Navidad, amistad y gastronomía, ¿dónde quedamos?

Existe esa sensación en las calles y a nivel social de que cada año empieza antes la Navidad y se nos anticipa el ambiente christmas que a mucha gente le encanta, siempre acompañado de la tematizada y colorida iluminación con sus adornos navideños que decoran la ciudad haciéndose latente más temprano de un año a otro.

En ese momento los restaurantes publican sus menús y cada vez con más antelación, las redes sociales se plagan desde final de octubre con imágenes de menús para cenas de empresa, las mejores recetas tradicionales en foto para incitar a la acción de reservar, comidas familiares o de amigos se planifican cada vez antes, pero ¿es sólo una sensación o se puede demostrar que es real? Y una reflexión, ¿esto le importa a alguien? Porque sea como sea, nunca nos viene mal una buena inyección de ilusión navideña, además, si esta permanece cada vez más tiempo, bienvenida sea la anticipación del árbol de navidad, del belén para los más tradicionales, de los polvorones y de esas visitas a las fábricas de turrón en Jijona.

Navidad, amistad y gastronomía tienen un punto de encuentro, el bar más cercano, y es que esta combinación que los restaurantes saben explotar al máximo para sacarle la mayor rentabilidad a las fechas, conviven siempre mucho mejor bajo el techo de un rico café, compartiendo un delicioso plato tradicional navideño o el mejor plan con un cóctel de sobremesa. El caso es citarse para tomar algo, parece que no hay mejor plan que el celebrar cualquier «quedada» aprovechando la magia y la esencia de la Navidad, sacándole todo el jugo. No dudes en agarrar el teléfono y quedar con esa amiga, ese amigo, esa persona con la que siempre dejas para luego en el tiempo para tomar un café, una copa de vino, incluso una cena en un garito de la zona.



No solemos pensar en el porqué, pero siempre que surge la pregunta «¿dónde quedamos?», cuya respuesta suele estar relacionada con el comer y beber, con disfrutar del momento en una mesa invadida de buen rollo o en una barra disfrutando de unas ricas tapas que tanto nos gusta, incluso practicando el streetfood más exótico mientras paseas comiéndote unos tacos bien chili por el centro de Alicante, por Elche, por Alcoi o por cualquier rincón de la provincia. En definitiva, un momento único que has elegido con la persona que quieres estar para conversar, compartir y para reencontrarte, eso también es gastronomía y en nuestra provincia encontrarás un lugar único que te acompañará en ese momento tan especial, donde navidad, amistad y gastronomía se unen para hacer que la magia suceda.



La amistad es una experiencia agradecida, el mejor de los ingredientes y le debemos el respeto que se merece. No hay amistad verdadera sin altibajos, todas con sus luces y sombras, son esos momentos que vivimos en el marco navideño, que si son sinceros, quedan en la memoria para siempre. Regalarse una pastilla de turrón, compartir un décimo de Navidad con quien no se lo ha podido permitir y dejando supersticiones a un lado, compartir un vino de la tierra, un moscatel, unas risas, creando fotografías mentales que guardarás con cariño y, como no, con el fondo bullicioso de la barra del bar. Ese es el mejor regalo que puedes recibir y que puedes otorgar, los momentos compartidos. Esos productos que se añoran sobre todo cuando estás fuera.



Para años venideros, cuando en pleno mes de noviembre, los surtidos de polvorones y mantecados ya empiecen a aparecer siendo lo más trending posando en las estanterías de los centros comerciales, recuerda agarrar tu smartphone y hacer esa llamada, envía ese mensaje a esa persona, la que sabes que se va a alegrar de compartir un breve espacio de su tiempo contigo y tú te vas a alegrar por hacerlo posible, haceros ese regalo.

Y si estás planificando un encuentro gastronómico para estas fiestas, ten en cuenta los detalles a la hora de elegir el lugar, y es que ya sea por tradición, costumbre o tan solo excusa para juntarse con amigos, compañeros de trabajo o familia, las cenas de grupo son un clásico de cada Navidad que se seguirá manteniendo año tras año, cada vez más consolidadas. Recuerda siempre elegir bien la respuesta a esa pregunta: «¿Dónde quedamos?».