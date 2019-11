El regalo que no falla: una colección de vinos hecho por mujeres

Existen numerosos estudios que demuestran que el vino es un elemento estimulador o condicionante de emociones y sensaciones. Al degustar un vino se pueden llegar a generar emociones de manera directa; emociones básicas como la alegría, la sorpresa, la tristeza o el miedo.

Está comprobado que el vino puede incidir en nuestro estado de ánimo de diferente manera en función de sus características. Un cómplice emocional en múltiples situaciones de la vida.

Por ello, nace la exclusiva colección de vinos Solucion By Lulú, en la que se ha creado un vino para cada momento, para cada sensación. Tres vinos que representan tres profundas emociones: el miedo, el amor y desilusiones; y los efectos del paso del tiempo.

Ahora con Solucion By Lulú los problemas cotidianos quedarán en nada y brindaremos, junto a buenos amigos, por esos "caos" emocionales, para que se conviertan en un momento especial, reparador e incluso divertido.

Una colección compuesta por tres elementos

El miedo. Un vino rosado, variedad de uva bobal, que presenta una hermosa dualidad de fruta equilibrada con una crujiente frescura. Perfectamente mezclado con propiedades euforizantes para tu autoestima e indicado para puestas de sol, baños de burbujas, escapadas en solitario y noches eternas en las que su sabor se encargará de despertar tu amor propio.

El amor. Un vino tinto, variedad de uva garnacha. Oscuro y esquivo, resistiendo la tentación entre demasiado dulce o demasiado seco. Perfectamente mezclado con propiedades anti-melancolía para tu corazón e indicado para cenas, exposiciones, días cálidos y noches frescas en las que Solución se encargará de fulminar cualquier mal de amores o dolor latente en tu corazón.

El tiempo. Un vino blanco, variedad de uva chardonnay. Ligero y crujiente. Una mezcla refrescante entre seco y dulce. Perfectamente mezclado con poderosas propiedades "come-años" e indicado para un brunch relajado, tardes de sol, risas largas y buenas historias para recordar. Porque nos envejece más la cobardía que el tiempo y los años sólo arrugan la piel. Solución eliminará el miedo que te arruga el alma.

"Solución", vino hecho por y para mujeres

Esta colección de vinos, de edición limitada, ha sido creada por mujeres. En su concepción han participado la diseñadora de moda Soraya Pla, en su elaboración la enóloga Carla Serra de Bodegas Vicente Gandia y en su elección un grupo de mujeres influyentes de diferentes sectores.

Presentada en un cofre premium, esta colección saldrá a la luz el 25 de noviembre, convirtiéndose en el regalo perfecto para estas navidades.



Bodegas Vicente Gandia y Lulú

La creación de la colección Solución ha unido a la firma de moda valenciana Lulú, con Soraya Pla al frente, y Bodegas Vicente Gandia para crear unos vinos que ayuden a hacer excepcional cualquier momento. Una gama que acercará a la mujer a un beber diferente, poético, sanador y positivo. Convirtiéndolo así en un cómplice emocional.

Bodegas Vicente Gandia es una bodega centenaria fundada en Valencia en 1885 y dirigida, actualmente, por la 4ª generación de la familia Gandía. Permanece fiel a sus valores fundacionales, entre los que destaca la contribución al progreso y bienestar de la sociedad apostando por la calidad e innovación sin olvidar la tradición vinícola de la que es heredera.

Vicente Gandía se ha caracterizado siempre por su afán internacional que ha permitido que, hoy en día, los vinos de esta bodega estén presentes en más de 90 países de los 5 continentes.

Vicente Gandía está considerada la mayor bodega de la Comunidad Valenciana y mejor bodega en relación calidad precio de España. En 2014 fue galardonada como mejor bodega española por el prestigioso concurso internacional AWC Vienna. Ese mismo año, la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores del Vino y Licores incluyó, en su lista anual, a Vicente Gandía como una de las 50 mejores bodegas del mundo.

En 2018, el Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas (CEUCO) concedió el premio «Aurum Europa Excellente» a Vicente Gandía como «Mejor Bodega Europea».

Por su parte, Lulú es una firma de moda valenciana con una imagen definida y muy reconocible que se instala desde sus inicios en 2008 como marca de referente en el neo-romanticismo para un público de rango económico medio-ato.

Actualmente, Lulú se distribuye aproximadamente en 150 tiendas multimarca por todo el territorio nacional y Portugal y su es despertar emociones y ayudar a las mujeres a regresar a su esencia y sublimarlas.

Soraya Pla es el alma de la firma. Después de años trabajando como diseñadora para varias empresas de renombre en el sector, volcó sus ilusiones en una iniciativa muy personal en la que poder expresar y reflejar sus sentimientos e inquietudes, en definitiva, su visión particular sobre el diseño a través de Lulú. Y no solo en moda, Soraya Pla actualmente plasma su particular y definido estilo en una variedad muy amplia de colecciones en las que trabaja, crea y desarrolla todo tipo de productos en diferentes sectores.