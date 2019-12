Consulta los programas de fiestas de toda la provincia de Alicante

No hay día, desde que empezara el mes de diciembre, que no haya algún acto navideño por alguna parte de la provincia de Alicante, del que disfrutar en familia y con amigos.

Mercadillos navideños, rutas de belenes, casas de Papá Noel, pistas de hielo, talleres de gastronomía y decoración navideña, actuaciones, toboganes gigantes, concurso de villancicos, conciertos de Navidad, carreras solidarias... y así un sinfín de actos y actividades por cada rincón.

En Alicante todo se concentra en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de Toros y en el Panteón de Quijano, donde los alicantinos y visitantes podrán sentir la nieve, disfrutar de «videomapping» navideño o visitar la casa de Papá Noel.

La Plaza de Toros de Alicante vuelve a acoger un año más el tobogán ecológico, un poblado navideño, un mercadillo y un belén artístico. Todo más concentrado para pasar un día entero con los niños y de paso, visitar a Papá Noel y darle la carta hasta el mismo 24 de diciembre. También la pista de hielo será una de las protagonistas en la Plaza de Toros hasta el próximo 6 de enero.

La Feria de Navidad sigue en Rabassa hasta el 26 de enero donde disfrutar de una tarde muy divertida. Y para aquellos que no descansan de hacer deporte ni en Navidad, las actividades deportivas también tienen fecha este mes. El 15 de diciembre se celebra la 27 edición de la Travesía de Navidad y el Encuentro Navidad Sup, así como la tercera Carrera Papá Noel... además no falta la San Silvestre Solidaria del 27 de diciembre. Y este año también está la Navidad Deportiva en el Monte Tossal el mismo viernes 27.

La música también juega un papel importante estos días, habrá actuaciones, conciertos y cantajuegos para los más pequeños. No faltarán los concursos de villancicos entre colegios y asociaciones llenando de música las calles. Pero además están los Conciertos de Navidad, como el que se celebra en la Basílica de Santa María el 20 de diciembre, o el de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante que se celebra en el ADDA el domingo 22 de diciembre.

También llega la 26ª edición de EXPONADAL a la Institución Ferial Alicantina (IFA) del 27 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020 (cerrado días 31 de diciembre y 1 de enero). Transformando IFA en un gran espacio de ocio para niños y jóvenes de la provincia de Alicante. Con más de 10.000 m2 de actividades, pequeños y mayores disfrutarán sin límite de todo tipo de experiencias. La entrada para los adultos es gratuita, mientras que para los niños de 2 a 12 años, son 12 euros para disfrutar de todo lo que hay dentro.

Después de la marcha de Papá Noel, es el turno de los tres Reyes Magos. Que vienen precedidos por sus carteros reales, los cuales se ubican estratégicamente, para que todos los niños puedan entregarles sus cartas, además de contar con un desfile propio. Así los Reyes Magos se enteran bien de lo que los más pequeños, y no tan pequeños, quieren antes de la cabalgata y no se olvidan de nada para la noche más importante del año, que tanta ilusión trae a las casas.

Todo esto sucede en Alicante pero en el resto de las localidades de la provincia hay múltiples actividades más. Algunas de ellas las destacamos a continuación, pero los programas completos están colgados en las páginas webs de los ayuntamientos para no perderse nada de lo que pase hasta que el martes 7 de enero, cuando se vuelva a la rutina. Pero por ahora, toca disfrutar de la auténtica magia de la Navidad.

Programas de fiestas en la provincia de Alicante

