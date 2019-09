Las ferias de IFA te traen la última moda para amueblar o reformar tu casa

Si necesitas amueblar o decorar tu hogar, así como hacer cualquier reforma en la vivienda FIRAHOGAR es el espacio perfecto donde encontrarás soluciones al alcance de todos. El próximo fin de semana, del 27 al 29 de septiembre, IFA acoge una nueva edición de esta feria, en la que cerca de 40 empresas han confirmado su presencia como expositores.



Muebles, interiorismo, iluminación, mobiliario de exteriores, equipamiento y servicios para el hogar, asociaciones y organismos oficiales son un ejemplo de los diferentes sectores que ofertará FIRAHOGAR.



La feria, que se celebrará en el pabellón 2, atrae a todo tipo de público, tanto interesados en nuevas tendencias en moda de hogar como aquellos que buscan ofertas en mobiliario y decoración.





Este certamen, que nació en el año 1993, se ha asentado en la provincia como el evento referencia en cuanto a todo lo necesario para el hogar, por lo que la aceptación por parte del público y expositores ha ido creciendo año tras año.



Cabe destacar que, con el objetivo de complementar la oferta para los visitantes, la celebración de FIRAHOGAR coincidirá con la de KIDS & CO (Salón de la Infancia), así como Firamaco + Energy (Reforma y Rehabilitación y Salón del Ahorro Energético) & Edifica.







FIRAMACO + ENERGY & EDIFICA: construcción, reforma, rehabilitación y ahorro energético





Desde el día 27 hasta el 29 de septiembre se celebrará la 22ª edición de FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación, Feria de Materiales de Construcción, Reforma y Rehabilitación, y la 6ª edición de ENERGY, Salón del Ahorro Energético.



Además, como novedad en esta edición y en el marco de FIRAMACO+ENERGY, el Consorcio PASSIVHAUS convoca EDIFICA, Feria de los Edificios de Consumo Casi Nulo, balance cero y positivo, pasivos y saludables, donde sus empresas asociadas y empresas del sector mostrarán las novedades y soluciones energéticas de la nueva construcción pasiva y sostenible.







Durante el certamen se ofrecerá por parte de los profesionales de los sectores expositores los nuevos proyectos, productos o innovaciones en ámbitos como las reformas, materiales, tecnología, arquitectura o construcción sostenible. Además de la parte ferial, el certamen contará con conferencias técnicas, encuentros de profesionales y diversos concursos para los asistentes.



Tras el éxito de la pasada edición, la dirección de la feria ha decidido volver a hacer coincidir este certamen con FIRAHOGAR, ya que el consumidor final es el visitante que habitualmente cuando realiza una reforma o rehabilitación precisa de los servicios de decoración y mobiliario para el hogar. Por lo tanto, en un único lugar podrá encontrar todo lo necesario para su vivienda.





Jornadas Técnicas de FIRAMACO+ENERGY&EDIFICA



27 al 29 de septiembre



Viernes, 27 septiembre



10:30 – 11:30

CTAA Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

Estándar Passivhaus y las edificaciones de consumo casi nulo

Lugar: SALÓN DE ACTOS



11:00 – 11:45

ETRES CONSULTORES

Estrategias para lograr edificios Passivhaus y de consumo casi nulo

Ponente: Manuel Romero

Lugar: IFAmeet 2



11:00 – 11:45

YTONG XELLA

Estrategias para logar edificios Passivhaus y de consumo casi nulo

Ponente: Juan Irastorza

Lugar: IFAmeet 3



12:00 – 12:45

DANOSA

Soluciones DANOSA para el tratamiento integral de la envolvente térmica en Passivhaus

Ponente: Carlos Castro

Lugar: IFAmeet 2





12:00 – 12:45

KERAKOLL

Sistemas de aislamiento térmico exterior

Ponente: José Luis Sánchez / Germán Ferris

Lugar: IFAmeet 3





13:00 – 13:45

CONSORCIO PASSIVHAUS

Los edificios ECCN y la seguridad contra incendios en obra nueva y rehabilitación.

Ponente: Miguel Rodríguez

Lugar: IFAmeet 3





17:00 – 17:45

STRUGAL

Sistemas de arquitectura

Ponente: José Ramón Granados – María Moya

Lugar IFAmeet 2





17:00 – 17:45

CODEVAL ALUMINIUM

Pérgolas Bioclimáticas Codeval

Ponente: Francisco Hidalgo

Lugar: IFAmeet 3





17:30 – 18:30 (Debate-coloquio 2)

CONSORCIO PASSIVHAUS

Los edificios EECN/Pasivos en clima mediterrñáneo: verano y riesgo de sobrecalentamiento

Ponente: Josep Castellá, 'Oscar del Rio, Gaizka Pérez, Juan Miguwl Cantó, Arkaitz Aguirre y Koldo Monreal.

Lugar: SALÓN DE ACTOS





18:00 – 18:45

SUROESTE

Energías renovables, SUROESTE

Lugar: IFAmeet 3





18:00 – 18:45

SOCYR

Eficiencia e impermeabilización de una cubierta ajardinada

Ponente: Joaquín Edo

Lugar: IFAmeet 2





19:00 – 19:45

IBERDROLA

Mobilidad eléctrica. Soluciones SmartMobility y SmartSolar de Iberdrola

Ponente: Juan Carlos Brotóns y Jesús Candenas

Lugar: IFAmeet 2





Moda infantil: KIDS & CO





IFA celebra en el pabellón 1 el 3er Salón de la Infancia, Kids & CO . Esta feria tiene como objetivo convertirse en el evento referencia de la provincia en el sector deofreciendo todas las novedades de esta temporada.Kids & CO, Salón de la Infancia, está dirigido a todas aquellas personas que piensan ser padres y a los que ya lo son, para que en un escaparate de conjunto puedan encontrar todo aquello que vanPara ello contarán con más de noventay con una amplia gama de productos,y complementos de las mejores calidades. Entre las empresas expositoras se encuentran las principales marcas de puericultura, cosmética, alimentación, higiene y cuidado personal, escuelas infantiles, fotografía, automóviles, seguros, servicios sanitarios, juguetes, textil, etc.





Las zonas de exposición y stands se alternan con espacios abiertos y facilitados para los papás como el área de cuidado, en el que los asistentes encontrarán lo necesario para cambiar los pañales a sus bebés; el rincón de lactancia, con un ambiente tranquilo y relajado, etc.



Además, también se han organizado diferentes actividades como el taller para estiramientos y masajes, donde los papás aprenderán a ejercitar los músculos del bebé con la finalidad de estimular la flexibilidad; el taller de manualidades o cuentacuentos y mago para los más pequeños.



Como novedad, este año se celebrará la Primera Carrera de Gateo KIDS & CO, donde los bebés podrán, bajo previa inscripción gatear sobre una alfombra acolchada hasta llegar a meta.







El precio para el público general es de 5 euros en taquilla, 3 euros presentando el bono descuento y 2 euros de forma anticipada.





Horario y entradas de las ferias



El horario de la feria es de 10:00 a 21:00h.



Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la taquilla virtual de IFA, en taquilla o reducida (bonos de descuentos, discapacitados, jubilados). Los niños menores de 12 años acompañados entrarán gratis.