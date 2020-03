Restaurante Templo: menú diario de medio día con chuletón incluido

La maduración es el proceso de reposo de la carne desde el sacrificio hasta el despiece, insisten que es fundamental hacerlo en piezas grandes porque cuando son piezas ya en bolsas de vacío no se produce maduración alguna, y al no poder secarse se inicia un proceso de descomposición. Con este proceso se asegura que la carne va a saber a carne limpia y no a sabores mohosos, rancios y raros, además de dar seguridad alimentaria.

Para celebrar su segundo aniversario han creado un acceso en su salón interior "La Sacristía" desde donde se puede ver la cámara de maduración, e invitan a cualquier persona a que pueda ver la carne allí madurando. Para quien todavía no conozca su carne han decidido hacer un menú diario de medio día con chuletón incluido.

El menú que estrena Templo, además de basarse en su carta habitual, propondrán otros platos de nueva creación. De esta manera el menú tendrá para elegir primero unos entrantes, después unos primeros para terminar con la estrella de la casa, un chuletón de maduración propia para cada dos, también ofrecen alternativa con pierna de cabrito o lomo de bacalao confitado. El menú incluye una botella de vino para cada dos o 2 consumiciones por personas, el precio es de 30€ por persona.



Dirección del restaurante Templo

Calle Periodista Pirula Arderius, 7, 03001 Alicante

Tlf: 965 20 92 83