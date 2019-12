¿Qué regalos son los adecuados para los más pequeños de la casa?

Llega la Navidad y con ella los cánticos de villancicos, los dulces, las luces de colores que iluminan las calles y, por supuesto, las campañas de juguetes. Los folletos y catálogos sobresalen por las rendijas de los buzones de las casas, las televisiones emiten tropecientos anuncios al día y en los hogares en los que reinan los más pequeños empiezan a sonar los temidos «me lo pido». Pero, ¿qué implica esta frase? Según la profesora del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Mireia Orgilés Amorós, los niños en general quieren todo lo que ven.

En Navidad, están rodeados de una gran cantidad de información sobre juguetes y regalos que les hace quererlo todo, por lo que es normal que cuando ven algo que les gusta digan «me lo pido». En estas situaciones, los que juegan un papel crucial son los padres, ya que son quienes deben enseñar a los niños a elegir lo que más les gusta y a limitar lo que van a recibir como regalos.

Ese momento en el que los más pequeños deben saber priorizar en su elección se ve reflejado en la carta. De ahí que nos planteemos si es correcto que escriban una carta a Papá Noel y otra a los Reyes Magos o es excesivo. Es de esperar que los niños quieran escribir tanto al que viene de Laponia como a los que llegan desde Oriente. Aunque hace años en España se celebraba únicamente la llegada de los Reyes Magos, hoy en día también es habitual que Papá Noel se cuele por las chimeneas de la mayoría de las casas y, por ello, es normal que los niños quieran escribir una carta a cada uno.

«Esto no supone ningún problema si los regalos que los niños piden no son excesivos. Escribir dos cartas no tiene que implicar pedir el doble de regalos, sino repartirlos en dos peticiones. Una recomendación es que los padres acompañen a los niños en el momento de escribir esas cartas para poder darles indicaciones del número de regalos que pueden pedir», según explica la experta de la UMH Mireia Orgilés. De este modo, los padres pueden ayudar a los más pequeños a que sus peticiones no sean un acto impulsivo, sino algo que realmente les gusta.

En esta época del año, los niños están muy expuestos a información. Mientras que hace años podían elegir los regalos que iban a pedir a Papá Noel en los escaparates de las tiendas o en anuncios de televisión, hoy en día las jugueterías y centros comerciales elaboran un catálogo muy extenso de regalos que resulta atractivo para los pequeños de la casa cuando llega a sus manos. Según ha destacado la profesora de la Universidad Miguel Hernández Mireia Orgilés, esos catálogos deberían ir dirigidos a los padres para ayudarles a orientar a sus hijos en los regalos que pueden pedir a Papá Noel o a los Reyes.

Estos folletos generan a los niños unas necesidades que en realidad no tienen: juguetes que muchas veces son muy diferentes a cómo se muestran en el catálogo, juguetes que el niño va a pedir porque en el catálogo se presentan de una forma muy atractiva, pero que en cuanto lo tengan en sus manos fácilmente lo van a dejar de lado, etc. Esos catálogos fomentan que el niño pida juguetes de forma impulsiva, siendo muchas veces regalos que en realidad no están de acuerdo a sus gustos y preferencias reales. «Deberíamos evitar al niño esa estimulación excesiva que los catálogos navideños presentan», añade la especialista de la UMH.

Por otro lado, con el fin de no colmar a los pequeños con cientos de regalos, lo ideal es que los padres hablen con el resto de la familia para ponerse de acuerdo en los paquetes que el niño va a recibir. La profesora del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández, Orgilés recomienda que el niño o la niña incluya en su carta a Papá Noel o los Reyes Magos el regalo que va a pedir en casa de los abuelos o de los tíos. Lo importante es transmitir al niño la ilusión con la que los abuelos o tíos van a entregarle su regalo.

«También es importante destacar e informar a los hijos otra parte muy importante de las navidades que a veces se queda empañada por la llegada de Papá Noel y los regalos: la oportunidad que las fiestas navideñas da a los niños de compartir momentos con sus abuelos y familiares».

Muchas veces, la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos se convierte en un momento en el que los niños abren paquetes sin parar y dejan la mayoría de regalos a un lado para jugar con lo que menos esperan los padres. En ocasiones, les llama más la atención el papel que envuelve el regalo o la caja en la que va dentro el regalo que el propio juguete. El número de regalos que el niño recibe debe limitarse porque, de otra forma, no van a valorar ninguno.

La experta de la UMH Orgilés, señala que tres regalos por parte de los padres, podría ser adecuado. Si es posible, que al menos dos regalos hayan sido escogidos por el niño (aunque es importante que los padres les orienten en la petición para asegurarse que lo que piden es acorde a las preferencias del niño y no solo producto del exceso de estimulación que tiene a su alrededor). Regalarles algo que fomente su creatividad y la lectura como, por ejemplo, lápices o pinturas para dibujar y algún libro también es importante.

«Lo ideal sería que los padres nunca compraran a sus hijos juguetes tecnológicos antes de los 12 años. A un niño menor de 12 años se le debe limitar el uso de tecnología, ya que son juguetes que en realidad no son adecuados para ellos. Siempre que sea posible, mejor elegir juegos que fomenten la creatividad y el juego con otros niños, ya que los juegos tecnológicos aíslan al niño y le impiden desarrollar su área social».

En general, los regalos a los niños deben darse por algún motivo especial. La profesora del Grado en Psicología de la UMH Orgilés señala que es importante que asocien recibir un presente con un acontecimiento especial o con su esfuerzo al hacer algo como, por ejemplo, en el colegio o en casa. «Basándonos en eso, si el niño pide algo cuando se aproximan las Navidades y no hay otro motivo ni acontecimiento especial para comprárselo, no hay problema en decirle que puede pedirlo en la carta».

Juguetes por grupos de edad

De 0 a 1 año

- Juguetes de primera infancia: Durante el primer año de vida, la percepción sensorial, la manipulación, la coordinación de movimientos y los primeros contactos con las personas, son los principales ámbitos de aprendizaje, estimulación y juego. Por ello, los juguetes son muy variados y pueden ser un excelente aliado para dar a conocer al bebé el mundo que le rodea.

De 1 a 3 años

- Juguetes variados: En estos primeros años pasan de ser bebés a niños y, para esta transformación, han de superar importantes cambios y aprendizajes en todas las facetas de su desarrollo: lenguaje, razonamiento, afectividad, socialización y coordinación de movimientos. Es fundamental, además de proporcionarles juguetes variados, que dediquemos mucho tiempo a interactuar con ellos a través de distintos tipos de juegos.

De 3 a 6 años

- Aprenden con una actitud lúdica: Una etapa de cierta autonomía y autosuficiencia. El colegio y los amigos entran a formar parte de su experiencia diaria, y sus capacidades tanto cognitivas, como comunicativas o motoras empiezan a percibirse como algo más elaboradas o controladas. Juego y vida cotidiana van estrechamente unidos, en casi todas las situaciones y contextos tienden a experimentar, entender y aprender con una actitud lúdica.

De 6 a 9 años

- Juegos de reglas: Empiezan a asumir pequeñas responsabilidades; su memoria y su atención son mucho mayores, conversan con fluidez, consolidan sus capacidades lecto-escritoras y se muestran más independientes. Siguen disfrutando con la actividad lúdica; el juego simbólico y de movimiento aún tiene un papel relevante, pero se incrementa el interés por los juegos de reglas, las manualidades, las construcciones y los videojuegos.

+ 9 años

- Etapa final de la niñez: Los juegos de reglas, las manualidades, las construcciones complejas, los juegos deportivos, de ordenador y videojuegos son las actividades lúdicas más atractivas a partir de esta edad. La comunicación y la expresión de sentimientos se convierten en una tarea fundamental para las familias con niños en esta etapa.

Juguetes para niños/as con diversidad cognitiva

A la hora de elegir actividades para jugar es necesario tener en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño más que su edad cronológica, así como sus gustos, intereses, aptitudes y habilidades. Las actividades para fomentar los procesos cognitivos se secuencian desde los primeros meses de vida con juegos para estimular su atención visual, su discriminación auditiva, la exploración de objetos y su relacional funcional.

En estos primeros años, las actividades van encaminadas a ayudarles a discriminar, seleccionar y asociar entre varios objetos e imágenes, a relacionar objetos con las fotos que les corresponden, a jugar con imágenes que se clasifican por diferentes criterios, ya sea porque comparten un atributo en común (forma, color, tamaño), una relación causal o una categoría semántica. Se trata de utilizar el juego como metodología de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Una parte fundamental va encaminada a favorecer los procesos perceptivo-discriminativos que los prepararán para futuros aprendizajes, entre ellos la lectoescritura.

En sus primeros meses: Juguetes musicales, sonajeros con colores de contraste, mantas o alfombras con estímulos visuales y sonoros. También muñequeras, calcetines con estímulos visuales y con relieves, juguetes para tocar, rodar, girar, con tentetieso y cuentos de tela con contrastes y texturas. Así como proyector de luces, móviles para cuna o carrito.

En los primeros años: Juguetes para discriminar y asociar sonidos a vocabulario, muñecos y accesorios, juguetes de causa-efecto, tableros de madera con imágenes abstractas, con dibujos infantiles o con vocabulario para discriminar por categorías semánticas, juegos manipulativos para asociar y /o clasificar formas, colores y tamaños. Incluso puzzles, cuentos con solapas o láminas con lápiz interactivo, juegos de emparejar o de memoria, de asociar imágenes, de observación, de discriminar semejanzas y diferencias. Además de juegos con piezas para asociar cantidad-número.