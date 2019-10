La esencia de la cocina alicantina en la exclusiva Finca Villa Antonia Gastronómica

Encontrar espacios singulares y únicos empieza a ser algo complicado dentro de un país donde la creatividad del sector de la hostelería no tiene límites. El caso que nos ocupa en uno de esos lugares mágicos y exclusivos, una autentica joya arquitectónica con identidad propia, se trata de la Finca Villa Antonia Gastronómica, emblemática obra del siglo XIX, rodeada de frondosos jardines, ubicada en Sant Joan d'Alacant.

Villa Antonia fue rescatada de una segura degradación del patrimonio arquitectónico y paisajístico de la región si no fuera por la inversión y obstinación de un chef y empresario alicantino, José Antonio Sánchez Torres que ha querido devolverle el máximo esplendor de otros tiempos.

"Cuando llegamos a Villa Antonia supe que había que rescatar del olvido y de empresarios sin escrúpulos esta joya arquitectónica que tanto tiene que decir de nuestra región y su historia, ponerla en valor con una gastronomía alicantina de calidad es mi trabajo día a día"

Su entrada, con una fuente de hierro y un olivo bimilenario, da la bienvenida a los visitantes, al levantar la cabeza descubrimos el singular edificio que muestra una arquitectura que ha visto pasar el tiempo siendo rodeada de edificios contemporáneos que poco tienen que ver con el preciosismo de Villa Antonia. Si nos adentramos en su jardín descubrimos sus agradables terrazas cubiertas de vegetación que impiden el calor de las épocas estivales, un poco más allá y pasado el edificio, sus fastuosas palmeras y otros gigantes olivos bimilenarios son los principales puntos donde se posan nuestros ojos.

Una fuente de hierro y un olivo bimilenario dan la bienvenida a los visitantes

En el centro del jardín un pequeño templete de forja, elaborado con sumo gusto, nos habla de los muchos novios que se han prometido amor eterno bajo él. Una estructura de madera con telas ondeando al viento cubre en las noches a las muchas personas que han querido disfrutar del benigno clima de San Juan de Alicante.

Si seguimos avanzando entre flores, plantas y árboles descubriremos el último proyecto de Villa Antonia que va tomando forma con unas impresionantes columnas de bambú, será uno de los lugares preferidos de los clientes que vengan a disfrutar de este espacio gastronómico.

El chef ha creado su particular huerto cuyos productos emplea en sus platos

En el otro lateral un espectáculo de color y vegetación nos indica que aquí el chef ha creado su particular huerto lleno de flores comestibles, plantas aromáticas, verduras y hortalizas que utiliza en sus creaciones culinarias con el concepto de producto de proximidad llevado a su máxima expresión.

El Chef José Antonio Sánchez trabaja junto a su hermano Alejandro

Embriagados con el aroma de estas plantas y flores entramos en el edificio para elegir que tipo de cocina nos apetece ese día. El Chef José Antonio Sánchez trabaja junto a su hermano Alejandro dirigiendo los designios de dos tipos de cocina, a su lado también el repostero Fran Segura, responsable de la carta dulce. En sala la dirección corre a cargo de Tomás Moreno que fue dos veces campeón de sumilleres de la provincia, y con todos ellos un gran equipo humano y profesional.

Els Vents, cocina de autor y cocina tradicional alicantina

Recientemente José Antonio Sánchez tomó la decisión de trasladar del centro de Alicante a este espacio privilegiado, su restaurante gastronómico Els Vents, por motivos estratégicos y de operativa diaria, "huyendo del ruidoso y a veces desagradable centro de la ciudad".

"Els Vents no encajaba en el centro de una ciudad que en el momento de máximo turismo cambia a otro entorno no apto para los clientes que buscan espacios de alta gastronomía. En el interior de Finca Villa Antonia adquiere todo el sentido de su concepto y filosofía"

"Es cierto que la mayoría de los habitantes de la ciudad de Alicante no han sabido o no han querido entender que la alta gastronomía no tiene nada que ver con la oferta hostelera a la que la ciudad estaba acostumbrada, totalmente respetable pero muy diferente"

Interior del salón Els Vents

Aún así el chef de Els Vents ha retomado su proyecto ahora en un espacio adecuado en formato y concepto, será el lugar para los amantes de su cocina de autor, una gastronomía que bebe de las más básicas tradiciones culinarias alicantinas que Sánchez ha llevado a nuestro tiempo gracias a todo lo aprendido en sus años con algunas de las máximas figuras de la cocina de nuestro país.

"He querido mostrar en Els Vents y Villa Antonia mis orígenes, los de mi tierra, los sabores de los guisos y platos de mi abuela y mi madre, con esta base he dado una vuelta a todas estas recetas aprendidas por transmisión y las he transformado en una cocina de nuestro tiempo sin traicionar los sabores e ideas originales de la autentica cocina alicantina"





Els Vents ha retomado su proyecto en un espacio adecuado en formato y concepto

La cocina de José Antonio muestra la historia y el actual momento de la cocina de temporada con rasgos propios del territorio. En Els Vents se pueden disfrutar de platos tan singulares como el "Tapiz con Perlas" (Ostra triple 0, merengue del molusco helado, uva del Vinalopó y ácido de manzana y sake) que muestra una explosión de sabores, o "Tras el curso de Vinalopó" (Parpatana de atún guisada y braseada, jugo de pimientos y tomates asados, ravioli de morcilla de Pinoso y un aéreo de pimiento verde) donde la nobleza del atún rojo se eleva a la alta gastronomía del chef alicantino.

Entre sus grandes creaciones de esta temporada se encuentra "Un balcón en Taormina" (Sepia laminada, consomé de hinojo y ají, granizado de vermut y caviar de aceituna de cuquillo) donde el chef muestra la sutilidad de sus creaciones.

Un amplio repertorio de cinco arroces entre secos y melosos adornan la carta de Els Vents que el chef borda a la perfección, entre ellos el arroz seco La Granadella (Tendones de atún, tomates secos, tocino, granada en semi salazón y cenizas de la fruta), o el meloso Trasmallo (de sardinas con pil pil de espinacas, limón y paté de pescado).

Aunque su carta contempla grandes propuestas de carnes, aves y caza, el pescado marca territorio con platos como su impresionante "Entre las marismas" (Raya prensada y asada, meunière de ñora y cítricos y texturas de sus componentes).

En el postre el "Chef del Chocolate", Fran Segura se crece de nuevo con una carta que será la envidia de la zona. Sin duda Els Vents es un referente en España, cada día es más difícil llegar a la parte dulce en un restaurante gastronómico que iguale calidad, sabor y presentación a la parte del salado. La unión de los hermanos Sánchez Torres y Fran Segura es incontestable en esta cuestión, el final de la comida o cena tiene garantizado seguir disfrutando hasta el último minuto, lo que es muy de agradecer.

Entre sus sorprendentes creaciones encontramos "Alejandría" (limón, manzana, coco, albahaca), una muestra de la capacidad de síntesis de la emoción, de los sabores más puros en un postre donde el azúcar no está ni se le espera. El nombre que le representa también describe la base de su "Algo amargo y algo dulce: amor por el chocolate" (Chocolate, fruta de la pasión, avellanas, grue, caramelo) donde el símil de una mazorca de chocolate esconde un universo de notas que te hacen repetir y repetir. Seis postres lleva el pastelero alicantino, aclamado en congresos de repostería de medio mundo, a la carta de Els Vents para esta nueva temporada.

Para rematar al equipo de cocina les acompaña el sumiller Tomás Moreno, uno de los profesionales de sala más valorados de la Comunidad Valenciana que ha sido galardonado dos años consecutivos como el mejor sumiller de la provincia de Alicante. Tomás maneja una excepcional bodega con algunas de las mejores referencias enológicas del mundo, con estas joyas establece armonía con los platos de los hermanos Sánchez llevando al cliente al estado de placer idóneo en cada momento.

El sumiller Tomás Moreno maneja una excepcional bodega con algunas de las mejores referencias enológicas del mundo

Villa Antonia, el restaurante asador de Alicante

Pero Els Vents y su propuesta gastronómica no es la única opción de la que se puede disfrutar en el interior de este edificio. Villa Antonia muestra otra carta donde son protagonistas la cocina alicantina, carnes, pescados y mariscos a la brasa, son los pilares gastronómicos de este asador mediterráneo que define bien las pautas de la cocina de este chef alicantino que ha llevado a Alicante, desde sus inicios en los fogones, la esencia de esta tierra en cada plato.

La carta de Villa Antonia ensalza los valores de Alicante y la Comunidad Valenciana

"En Villa Antonia hemos querido trasmitir la esencia de la más reconocible cocina alicantina ensalzando sus sabores"

No pudo elegir este cocinero un espacio mejor, protegido por su singular arquitectura, para dar rienda suelta a la elaboración de grandes arroces, tradicionales cocas preparadas con productos sorprendentes, diferentes preparaciones de los mejores pescados seleccionados cada día en la lonja, carnes criadas en los mejores pastos de nuestro país, las mejores verduras de la tierra, creativas ensaladas, encurtidos y salazones.

Una carta que ensalza los valores de Alicante y la Comunidad Valenciana y donde se pueden encontrar en el primer acto de entrantes desde la reconocida ensaladilla Villa Antonia a sus cremosas croquetas de jamón, bacalao, pollo o anguila, a sus alcachofas fritas, o sus tres tipos de Cocas (de Granja, Villa Antonia y Estación).

Coca y ensaladilla

También en el espacio de Villa Antonia se pueden comer hasta siete tipos de arroces y en el capítulo de pescados cada día llegan aquí los mejores pescados de las lonjas locales. Siendo una de las más apreciadas parrillas no podían faltar las carnes que buscan los más carnívoros, la mejor vaca rubia gallega, una buena chuleta, conejo y solomillo de ternera.

La ambientación de Villa Antonia incluye la Mesa Brasas, con capacidad para veinte personas, dispuesta junto a un enorme cristal que separa a los comensales de las parrillas donde se elaboran pescados, mariscos y las carnes, todo un espectáculo de fuego y producto. Otro salón paralelo con cristaleras al jardín y la terraza completa el espacio.

Mesa Brasas, con capacidad para veinte personas

Con este planteamiento Finca Villa Antonia Gastronómica es una de las más firmes apuesta de la hostelería alicantina donde este empresario ha decidido dar valor a una pieza arquitectónica única en el levante alicantino. Una apuesta que como en tantas y tantas ocasiones recae en los hombros de un empresario que no ha recibido ayuda de ningún tipo para preservar este privilegiado edificio por parte de Ayuntamiento ni instituciones oficiales.

"Hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo institucional para preservar un edificio que es patrimonio de nuestra región y cultura, es lamentable que tengamos que ser los empresarios los que invirtamos nuestro patrimonio para proteger algo que es de todos"

Coctelería

Celebra tu boda o cualquier evento en Finca Villa Antonia Gastronómica

Además de la función de los restaurantes Villa Antonia y Els Vents este espacio es uno de los más solicitados para la organización de todo tipo de eventos personales y de empresa gracias a sus muchas y versátiles posibilidades a la hora de organizar desde bodas, comuniones, bautizos, celebraciones de todo tipo, a eventos de empresas. Las parejas que quieran celebrar aquí el día más feliz de su vida tienen incluso una suite donde podrán alojarse ese día tan señalado. Sus jardines son objeto de celebraciones muy especiales con el magnífico clima de la región.

Sus jardines son objeto de celebraciones muy especiales

También una figura destacada, Marta Canseco, como directora de eventos de Villa Antonia es la responsable de hacer posible los sueños de todas las personas que desean organizar sus eventos en este espacio.

"Los eventos que se celebran en Villa Antonia son la forma más especial de compartir este espacio con nuestros vecinos de la región, es el momento en el que muchas personas disfrutan al mismo tiempo de toda la finca, en un ambiente de alegría y celebración, son momentos muy especiales para todo el equipo de Villa Antonia"

En resumen Finca Villa Antonia Gastronómica es un espacio único y muy exclusivo de encuentro, para compartir, para disfrutar, para vivir los mejores momentos en un edificio histórico preservado para generaciones futuras gracias a esta iniciativa donde la gastronomía apoya la conservación de nuestra cultura y nuestro patrimonio arquitectónico.

Ubicación de Restaurantes Villa Antonia y Els Vents

Calle Sant Antoni, 92, 03550 Sant Joan d'Alacant.

Teléfono: 965 40 74 85