17 regalos originales (y de todos los precios) para triunfar estas Navidades

Ya están aquí las fechas más ansiadas (y más temidas) para muchas personas. «¿Qué le regalo a mi hermana, si tiene de todo?» «No sé qué comprarle a este compañero de trabajo que me ha tocado en el amigo invisible...», «¿Y mi cuñado? ¡Si no le gusta nada!» He aquí una pequeña ayuda.

Hasta 20 euros





Ticketbox para aprender cada día hechos curiosos, Doiy

En una cajita de lata redonda se guardan 100 tiques como los de dar la vez en el supermercado, y en cada uno de ellos encontrarás información inesperada e insólita. Datos que te resultarán nuevos y sorprendentes, como que en Rusia no se consideró la cerveza como bebida alcohólica hasta 2011; o que los hombres tienen seis veces más probabilidades de ser alcanzados por un rayo que las mujeres.

Comparte los conocimientos recién adquiridos con tus amigos y déjales impresionados... ¡Tira del tique y conviértete en un experto en curiosidades!

12,95 euros

Pizarra con calendario planificador perpetuo, Kikkerland

¡No gastes más papel para organizar tus tareas y citas! Esta pizarra blanca magnética te permitirá tener siempre a la vista y perfectamente organizadas tus actividades. El calendario mensual es perpetuo, solo tendrás que poner los días para cada mes, y al ser magnética podrás usar imanes.

Incluye 16 marcadores de ocho brillantes colores diferentes. También incluye un rotulador de tinta negra, un borrador y una cuerda para colgarla en la pared.

Dos tamaños 20x20 (8 euros) o 34x34 (15 euros)

¡Debería haberlo sabido! Juego de mesa, Hygge Games

¡Debería haberlo sabido! es un juego de preguntas muy aditivo y súper entretenido con más de 400 preguntas sobre cosas que deberías saber. ¿De qué país son los LEGO? ¿Cómo se llama el burro amigo de Winnie Pooh, que siempre está triste? ¿Quién aparece en los billetes de 100 dólares?

Al contrario de los formatos tradicionales, no conseguirás puntos por contestar correctamente a las preguntas, en lugar de eso, ¡se te restan puntos cada vez que contestes mal! A partir de 2 jugadores.

19, 95 euros

Babero para afeitarse sin dejar pelos en el lavabo, Regalador

Este práctico y original babero recoge fácilmente el pelo recortado sin ensuciar el lavabo. Será tu gran aliado para conseguir un afeitado perfecto y rápido.

Es muy sencillo de usar ya que tiene dos ventosas en un extremo que debes pegar en el espejo y el otro extremo se ajusta perfectamente al cuello con un cierre de velcro. Cuando termines la barba recogida se vuelca fácilmente en el cubo de la basura. ¡Ideal para hipsters!

12 euros

Hasta 30 euros

Vaso enfriador de cerveza de cristal, Curiosite

¿Quieres que tu cerveza se mantenga helada hasta el último trago? La doble pared de este vaso de cristal de borosilicato contiene un fluido de congelación que garantiza un enfriamiento rápido y duradero de las bebidas que sirvas en él.

La base de corcho del vaso absorbe la condensación, hace al vaso más estable y aísla del calor de la mano al sostenerlo, contribuyendo así a que se mantenga helado durante más tiempo. Para unos resultados óptimos, meter el vaso en el congelador boca abajo.

22,85 euros

Crepera, DomoClip

El crêpe es uno de los inventos franceses a los que más cariño tenemos. Tal es así, que hay muchas versiones repartidas por todo el mundo, desde el blini ruso hasta las filloas gallegas o los frisuelos asturianos.

Se pueden cocinar en una sartén pero lo ideal es utilizar una crepera como ésta de DomoClip que cuenta con 5 niveles de temperatura, para que puedas cocer la masa a tu gusto.

24,85 euros

Kit para preparar tu propio vermut en casa, La Massala

Con este completo kit diseñado y fabricado en España podrás preparar un litro de vermut, una de las bebidas más populares a la hora del aperitivo.

En la caja encontrarás todo lo necesario para preparar esta bebida de sabor especial y única hecha a base de especias y vino blanco, lo único que tendrás que poner tú es el vino, que no está incluido: una botella vacía para contener el vermut, un filtro, un embudo, dos vasos, una bolsa para infusionar, un frasco con mezcla de especias para hacer vermut, 100 gr de azúcar moreno y hoja de instrucciones en español.

27 euros

Marqués de Riscal Viñas Viejas 2017, Edición especial Navidad.

Gran Rosado elaborado con viñas viejas. Este vino de la tierra de Castilla y León marida a la perfección con una enorme cantidad de alimentos. Además, su bellísimo estuche metálico lo convierte en un acierto seguro a la hora de regalar.

Estuche 75cl: 29,75€

Hasta 50 euros

Minipresso: la cafetera espresso manual y portátil, Wacaco

Minipresso es la máquina de café más pequeña, ligera y versátil del mercado: solo pesa 360 gramos. Al ser totalmente manual no necesitarás pilas ni recargas ni electricidad; cuenta con un pistón semiautomático que va inyectando pequeñas cantidades de agua en el adaptador para el café. Tras presionarlo unas pocas veces, se alcanza la presión necesaria para extraer un café espresso cremoso y fuerte.

Elige la versión que te resulte más conveniente: para café molido o para cápsulas estándar de café tipo Nespresso. Es un regalo perfecto para los amantes del café bien preparado a los que les gusta disfrutar de una taza en cualquier lugar y situación.

49,90 euros





Mapa Scratch Mundo - Edición Rose Gold, Regalador

Es el mapa ideal para regalar a los más viajeros. Este mapamundi está basado en las tarjetas de la suerte que se rascan con una moneda para ver qué número se esconde debajo. En este caso, se trata de rascar los países visitados. Al rascar, cada país cambia de color consiguiendo un mapa del mundo totalmente personalizado, interactivo y bonito.

La edición Rose Gold es el mapa con más glamour. Mide 82,5 x 59,4 x 0,1 cm.

34,95 euros

Máquina eléctrica para hacer espuma de leche, Delta

¿Te gusta el café con leche y el cappuccino? Prepara espuma de leche caliente o fría, ligera y cremosa incluso con leche semidesnatada, con esta máquina eléctrica diseñada específicamente para obtenerla en solo 60 segundos.

Además, también cuenta con la función de calentador de leche, así evitarás que se te salga en el microondas o al calentarla al fuego. Con el cuerpo de

acero inoxidable, las resistencias están ocultas y se interrumpe de forma automática gracias a su termostato, solo hay que pulsar el botón de espuma/leche caliente o el de espuma fría.

39,90 euros

Visor de aumento para ver vídeos en el móvil, Luckies

Ideal para tus viajes, con este visor de aumento para el smartphone con un soporte muy estable podrás ver películas, series y vídeos a un tamaño mucho mayor que el que te ofrece la pantalla de tu móvil en cualquier lugar y medio de transporte.

Diseñado de forma compacta para que puedas llevarlo en la maleta o la mochila con comodidad a donde quiera que vayas, la lente es de dos aumentos, es compatible con teléfonos de cualquier marca y modelo y no requiere pilas.

35, 95 euros

Más de 50 euros

Transforma en cerveza de barril tus latas y botellas, Wytap

No hay nada como la experiencia de una pinta recién servida. Waytap te permite disfrutar del sabor premium, la textura suave y el aroma embriagador de la cerveza de barril, en cualquier lugar y con cualquier lata o botella.

Solo hay que deslizar tu lata, botella o jarra de cerveza favorita dentro del Waytap, tirar del asa y mirar con asombro cómo se transforma en una fresca y burbujeante cerveza de barril. El dispositivo aprovecha el poder de las ondas de sonido para producir la carbonatación natural de la cerveza evitando botes de gas, químicos desagradables o trucos.

140 euros

Enfriador de botellas ultrarrápido, Cooper Cooler

¿Se presentan unos amigos de forma inesperada en tu casa y no tienes bebidas frías? Utiliza el enfriador de bebidas "Cooper Cooler" para ofrecerles una cerveza helada o un vino fresquito. Tan solo tardarás unos minutos. Un regalo para dejar congelados a los más sibaritas.

¿Cómo funciona? Mete dentro del enfriador una bandeja de cubitos de hielo y un vaso de agua. Coloca la botella, lata o botellín dentro del enfriador, cierra la tapa y selecciona el modo de enfriamiento en el panel de control. La bebida comenzará a girar mientras es humedecida por un chorro de agua helada. La combinación de estos dos efectos, el giro y el chorro, hacen que el proceso de enfriamiento sea altamente eficaz. El aparato se detendrá automáticamente cuando la bebida esté fría. Las bebidas gaseosas no corren peligro, este aparato no crea burbujas y no saltara un chorro cuando las abras.

89,90 euros

Teléfono retro estilo años setenta con disco de marcar, GPO

¿Quieres volver a comunicarte como en los setenta? Este teléfono retro de atractivos colores y disco de marcar es plenamente funcional y tremendamente decorativo.

Date el placer de tumbarte en el sofá con el auricular clásico y disfrutar de largas y relajadas conversaciones. Y no solo eso, su diseño inspirado en los teléfono británicos de los años setenta y sus brillantes colores los convertirán en el centro de atención de la decoración de tu casa. Su timbre es el clásico y potente "ring-ring" y es compatible con cualquier línea fija analógica estándar.

54, 85 euros

Barbacoa de carbón sin humo, Bruzzzler

La Grillerette Bruzzzler permite disfrutar de una barbacoa cuando y donde se quiera. Haz una barbacoa sin generar humo, ya que, gracias a la sartén patentada, la grasa no gotea sobre el carbón. Además, su diseño de sobremesa la convierte en un bonito punto central de las veladas en buena compañía.

El encargado de la barbacoa ya no estará apartado del grupo, sino en el lugar donde se come. Con la Grillerette Bruzzzler podrás disfrutar aproximadamente 1 hora de la barbacoa sin tener que echar más carbón.

89, 99 euros