaborar crepes hay que preparar una mezcla con harina, huevos y leche, casi líquida, a diferencia de las tortitas americanas, y se cocinan en una sartén antiadherente (hay algunas especialmente destinadas a preparar crepes). Si son dulces podemos aromatizar la masa, por ejemplo con vainilla y si son saladas, se puede añadir a la mezcla especias o hierbas.

Crepes dulces o salados

Ingredientes: 2 huevos, 150 g de harina, 250 ml de leche, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, 1 pizca de sal, Aceite de oliva virgen extra para engrasar la sartén.

Elaboración: Ponemos en una jarra todos los ingredientes y batimos con la batidora muy bien, debemos tener una mezcla sin grumos. Esta mezcla se puede utilizar en el momento, pero siempre es aconsejable dejarla reposar en la nevera una hora.

Una vez que ha reposado, mezclamos un poco la jarra con una cuchara, debe tener una textura de crema líquida, si por lo que sea os ha quedado muy espesa podéis añadir un chorrito de leche. Engrasamos una sartén antiadherente con una pizca de aceite de oliva virgen extra, muy poco. Cuando esté bien caliente añadimos un poco de masa y movemos la sartén girando para ayudar a que la masa se extienda, cuando veamos que los bordes comienzan a dorarse le damos la vuelta. Habitualmente este primer crepe se desecha ya que contiene demasiada grasa y además no queda bien. Para los siguientes crepes ya no hace falta añadir más aceite, se hacen muy rápido así que no os preocupéis, hay quien hace dos creps a la vez utilizando dos sartenes.

Niños haciendo de chefs

Para que las creps se mantengan calientes hasta que las preparemos, ponemos un cazo con agua a calentar, a fuego muy suave, encima colocamos un plato con un trozo grande de papel aluminio y encima vamos poniendo cada creps, una sobre otra. Se pueden apilar sin problemas, porque no se pegan. También podemos envolver todas en papel aluminio y guardarlas en la nevera hasta dos días, luego podemos calentarlas una vez rellenas o si son para utilizar en frío directamente.