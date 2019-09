Un objetivo: ponerse en forma en 8 semanas; la recompensa: 2.000€

Si eres de los que les cuesta ponerse en forma porque no encuentra la motivación suficiente o no te decides a apuntarte a un gimnasio en Alicante para recuperar la forma y la vida saludable tras los excesos del verano te vamos a dar una razón muy interesante con la que ya ¡no hay excusas! Ahora es el momento , te aseguramos que no te arrepentirás.

El equipo de PRAMA, el gimnasio interactivo que ha revolucionado la forma de practicar ejercicio en el mundo del entero, te lo pone fácil porque vuelve a lanzar la segunda edición de PRAMA Body Challenge . Para los que no sepan qué es, se trata de un reto que conseguirá ponerte en forma y lo mejor, ¡sin darte cuenta! Es el plan de mejora de salud más potente y divertido del momento .

¿Qué es PRAMA Body Challenge?



Con una duración de 8 semanas , este programa está adaptado a cualquier tipo de persona, edad, sexo y condición física en el que contarás con el asesoramiento de los expertos más reconocidos a nivel mundial en la industria del fitness y el entrenamiento más avanzado del mundo.

¿La recompensa? Además de un cambio físico, donde experimentarás una pérdida de grasa corporal y aumento de masa muscular, podrás ganar 2.000€ repartidos en premios en metálico si eres una de las personas que haya conseguido un mayor cambio físico durante esas 8 semanas.



Así fue la I Edición de PRAMA Body Challenge





El antes y el después





Servicios incluidos en el programa



Todos los cambios que experimentes a lo largo de este recorrido también serán gracias a todo lo que incluye PRAMA Body Challenge :

Servicio personalizado de nutricionista.

Seguimiento semanal y educación nutricional.

App nutricional profesional con recetas y lista de la compra.

Medición de la composición corporal y pesaje de forma periódica.

Planificación del entrenamiento con sus programas .

Entrenamiento asistido por expertos.

Welcome Pack PRAMA.



Os mostramos varios testimonio de algunos de los participantes de la anterior edición de PRAMA Body Challenge. Los protagonistas del reto d estacan la facilidad para conseguir esos increíbles resultados obtenidos en tan poco tiempo y encima pasándolo bien , que es algo que se echa mucho en falta cuando llevas una rutina sin motivación en un gimnasio convencional.







Si quieres ser uno de ellos y sentirte mejor contigo mismo al finalizar las 8 semanas infórmate en PRAMA Fitness Alicante, ubicado en la Calle Reyes Católicos, 28.



Facebook

I n stagram