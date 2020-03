Prueba platos de estrella Michelin a precios populares en Alicante Gastronómica

Con el objetivo de acercar la alta gastronomía al público general nace el Rincón de las Estrellas, una zona de restauración ubicada en el pabellón 2 de Alicante Gastronómica y en el que se podrán degustar a precios asequibles elaboraciones de una decena de estrellas Michelín y soles Repsol.

Todos los días, del 27 al 30 de marzo, el menú estará compuesto por creaciones que llevan la firma de Susi Díaz, chef del restaurante La Finca de Elche, que tiene una Estrella Michelín y dos soles Repsol; María José San Román, responsable del restaurante alicantino Monastrell, con una Estrella Michelín y dos soles; o Cristina Figueira, cabeza de cocina en El Xato, restaurante ubicado en La Nucía y que cuenta con una Estrella Michelín y la recomendación de la Guía Repsol.

Cristina Figueira, de El Xato



También prepararán sus recetas con estrella a precios populares la chef de La Sirena de Petrer, con un sol Repsol, Mari Carmen Vélez; el líder del restaurante ilicitano El Granaino, Odón Martínez, con un sol Repsol; o los responsables de la cocina del emblemático Nou Manolín de Alicante, que también posee dos soles.

Mari Carmen Vélez, de La Sirena de Petrer



En este rincón gastronómico tan especial tampoco pueden faltar nombres de jóvenes cocineros como el de Kiko Lázaro, al frente del Belvedere de Benidorm y Joven Promesa Arrocero, según la D.O. Arroz de Valencia.

Durante el fin de semana se sumarán al elenco estelar de Alicante Gastronómica 2020 las propuestas de Flora, Fauna y Primavera Catering, perteneciente al grupo Quique Dacosta, y los platos de Ferdinando Bernardi, chef del restaurante Orobianco de Calpe, que suma una Estrella Michelín y un Sol Repsol.

Quique Dacosta



Se trata de tener la oportunidad de vivir una experiencia gastronómica de lujo al alcance de todos los bolsillos, además de descubrir y valorar nuestros productos y acercarse a las Estrellas Michelín, que bajan a la tierra durante los cuatro días de celebración del certamen.

Asimismo, la organización ha impulsado los denominados Restaurantes Efímeros, un espacio en el que se realizarán experiencias gastronómicas únicas para un aforo más reducido de público y cuya reserva habrá de realizarse con antelación a través de la web.

María José San Román, responsable del restaurante alicantino Monastrell



Así, el viernes 27 de marzo se celebrará la comida inaugural en la que se fusionarán la cocina alicantina y la de Murcia, región invitada a la feria y Capital Gastronómica 2020. En esta experiencia, cuyo aforo ya está completo, 4 chefs murcianos y 4 alicantinos ofrecerán una comida con las recetas y productos de cada zona, para conmemorar la unión gastronómica de ambas regiones.

El domingo 28 tendrá lugar otra experiencia única. Se trata de un viaje en el tiempo culinario con la recreación del almuerzo que ofreció la Diputación de Alicante al rey Alfonso XIII en su visita de 1905. La comida, en la que grandes chefs de la provincia reinterpretarán las recetas que constan en la minuta original de la época, contará con la escenificación y teatralización del momento con camareros vestidos con indumentaria de principios del siglo XX. Las entradas se pondrán a la venta en breve.

Entrevista a Susi Díaz, chef del restaurante La Finca, en Elche



"La inspiración puede llegar en cualquier momento, lo importante es que te pille trabajando"

Susi Díaz



- ¿Qué tiene la cultura gastronómica mediterránea que no deja de sumar adeptos?

Nuestra gastronomía es una de las más saludables del mundo. Nuestros pescados y mariscos son un lujo y nuestra huerta nos permite crear platos únicos que no dejan indiferente a nadie. El mediterráneo es un estilo de vida, y estoy convencida de que su popularidad va a continuar creciendo día a día.



- Desplazar el foco de atención del mundo de la cocina a la Costa Blanca, ¿qué supone y a quién hay que agradecérselo?

La gastronomía de nuestra zona es uno de los grandes motores del turismo y eso es fruto del esfuerzo de todos los profesionales que trabajan día a día en todo el proceso, agricultores, productores, restaurantes etc.



- Reunir tanto talento creativo bajo el mismo paraguas es un desafío, ¿cómo se consigue?

Yo creo nuestra cocina está en constante evolución gracias a las ganas que todos tenemos de hacerlo mejor. Pero es que además todos queremos crecer como grupo. La unión que hay entre los profesionales de la gastronomía es algo envidiable y va a llevarnos aún más lejos.



- ¿Qué es El cocinero pescador?

Para saberlo tendremos que esperar a ver que nos cuenta Raúl en Alicante Gastronómica.



- ¿Dónde encuentra la inspiración?

Pues la inspiración puede llegar en cualquier momento, cuando oigo a una señora comprar, al escuchar a los pescadores en el puerto, en el mercado€ Como decía Picasso, lo importante es que la inspiración te pille trabajando.



- ¿Y la motivación para no bajar el nivel de exigencia?

Me encanta ver que la gente disfruta de mis platos, me hace muchísima ilusión que entren a saludar a la cocina y nos agradezcan la experiencia. Esa es la mayor motivación para seguir esforzándose.



- El interés de los profesionales en la 3ª Feria Alicante Gastronómica es evidente, pero ¿por qué debería ir al encuentro alguien que no lo sea?

Visitar la Feria es una gran oportunidad de adentrase en nuestro mundo. Nosotros estaremos presentes con 3 tapas y muchos otros restaurantes también, por lo que es una oportunidad para probar muchas. Además habrá actividades de todo tipo, catas, charlas, demostraciones€ creo que este año se van a superar todas las expectativas.



- ¿Queda tiempo para compartir experiencias con el resto de colegas en un evento tan grande como este?

¡Para eso siempre hay tiempo!



- ¿Cómo debe ser la carta del restaurante ideal?

No creo que haya una respuesta correcta, ya que puede haber cartas muy diferentes e igual de válidas. Si me preguntas por mis preferencias, me gustan más las cartas cortas en las que todo esté muy mimado que cartas muy largas donde tener todos los productos de 10 es más complicado. También me gusta que haya muchas referencias locales y, sobre todo, mucha verdura.



- ¿Alguna fobia en los fogones?

Lo que más me irrita es la falta de limpieza.



- Su ingrediente fetiche es€

Me suelo encariñar con la última creación, que suele venir de la mano de los productos de temporada. Aunque si me obligas a elegir uno me quedo con el Aceite de Oliva.



- ¿Qué receta no debería perderse nunca?

Ninguna debería perderse.



???????- Para Susi Díaz, ¿qué es el éxito en la cocina?

Disfrutar con lo que cocinas y hacer feliz al que lo disfruta.