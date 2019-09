IFA estrena temporada con uno de sus platos fuertes: Firahogar 2019

La Institución Ferial Alicantina (IFA) estrena temporada y lo hace con uno de sus buques insignia: Firahogar. Desde hoy y hasta el domingo, el 26º Salón de Mobiliario, Equipamiento y Decoración abre sus puertas cada mañana a las 10 horas para recibir a los visitantes, que tendrán hasta las 21 horas para formar parte de este evento multitudinario. Cerca de medio centenar de empresas ofrecerán sus servicios y sus productos a los visitantes que tienen a esta feria como un referente ineludible cada temporada desde 1993, año de la primera edición de la muestra.

Las entradas para acceder al recinto ferial se pueden adquirir de forma anticipada por 2 euros en su web o en la propia taquilla del complejo. Los menores de 12 años que acudan acompañados entran gratis.

Este certamen ofrece durante los tres días infinitas posibilidades para profesionales y particulares debido a las más de 40 firmas que han confirmado su presencia con expositor propio. Muebles funcionales o de diseño, interiorismo, iluminación, mobiliario de jardín, de exteriores, equipamientos y multitud de servicios para la vivienda y presentación de asociaciones y organismos oficiales son parte del paquete que exhibe Firahogar hasta el domingo en el pabellón 2, una muestra que atrae cada temporada a todo tipo de públicos, tanto interesados en nuevas tendencias como aquellos que buscan buenas ofertas en mobiliario y decoración.

Se ha convertido en un referente ferial y en un motor económico provincial. Firahogar, que se inaugura hoy a las 10 de la mañana en el pabellón 2 de IFA y permanecerá activa hasta el domingo a las 21 horas, propone una triple cita con el Salón del Mobiliario, Equipamiento y Decoración; la Feria de Materiales de Construcción, Reforma y Rehabilitación, el Salón del Ahorro Energético y la Feria de los Edificios de Consumo Casi Nulo, Balance Cero y Positivo, Pasivos y Saludables y el Salón de la Infancia. En total, más de 100 expositores ocuparán los pabellones 1 y 2 de la Institución Ferial Alicantina.

Muebles, interiorismo, iluminación, mobiliario de exteriores, equipamiento y servicios para el hogar, además de asociaciones y organismos oficiales relacionados con la vivienda son un ejemplo de los diferentes sectores que están presentes en Firahogar.

Las nuevas tendencias, las líneas más clásicas, las creaciones funcionales o la distribución de espacios en las casas conviven estos tres días en una muestra referencial que confía en superar los 15.000 visitantes registrados en la última edición.

Este certamen anual, que se organizó por primera vez en 1993, se ha asentado en la provincia como el evento ineludible en todo lo necesario para crear hogares, por lo que la aceptación por parte del público y la inclusión de expositores ha ido creciendo cada temporada.

Con el objetivo de complementar la oferta para los visitantes, Firahogar comparte el foco con otras tres referencias: Kids & Co (Salón de la Infancia), Firamaco-Energy (Reforma y Rehabilitación y Salón del Ahorro Energético) y Edifica, que tienen como objetivo dar a conocer la sostenibilidad mediante la construcción pasiva, la movilidad eléctrica, y la edificación de consumo casi nulo y de autoconsumo.

Para toda la familia

El Salón de la Infancia (28 y 29 de septiembre) será en el pabellón 1 y se centra en el sector de la maternidad y la infancia ofreciendo todas las novedades de esta temporada. Durante Kids & Co, los visitantes podrán encontrar todo tipo de productos y servicios esenciales destinados a hacer más fácil la vida de los futuros o recientes padres. Además de la oferta expositiva, la feria se complementa con diferentes conferencias y talleres de distintos ámbitos, talleres de cuentacuentos, espectáculos de magia para los más pequeños, áreas de lactancia y zonas de juego.

Mármoles Formas & Diseño ofrece un servicio integral

Trabajan siempre los mejores materiales garantizando resultados exquisitos a sus clientes en cada una de sus elaboraciones.

Mármoles Formas & Diseño apuesta un año más por su presencia en Firahogar mostrando de cerca su manera de trabajar, siendo un taller de elaboración de mármol, cuarzo, porcelánicos, etcétera, en la provincia de Alicante. Ofrece un servicio integral, sobre todo especializado en encimeras de cocina, baño, fachadas y escaleras.

Esta empresa cubre toda la extensión de posibilidades, y en todas garantizan la mayor calidad y un servicio profesional a manos de expertos en la materia. Cuentan con el servicio Monoblock, un sistema de uniones invisibles capaz de fundir materiales cerámicos, cuarzos, granitos y mármoles en la propia obra, haciendo posible el traslado y colocación de todo tipo de frentes y encimeras, sin límites de diseño y medidas.

Capaz de fundir materiales cerámicos, cuarzos, granitos y mármoles en la propia obra.

Dan, además, servicio a través de tiendas de cocinas e interioristas, tanto a nivel de obra nueva como de rehabilitaciones y reformas.

Se trata de una empresa joven, con 13 años en el sector, cuyo sello diferenciador es la calidad que venden a sus clientes. El cariño con el que hacen cada uno de sus trabajos queda reflejado en el resultado final. El principal objetivo de Mármoles Formas & Diseño es que el cliente, al ver su trabajo finalizado, esté satisfecho y así se lo transmita tanto en diseños sencillos como complejos. Cuentan con un equipo de trabajo excepcional que hace posible todos y cada uno de los pedidos de sus clientes, sin ellos esto no sería posible.

No te pierdas sus novedades visitando su stand en esta edición de Firahogar.

Hogar Mobiliario presenta la marca de cocinas ARAN CUCINE y novedades del Salón del Mueble de Milán 2019

Diseños de interior llevados a cabo por el equipo de profesionales de Hogar Mobiliario.

Hogar Mobiliario asiste este año a IFA de la mano de ARAN Cucine, firma referente de cocinas a nivel internacional, presentando la nueva colección 2019, la cual marcará la tendencia de mercado en los años venideros.

Además, como todos los años, Hogar Mobiliario expondrá en IFA las últimas novedades en diseño de mobiliario para hogar y contract presentados en el Salón del Mueble de Milán 2019, en un gran Stand doble con muchas sorpresas.

Este año más que nunca, Hogar Mobiliario apuesta por un concepto global de vivienda, en el que hasta el último detalle, está vinculado con el resto de elementos, para que la experiencia de vivir tu hogar sea completa. La transición entre estancias fluye con armonía y refuerza la sensación de coherencia y personalidad que hace que la idea cobre realmente vida a partir de un sólido y estudiado proyecto.

Productos de los mejores fabricantes de mobiliario nacionales e internacionales.

Aunque en este reportaje hayamos comenzado por hablar de las novedades de este año, muchos de vosotros no conoceréis Hogar Mobiliario. La historia de esta empresa comenzó hace un par de décadas, cuando se fundó con la idea de poner al alcance del usuario, productos de los mejores fabricantes de mobiliario nacionales e internacionales, muchos de los cuales no contaban con un punto de distribución en la provincia, debido al carácter innovador de sus propuestas.

Afortunadamente, el público asimiló rápidamente la nueva tendencia de interiorismo, y las nuevas ideas y conceptos de hogar que estás empresas visionarias anticipaban. Aunque suene contradictorio, Hogar Mobiliario cuenta con la solera y la experiencia de muchos años trabajando en interiorismo de Vanguardia, lo cual le permite continuar innovando y proponiendo nuevos conceptos sin caer en la repetición, la imitación, o influenciarse con modas que llegan tarde o incluso que se interpretan incorrectamente debido a la inexperiencia.

Propuestas con carácter innovador.

No obstante, Hogar Mobiliario no es un Estudio de Interiorismo al uso, ya que nació como Showroom y es por ello por lo que es reconocido, dicho establecimiento se haya en Av. De Novelda nº 9 en Elche y cuenta con una exposición de más de 300 metros cuadrados donde muestran con ejemplos cómo resolver estancias de cocina, baño, dormitorios, armarios, juveniles, salones y un largo etc.

Esta exposición, evoluciona y se actualiza constantemente, ya que su estrecha colaboración y relación con los fabricantes permite en ocasiones convertir el establecimiento en el mejor escaparate posible para presentar las últimas novedades del sector.

Cabe destacar, que todo esto no sería posible sin un equipo humano detrás. Este año presenta oficialmente su nuevo departamento de diseño, arquitectura y reformas. Después de años realizando todo tipo de proyectos integrales, Hogar Mobiliario incorpora disciplinas específicas para todas las fases de proyecto, ofreciendo a sus clientes el "servicio total".

Esto permite mejorar exponencialmente los resultados finales y la eficiencia presupuestaria, requisitos esenciales para los clientes que buscan sacar el máximo partido a sus viviendas, sin tener que preocuparse por la coordinación, revisión y problemas derivados de la mala gestión de los recursos existentes.

Hogar Mobiliario realiza todo tipo de proyectos integrales.

Hogar Mobiliario ofrece al cliente la posibilidad de participar activamente en el proyecto en las etapas creativas y de toma de decisiones, encargándose después de que el proyecto se realice estricta y profesionalmente en base a lo estipulado en el diseño exclusivo resultante de este.

Es por todo esto, por lo que Hogar Mobiliario no es solo una tienda de muebles, ni solo un estudio de interiorismo, ni solo una empresa de reformas, ni solamente una tienda on-line, ni tampoco únicamente un equipo creativo.

Hogar Mobiliario ofrece todos estos servicios en uno, porque su experiencia les ha enseñado que aunando todas estas facultades, se puede lograr la excelencia sin que ello repercuta en el bolsillo de sus clientes.

Con ello, abordan proyectos integrales, tanto de viviendas como de espacios públicos (despachos, hostelería, peluquerías, salas de espera, academias, etc.), armarios a medida, dormitorios juveniles e infantiles, baños, descanso, cocinas, mobiliario de todo tipo, dormitorios, mueble de exterior, tapicería, reformas, iluminación decorativa y técnica, etc€