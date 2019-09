Hipnosis, mentalismo y comedia en Kinépolis Plaza Mar 2

Cine Kinépolis Plaza Mar 2 ofrece durante los meses de septiembre y octubre varios espectáculos muy diferentes pero que atraerán al espectador. El día 28 de septiembre se podrá disfrutar de una noche llena de nuevas sensaciones jamás vividas con Toni Pons. Más de 100.000 espectadores y 10.000 hipnotizados han vivido ya esta alucinante experiencia, que va más allá de un espectáculo.

Toni Pons mantiene al espectador, literalmente pegado a la butaca sin pestañear durante casi dos horas de acción, risas y asombro. Considerado como un referente en el mundo del hipnotismo y mentalismo, siempre ha apostado por la autenticidad, la honestidad y el respeto como principios fundamentales en todos sus espectáculos.

Sólo participan voluntarios del público y nadie es ridiculizado en ningún momento. Quien participa vive y disfruta de una auténtica experiencia hipnótica, positiva y tan real como en el más profundo de los sueños, llevando de regalo un increíble estado de empoderamiento personal.

No hay compinches, no hay actores, no hay acuerdos previos con nadie, esa autenticidad convierte cada espectáculo en algo absolutamente apasionante, sin que existan dos funciones iguales. Nadie sabe hasta donde se llegará hoy. Tú decides si deseas ver o participar.

Regreso al pasado

Con Raúl Antón volverás a los años 80 o 90.

El próximo mes de octubre también se podrá disfrutar en Kinépolis de uno de los monologuistas destacados, Raúl Antón. El 20 de octubre estará en Alicante con «Regreso al pasado» pero, «este espectáculo es solo para los elegidos». Y con ello se refiere a los que han vivido los años 80 o 90, todos aquellos que «sabíais que las gomas de Milán Nata no sabían a Nata sino a goma. Que la goma de rotulador era como lija, pero no borraba nada. Que en el boli de 12 colores no podían salir todos a la vez. Que podías acabarte todos los lápices de colores de la caja, pero el blanco siempre quedaba intacto. Que el campo de Oliver y Benji se salía de las medidas oficiales de la FIFA. Que sabes quién es Naranjito, Cobi y Curro. Que contabas en pesetas y sabes lo que vale un duro».

Vosotros, según Raúl Antón estáis hechos de una pasta especial y, por eso, merecéis este momento. En su monólogo, que durará 90 minutos aproximadamente, rescatará anécdotas y curiosidades de otros tiempos anteriores. Dicen que recordar es volver a vivir.

Zoo Comedy

Particular Zoo de la Comedia.

Kinépolis se ha convertido en un referente de la comedia, convirtiéndose en un sinónimo de humor, carácter y el mejor «stand up comedy» del país. Este particular Zoo de la Comedia llega de la mano de Zoopa, una compañía que siempre ha hecho de su pasión por el humor uno de sus estandartes y que acoge a artistas singulares y a menudo inéditos en la ciudad.

Kinépolis y Zoopa ofrecerán el 18 de octubre una selección de los especímenes más valorados de la comedia nacional como son Valeria Ros, Susi Caramelo y Quique Macías.

