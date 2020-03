Coronavirus y mascotas: todo lo que debes saber sobre su protección y cuidados

Durante el paseo, no está permitida la formación de grupos de dueños y perros

El estado de alarma decretado por el gobierno el domingo 15 de marzo conlleva tanto a los humanos como a sus mascotas a permanecer en sus hogares con el fin de frenar el Covid-19. Ante esta situación insólita surgen dudas en lo referido al cuidado y protección de los animales domésticos, y una de las más frecuentes es si éstos contagian el virus a los humanos o cómo podría afectarles el Covid-19.

Como se ha informado en varias ocasiones, "no hay pruebas en este momento de que los perros o gatos puedan ponerse enfermos debido al coronavirus. Ha habido casos de perros que han dado un débil positivo cuando han vivido con una persona infectada, pero no está probado que estos animales puedan transmitir el virus a los humanos", explica el doctor Gary Richter, autor de The Ultimate Pet Guide y veterinario de Rover, la mayor red de cuidadores de mascotas y paseadores de perros.



¿Puede contagiarse el coronavirus entre humanos y mascotas?

Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, "no hay ninguna razón para pensar que los animales o los productos para los animales, autorizados a entrar en la Unión Europa, supongan un riesgo para la salud de los ciudadanos de la Unión Europea como resultado de la presencia del COVID-19.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay ninguna prueba científica que demuestre que perros, gatos u otros animales domésticos puedan ser una fuente de contagio del COVID-19 a humanos. En cualquier caso, en este momento la higiene y el cuidado son más esenciales que nunca, por lo que la OMS recomienda lavarse las manos cada vez que se toque a cualquier animal.



¿Está permitido pasear al perro por la calle?

El único objetivo del paseo será el de cubrir las necesidades fisiológicas de la mascota

Los paseos de perros están permitidos, siempre y cuando el único objetivo sea el de cubrir sus necesidades fisiológicas. Dependiendo de la raza, edad y tamaño de cada perro, el número y duración de paseos diarios puede variar. Durante el paseo, no está permitida la formación de grupos de dueños y perros que no cumplan la distancia social de seguridad. El cumplimiento de esta normativa está regulado por la Policía Nacional y su incumplimiento penado con multas desde 600€.



¿Están abiertas las clínicas veterinarias durante el Estado de Alarma?

El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris recuerda que los centros veterinarios están considerados como colaboradores de Salud Pública (Ley General de Salud Pública) ya que la veterinaria es una profesión sanitaria. Las actividades médicas veterinarias son un servicio público esencial y los animales deberán ser atendidos, para mantener su salud y bienestar, en caso de necesidad. En estas circunstancias, los desplazamientos de los responsables de los animales a los centros –atendiendo al Estado de Alerta decretado en España- están plenamente justificados.

De esta forma, las clínicas veterinarias permanecerán por el momento abiertas en España, sin embargo la decisión de apertura o no queda supeditada a la decisión personal del responsable de cada centro.

Por precaución y como medida para tratar de frenar el virus, el sector veterinario recuerda a los propietarios que se garantizará la atención veterinaria de los animales pero incide en la necesidad de aplazar todas las visitas rutinarias (vacunaciones, desparasitaciones, etc.) y aquellas que no impliquen una urgencia, hasta que pase la fase crítica de esta emergencia sanitaria, y que se utilice siempre la cita previa.

En caso de duda por parte del propietario sobre si existe necesidad urgente de acudir al centro veterinario, es aconsejable que, antes de hacerlo, se ponga en contacto telefónico con su veterinario habitual, para que valore el caso y le indique las precauciones a tomar.

Por otra parte, si el dueño se encontrase en cuarentena por posible contagio, no deberá acudir al veterinario, sino que tendrá que encargarse otra persona.

Consulta este enlace para más consejos dirigido a dueños de animales de compañía y al personal de clínicas veterinarias.



¿Qué hacer con los animales en caso de positivo en coronavirus u hospitalización de su dueño?

En el caso de que una persona de positivo por coronavirus y tenga perros u otras mascotas en casa, la Real Sociedad Canina recomienda que se dejen a los perros al cuidado de una persona que esté sana. En esta situación, el cuidador temporal deberá tomar también una serie de precauciones, como tener comederos y bebederos nuevos para la mascota y no llevar los de su casa, pues pueden estar infectados por el virus de la persona en cuestión.

Se recomienda no utilizar los comedores o juguetes que hayan estado en contacto con la perosna infectada

En cuanto a los juguetes que hayan estado en contacto con la mascota, conviene lavarlos. Otra opción es desecharlos y comprar otros

En el caso de que el dueño esté hospitalizado, la responsabilidad de la mascota recaerá en familiares o personas de confianza. Asimismo, diversas compañías de alimentación de perros, gatos y otros animales han puesto a disposición de los usuarios el envío a domicilio de los productos de necesidad básica para animales domésticos, como pienso y comida.



¿Debería desinfectar a mi mascota de algún modo?

No hay precauciones específicas en cuanto a mantener a los perros y gatos limpios relativa al coronavirus. No obstante, si la mascota ha sido expuesta a una persona infectada, teóricamente es posible que le pudiera transmitir las partículas víricas de su pelaje a un humano tras acariciarlo (aunque es improbable).

Si se sospecha que una mascota ha sido expuesta a una persona infectada, lavar a la mascota tendría que disipar cualquier preocupación sobre si llevan el virus en el pelaje.



Consejos para limpiar a las mascotas ante el coronavirus

Lavarlos con el jabón para mascotas que utilizamos habitualmente

Lavarte las manos, evitar tocarte la cara y desinfectar las superficies: estas recomendaciones son importantes en cualquier hogar, con o sin mascotas.

Sin embargo, no hay necesidad de usar productos "desinfectantes" especiales en tu mascota. De hecho, el desinfectante de manos, con un elevado contenido en alcohol no debería ser usado en los animlaes de compañía. En lugar de esto, será suficiente bañarlo con champú o jabón para mascotas que utilizamos habitualmente.

Las toallitas especiales para las patas de las mascotas van bien para reducir la suciedad y eliminar alérgenos potenciales como el polen y la caspa animal. Sin embargo, no eliminarán los gérmenes como el coronavirus (igual que no pueden hacerlo las toallitas para bebés).